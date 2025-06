„Americkej kýbl” otočil hru. Zatímco kupci Ferrari přichází o miliony, tento stroj je nepřipravil ani o korunu před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Je to další facka do tváře Italů, kteří si právě na takové matematice zakládali. V případě jejich aut už nefunguje a majitelé přichází o vysoké sumy, i když se při koupi museli praštit přes kapsu. Chevrolet začal prodávat Corvette C8 za minimálně 1,3 milionu a levněji ji jakkoli jetou nekoupíte dodnes.

Auta z druhé strany Atlantiku tu léta bral málokdo vážně. Kolikrát neprávem, zvlášť v případě Corvette většiny jejích generací, tak či onak to pro místní fajnšmekry byl prostě „americkej kýbl“. V některých ohledech to nebylo neoprávněné, však ještě šestá generace používala na zadní nápravě listová pera. Ani s nimi nefungovala špatně, ale místní fandy BMW, Porsche nebo Ferrari to dráždilo, stejně jako jiné detaily. Grafika přístrojů bývala zastaralá, nabízené dekory a čalounění jako ze 70. let, kvalita zpracování kolikrát průměrná... Nebylo to ono.

Už v případě sedmé generace nicméně Chevrolet začal laťku u Corvette pozvedávat výš, pročež verze jako Z06 či ZR1 začaly být porovnávány s vyšší evropskou ligou. Je pak sice pravdou, že Porsche 911 GT2 RS či Ferrari 488 Pista srovnávací testy vyhrávaly, ovšem jejich náskok v cíli již nebyl tak výrazný, přičemž jejich majitelé za to museli pořádně zaplatit. Vše pak korunoval čas Z06 z Nordschleife na úrovni Porsche 918 Spyder. Kýbl tak přestal být kýblem, místo toho se začal stávat stále výraznějším hráčem. To se ostatně projevilo i na nižším poklesu zůstatkové hodnoty.

Před šesti lety nicméně Chevrolet vyrukoval s osmou generací, se kterou hru otočil. Motor Corvette se totiž poprvé přesunul zpod přední kapoty za hlavy cestujících. To ovlivnilo design, stejně jako si automobilka mohla dovolit věci, které ji dříve byly zapovězeny. Původní koncepce totiž neumožňovala použití turbodmychadel, místo toho byly motory přeplňované jen kompresorem. Nově však značka mohla sáhnout po dvou turbech, což v případě ZR1 poslalo výkon dokonce nad úroveň původního Bugatti Veyron.

Vrchol nabídky má ovšem teprve před startem prodejů. Výchozí Corvette C8 Stingray se oproti tomu již objevuje v nabídce ojetých aut, její ceny ovšem mohou šokovat. Zůstatková hodnota se totiž i po najetí desítek tisíc korun prakticky rovná původním cenám, které před pěti lety startovaly pod metou 60 tisíc dolarů neboli 1,3 milionu korun. Jasně, prošuměla tu nějaká inflace, ale i tak - nominální ceny zůstávají vysoko. Kolegové z Jalopniku ostatně takto našli jen pár kusů, které jsou nabízeny okolo 55 000 USD (1,19 mil. Kč), což jsou nejnižší sumy v případě nebouraných aut.

Levné nicméně nejsou ani kousky po kolizi, třeba modrá Corvette Stingray z roku 2022 se 73 tisíci najetými kilometry je k mání za 31 980 USD, tedy za bezmála 700 tisíc Kč. Za její opravu a nový lak ovšem rozhodně dáte několik set tisíc korun, načež se možná vyplatí raději zauvažovat o nebouraném voze. Či dost možná o zcela novém, neboť se zdá, že Corvette si definitivně prohodila roli s Ferrari, jehož modely dříve lidem umožňovali, aby si užili své, a následně na prodeji netratili ani haléř.

Nově jsou ovšem s maranellskými koníky spojovány až brutální propady zůstatkové hodnoty, za čímž stojí hned několik strategických rozhodnutí. V prvé řadě je třeba ukázat na design, ze kterého se již nepodlamují kolena. Ve druhé pak na techniku, která se pod nevzhledným kabátem skrývá. Ferrari se totiž začalo přesouvat od uječených atmosférických osmiválců a dvanáctiválců k hybridizovaným a přeplňovaným jednotkám, které sice mají vyšší výkon, ale daleko horší charakter.

Přihoďte k tomu ještě záplavu displejů v interiéru, a rázem tu máte důvod, proč mnohá klientela vidí stávající Corvette C8 jako skutečnější Ferrari, než jakým je to italské. Tomu pak odpovídá i chování na trhu s ojetými vozy. Maranello si tak musí uvědomit, že již není doba, kdy si může dovolit vystupovat vůči zákazníkům arogantně. Ti totiž také napříště již nemusí dorazit, zvláště když jinde za méně dostanou více. A na rozdíl od minulosti na tom neprodělají.

Corvette C8 je v případě zůstatkové hodnoty držákem, jakým dřív bývalo Ferrari. Na trhu s ojetinami se totiž i pět let staré kousky s desítkami tisíc najetých kilometrů prodávají prakticky za tutéž sumu, za jakou je majitelé koupili. Reálný pokles hodnoty proběhl, ale jen na úrovni inflace - co by za to majitelé Ferrari dali, ti přišli o to i o podstatnou část nominální ceny. Foto: Chevrolet

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.