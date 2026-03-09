Anti elektromobil: Muž si koupil tohle auto a sotva s ním vyjel, pak ho prodal o 1 milion Kč dráž
Petr MilerDokonalým opakem elektrických novinek je nejen svým pojetím, ale zjevně i vývojem hodnoty v čase. Zatímco na drahých elektromobilech majitelé bleskově prodělávají miliony, na tomhle autě majitel milion bleskově vydělal majlant. A to nejde o žádnou limitovanou exkluzivitu.
Anti elektromobil: Muž si koupil tohle auto a sotva s ním vyjel, pak ho prodal o 1 milion Kč dráž
9.3.2026 | Petr Miler
Dokonalým opakem elektrických novinek je nejen svým pojetím, ale zjevně i vývojem hodnoty v čase. Zatímco na drahých elektromobilech majitelé bleskově prodělávají miliony, na tomhle autě majitel milion bleskově vydělal majlant. A to nejde o žádnou limitovanou exkluzivitu.
Museli jsme se o to v poslední době otřít několikrát, neboť snad největší bolístka elektrických aut, někdy až brutální ztráta hodnoty v čase, nikam nezmizela. Spíš naopak se ukazuje ve svých stále strastiplnějších podobách, nad kterými se musíme ptát, kdo je vůbec ještě ochoten dobrovolně strčit hlavu do elektrické oprátky. Taková Škoda Enyaq není špatné auto, ale pokud se může během pouhých tří let přiblížit pojízdnému souboru náhradních dílů a ztratit 72 procent své hodnoty, není její možná koupě pro racionálně jednajícího člověka vůbec tématem k hovoru.
Ztratit tolik na autě za asi milion a pochopitelně není zanedbatelné, nominálně jde ale pořád „jen” o vysoké statisíce, vůz navíc aspoň někam dojel. Může být i podstatně hůř, na elektrickém Audi můžete přijít i o 2 miliony za 2 roky a nicotných 21 tisíc kilometrů. V případě obou aut jsme zdůrazňovali, že spalovací ekvivalenty ničím takovým netrpí, jejich ztráta hodnoty je zlomková, někdy i prakticky nulová, což nůžky ekonomiky vlastnictví auta rozevírá opravdu doširoka. A může to jít i dál, takové nůžky se snadno rozpadnou i na dvě zcela oddělené časti.
Ukazuje to vůz na fotkách okolo, který jistě není obyčejný, ale není to zase taková mimořádnost. Rozhodně jde o stroj svým postavením na trhu srovnatelný se zmíněným Audi RS e-tron GT, popř. - asi ještě lépe - Porsche Taycan Turbo GT. Multimilionová auta s mnoha sty koňmi ve svých ostrých verzích schopných zrychlit z klidu skoro na cokoli dřív, než si manželka stačí odříkat Zdrávas. Bavíme se o Porsche 911 992.2 GT3 Touring s ručním řazením, což je jistě výjimečný stroj, není to ale ani auto pro vyvolené, ani auto pro omezené spektrum lidí. Pokud zítra vyrazíte k dealerovi, normálně ho objednáte za cenu od 5 690 184 Kč. Na dodání si můžete počkat, to ano, ale jinak?
Taycan Turbo GT vedle toho stojí od 6 189 946 Kč, RS e-tron GT performance od 4 129 900 Kč, to nejsou jiné světy. Na obou těchto autech ale proděláte miliony jako nic, co 911 GT3 Touring? To předvedl jeden z jejích majitelů na aukční platformě Cars and Bids, kde tento anti elektromobil svým pojetím prodal tak, že se anti elektromobilem stal i ve finanční rovině.
Majitel si jej pořídil letos v lednu v nijak ohromující specifikaci v šedé barvě na ocelových brzdách. Snad jen interiér v koňakové hnědé z katalogu Manufaktur trochu vystupuje, ale jinak? Je o standardní GT3 Touring s ruční řazením, což je u této verze dost typická volba, a zadními sedadly, jež nyní může mít vůbec poprvé. A majitel říká, že se k autu dostal tak trochu náhodou. Byla mu prý nabídnuta alokace a dnes říká, že rozhodnutí na koupi kývnout bylo impulzivní. „Měl jsem 992.1 a byl jsem opravdu nadšený, že jsem dostal kratší převodový poměr spolu s krásným koňakovým koženým interiérem,” říká ke koupi.
Nadšení ho ale opustilo, když auto sjelo z výrobní linky. Prý má mladou rodinu, zadní sedadla asi nechtěl čistit od všemožných tělních tekutin a místo auta se rozhodl raději splatit hypotéku A tak auto nabídl o dva měsíce a 258 ujetých km později k prodeji. Jestli mu jeho příběh baštíte, nebo si myslíte, že od začátku auto kupoval jako spekulaci, popř. jej chtěl prodat jen proto, že viděl ceny z jiných aukcí, si řekněte sami. Buď jak buď ho k prodeji skutečně nabídl a zájem vyhnal cenu hodně vysoko.
Vůz původně pořízený za 268 850 dolarů přesně (5,7 milionu Kč) tak skoro obratem prodal za 315 000 dolarů neboli o 46 150 dolarů dráž, než ho koupil. To je skoro rovný 1 milion korun navrch. Tušíme, že ty, kteří vzali Taycan nebo e-tron GT, dnes mrzí, že nezvolili jinak. Rozdíl ve vývoji cen jinak podobně drahých aut je už během mrzkých kilometrů i časového stáří multimilionový, přičemž sahá od milionových částek do minusu až po milionové částky do plusu. Fascinující.
Krásná 911, jistě, ale žádný unikát ani limitovaná verze. Přesto se prodala po 2 měsících a 258 km skoro o milion dráž, než ji majitel koupil. Srovnejte si to s vývojem cen jinak srovnatelných elektrických modelů, to jsou rozdíly... Foto: Cars and Bids, tiskové materiály
Zdroj: 2026 Porsche 911 GT3 Touring@Cars and Bids
