Apple ukázal chytré řešení, které má zabránit tomu, aby vám v autě bylo špatně, když se díváte do telefonu

Jak moc dobře bude fungovat v praxi, teprve uvidíme, chytré ale skutečně je. Posloužit pochopitelně nemá řidičům, ale cestujícím, kteří při pohledu na displej nezvládají vnímat, co se za jízdy děje kolem auta.

Z dětství stráveného na zadních sedadlech Škody 120 mám jednu velmi nepříjemnou vzpomínku, nikdy jsem za jízdy nemohl číst. Jakmile jsem se totiž ponořil do knihy či časopisu, přestal jsem primárně vnímat pohyb automobil. V v té chvíli stačilo málo k tomu, aby se mi rozhodila motorika a já neměl daleko k tomu, abych svůj poslední pokrm viděl podruhé. Na což jsem si vzpomněl před pár lety, když jsem s kolegou vyrazil v Mercedesu SL. Chtěl jsem totiž udělat pár fotek z jízdy „nahoře bez“, načež jsem se zadíval do hledáčku, přestal vnímat okolí a bylo to tu zase.

Podobně je na tom naneštěstí většina lidí. Pomocnou ruku jim nyní nabízí společnost Apple, která se už roky zabývá vývojem systému zvaného Vehicle Motion Cues. Ten bude fungovat na každém iPhonu a iPadu, pro které je nabízena oficiální podpora a lze je aktualizovat, přičemž obrazovku zaplaví malými animovanými tečkami kdykoli, kdy jste v pohybu. Tečky se totiž budou pohybovat ve zcela opačném směru než samotné auto, čímž kinetóze neboli cestovní (či také mořské) nemoci zabrání.

„Špatně se vám udělá proto, že když pohlédnete dolů na telefon, vaše vnímání neodpovídá pohybům, jaké zažívá vaše tělo,“ vysvětlila podstatu problému doktorka Emily Thomas. Přičemž dodala, že „pokud se podíváte dolů na svůj telefon, váš zrak zůstává konstantní a nevnímá pohyb automobilu. Vaše tělo je tím zmatené, neboť musí reagovat na různé podněty“. Vyřešit to mají právě ony tečky, které se kupříkladu budou pohybovat vlevo, pokud auto bude zatáčet směrem doprava atp.

„Pokud se tečky na vašem telefonu budou pohybovat tím směrem, jakým vnímáte, že se pohybujete, pak vše bude velmi úzce sladěné,“ dodává doktorka Thomas. Apple navíc neuzpůsobil systém pouze pohybu do stran, ale i dopředu a dozadu kvůli akceleraci a deceleraci. Společnost věří, že tím bude potížím utnut tipec. A dodává, že systém bude možné nastavit buď na automatický režim, nebo jej budete moci manuálně zapínat a vypínat.

Tím však Apple ve svých příspěvcích zaměřených na automobilovou branži nekončí. Vylepšen byl nyní i systém CarPlay, jehož součástí je nově hlasové ovládání. Nová funkce Sound Recognition má přitom pomáhat hluchým nebo špatně slyšícím lidem v navýšení bezpečnosti - pokud tedy zaznamená třeba klakson či sirény požárních či policejních aut nebo sanitek, objeví se na obrazovce příslušné varování. Displej navíc nabízí nové filtry pro barvoslepé.

Systém Vehicle Motion Cues je součástí modernizace operačního systému iOS 18, jehož spuštění je naplánováno na letošní září. Na podzim byste tedy již nemuseli v automobilech při čtení mobilů či tabletů zažívat nevolnost. Foto: Apple, tiskové materiály

