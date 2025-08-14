Americké úřady odstraňují další absurdní omezení aut kvůli moderním antiemisním systémům, i u nás řidičům komplikuje život
Petr MilerJak moc jsou Spojené státy „land of the free”, jak se zpívá v jejich hymně, je jistě k debatě, v poslední době se ale takovému místu aspoň blíží. S omezením, že dieselové auto nemůže používat vůbec anebo jen v nouzovém módu, pakliže vám zrovna došlo AdBlue, je konec.
Americké úřady odstraňují další absurdní omezení aut kvůli moderním antiemisním systémům, i u nás řidičům komplikuje život
včera | Petr Miler
Jak moc jsou Spojené státy „land of the free”, jak se zpívá v jejich hymně, je jistě k debatě, v poslední době se ale takovému místu aspoň blíží. S omezením, že dieselové auto nemůže používat vůbec anebo jen v nouzovém módu, pakliže vám zrovna došlo AdBlue, je konec.
Jsme svobodní a odpovědní lidé, se svými životy si nejlépe dokážeme naložit sami a totéž očekáváme od ostatních. To je naše obecné nastavení, které je ovšem se současným fungování zejména evropského světa kompatibilní stále méně. A ve světě aut je to naopak znát čím dál víc.
Vozy vyráběné v Evropě po roce 2023 už jsou pro takto smýšlejícího člověka skoro neakceptovatelné z podstaty, neboť okamžiků, kdy „myslí” za vás, je až nesnesitelně mnoho. Primárně se týkají bezpečnosti, takové omezovače rychlosti jsou jedna velká absurdita, stejně jako větší a větší množství přednárazových systémů, ze kterých se pravidelné stávají spíš pronárazové. Nedávno jsem s kolegou v jednom autě zažil, jak se vůz spoléhající na vnímání okolí s pomocí kamer při pomalém popojíždění „lekl” stínu přilehlého stromu a ostře zabrzdil tak, že jsme si oba skoro polámali krky. To už je skoro surreální.
Ano, obvykle jdou tyhle věci nějak vypnout, ale je jich dnes tak moc a je to tak složité, že pokud si nechcete před každou jízdou připadat jako Maverick při předstartovní přípravě, pokusíte se spíš s těmito systémy žít. Až zjistíte, že to nejde, rozhodně ne bez každodenní frustrace.
Nejde ale jen o bezpečnost, o absurdní situace se umí postarat také antiemisní systémy. Kdo má modernější diesel s AdBlue, tedy systémem vstřikováním močoviny do výfukových plynů, ví, že to je další... No, použiji slovo „osel”, ale víte, že to poslední písmeno není míněno upřímně. Jednak už mi ani nebudou stačit prsty končetin, abych spočítal počet lidí, kterým se tato věc pokazila nedlouho po záruce a museli ji buď draze opravit nebo komplikovaně vyřadit z provozu. Je tu ale ještě jeden horší aspekt - stačí, aby vám došlo AdBlue a dojezdili jste.
Je to snad něco, bez čeho motor nemlže fungovat? Vůbec ne, močovina do procesu fungování motoru nevstupuje vůbec, je vstřikována skutečně až do výfukových plynů, kde neutralizuje emise NOx. Můžeme se ptát, jak moc je to efektivní a moudré, ale budiž, samotný systém nyní zpochybňovat nechceme. Ovšem fakt, že bez dostatku AdBlue v nádržce autem vůbec neodjedete, protože se zablokuje, ano. To je totální absurdita.
Na fungování motoru to skutečně nemá vliv, jde o ryze umělé opatření dané normami EU. Samozřejmě chápeme, co za tím stojí, snaha úřadů donutit lidi AdBlue používat, ale jednak si dovedeme představit spoustu situací, kdy vás auto nechá ve štychu úplně zbytečně (od poruchy systému po podivnou vlastnost některých jeho řešení, že při poklesu hladiny pod určitý stav musíte dolít X litrů AdBlue, pokud ale dolijete méně, je to jako byste nedolili nic a auto se stejně zablokuje - vlastní zkušenost) až po řešení nějaké nouzové situace, kdy snad s jinak funkčním autem můžete dojet. Tohle bychom okamžitě zrušili, povinností to zůstane, ale bude na odpovědnosti každého jí dostát.
Někteří argumentují tím, že když tohle omezení zmizí, lidé AdBlue přestanou používat. Ale když to dělat nechtějí, stejně existují úpravci, kteří ho umí vyřadit. A ekvivalentně by někdo mohl tvrdit, že když auto musíte mít fit jednou za dva roky na STK, tak si ho jen nakašírujete pro ten moment a pak na všechno kašlete. Jistě existují tací, kteří to dělají, ale kolik jich je? Prostě odpovědnost za soulad auta se stavem, v jakém má být, je vždy na řidiči a jeho zvážení, jaké riziko je v jaké situaci ochoten vyměnit za jaký prospěch. A nevidíme důvod, proč by zacházení s AdBlue mělo být výjimkou.
V EU ale výjimkou je. A v USA jí doteď bylo též, neboť řidiči při nízké hladině se tam museli rovněž smířit s tím, že auto nepojede vůbec, popř. se přepne do nouzového režimu, kdy je schopno jet pouze pomalu s omezeným výkonem. Tohle ale v rámci řady probíhajících deregulací končí. Oficiálně to oznámil šéf tamní EPA (Environmental Protection Agency) Lee Zeldin s tím, že od vozů modelového roku 2027 bude na každém, aby si hlídal tuto povinnost sám. A byť odstranění nařízení neznamená, že to automobilky nemohou chtít samy od sebe, důrazně žádá výrobce, aby tu věc ze svých aut odstranili.
Je to jistě věc, která vzbudí debaty, náš pohled ale znáte - hlídáme si tlak v pneu sami a ručíme za to, hlídáme si hloubku vzorku a ručíme za to, svítící světla a ručíme za to, technický stav obecně a ručíme za to... Však auto nám nezakazuje jezdit, když máme v levé přední pneumatice o 0,3 baru méně. Tak proč by nám mělo zakazovat jezdit kvůli AdBlue? Už jsme si mysleli, že omezení bude v našich životech navždy jen ubývat, zjevně ale existuje i opačná cesta. Evropa by mohla tento přístup následovat, ale něco nám říká, že nebude...
Použití AdBlue je dnes v EU i USA dost nevybíravě vymáháno samotnými auty. V USA už to tak nebude, odpovědnost zůstane na řidiči. Foto: Autoforum.cz/Automobilky
Zdroj: EPA
