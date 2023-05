Asi nejspolehlivější Fiat vlastně Fiat moc není. V bazarech je raritou, přesto ho koupíte levně před 5 hodinami | Petr Prokopec

O spolehlivosti italských aut se tradují nepěkné historky a nezřídka nepřehánějí. Tento Fiat ale vydrží, Fiat to ovšem moc není, Italové navěsili svůj vzhled na téměř stoprocentně japonskou techniku. I tím ale nakonec může 124 Spider lákat.

„Monteverdi, Monteverdi, já sám jsem za celý život viděl pouze dvě.“ Pokud tuto hlášku znáte, pak jste určitě aspoň jednou viděli kultovní německý snímek Únos aut. Jeho středobodem je sice značka Porsche, mimo ní si ovšem skupinka zlodějů posvítí také na ostatní výrobce. Mezi ně patřila i zapomenutá švýcarská automobilka, kterou v roce 1967 založil závodník Peter Monteverdi. S ním pak spolupracovaly karosárny jako Frua či Fissore, které sportovně laděným vozům dodaly nezaměnitelný šmrnc. Protože ale produkce byla drahá a omezená, jen málokdo viděl vozy jako High Speed 375 naživo.

Důvodem, proč jsem si na tento filmový klenot svého druhu vzpomněl, je další automobilová vzácnost. V roce 2012 totiž Alfa Romeo oznámila, že uzavírá spolupráci s Mazdou, na jejímž konci bude stát nový sportovní vůz. Projekt však nakonec o dvě léta později zamířil k ledu, neboť tehdejší šéf koncernu FCA Sergio Marchionne požadoval, aby Alfa byla skrz naskrz italská. Mazda se tak nakonec nedočkala deseti pomocných prstů, ale spíše pouze jednoho malíčku. Současná generace MX-5 je tak především jejím dílem.

Italové se nicméně díky svému přispění dočkali vlastní verze zvané Fiat 124 Spider. Zatímco roadster Mazdy je ale v nabídce dodnes, jeho sourozenec již v prodeji není. O důvodech ani není třeba dlouze spekulovat, během šestileté produkce našlo majitele jen zhruba 40 tisíc aut. A jakkoli většina skončila v Evropě, v Česku verze od Fiatu oslovila opravdu jen pár lidí. Skutečně se tak může stát, že za celý život na vlastní oči neuvidíte jediný. Na rozdíl od Monteverdi ale v tomto případě až tak moc nemusíte truchlit.

Když se za volant Spideru nasoukal Jeremy Clarkson, uvedl, že „od Fiatu očekáváte, kterak bude skrz naskrz italský, sportovní a mnohem šílenější než MX-5. Jenže on je ve skutečnosti tišší a mnohem méně zábavný“. To pro sportovní vůz s pohonem zadních kol a plátěnou střechou není zrovna nejlepší vizitka, na druhou stranu však i takové vlastnosti mohou některé oslovit. Pokud tedy hledáte spíše klidnější roadster, mohl by si vás Spider získat. I proto, že se na rozdíl od Mazdy tváří „evropsky“.

Jak jsme nicméně zmínili, výroba Fiatu již skončila. Místo do showroomů s novými vozy tedy budete muset vyrazit do bazarů. Na jedné straně vás může vyděsit, že to je Fiat, na té druhé vás ale rychle uklidní, že Spider se vyráběl na téže lince jako MX-5. Fiat to tedy vlastně moc není, a tak jde o neobvykle spolehlivé a trvanlivé auto - traduje se o něm, že je to vůbec nejspolehlivější novodobý model italské značky. Fiat totiž vozu dodal v podstatě jen své vlastní pohonné ústrojí, tedy přeplňovanou jedna-čtyřku MultiAir, vlastní tlumiče či specifickou karoserii, která měla více odpovídat někdejším klasikám. Spider se tedy lehce natáhnul do délky, z čehož mimochodem profituje zavazadelník.

Hnací ústrojí vám naštěstí vrásky nenadělá, stejně jako podvozek. O trochu horší je to ovšem s karoserií, neboť obě verze mají problém s lakem. Nižší kvalitu automobilky navíc ještě zhoršila menší ohleduplnost majitelů. Pokud tedy existují nějaká místa, která je třeba prověřit, jsou to karoserie a litá kola. Zmiňovány jsou pak občas i nekvalitní dekory uvnitř, stejně jako elektroinstalace. Ne vždy přitom oprava proběhla v rámci záruční lhůty.

Že nejde o ničím nepodložené zkazky, potvrdili i kolegové z Německa, kteří proklepli exemplář z února 2019. S tím jeho majitel mnoho kilometrů nenajel, tím však dobré zprávy končí. Dveře i nárazníky totiž zdobí poměrně mnoho škrábanců a pro citlivé kupce bude přelakování skoro nutností. Garáž tak pomalu nebude nutností jen kvůli oné skládací střeše, ale i proto, abyste roadster odstrojili a připravili na nový kabát. Čím více se totiž do procesu zapojíte, tím levnější bude.

Tím se dostáváme k cenám, které jsou nepochybně zajímavé. Za nejlevnější kousky totiž dáte zhruba 350 tisíc korun, přičemž počítat v té chvíli lze jak s nižším nájezdem, tak s výkonem 140 koní. Ve verzi Abarth nicméně ona jedna-čtyřka dávala ještě o 30 koní více. Vozů se škorpionem ve znaku je však pramálo, i tak vám na ně bude stačit půl milionu korun.

Fiat 124 Spider zvládá zaujmout nejen vzhledem a výkony, ale dokonce i spolehlivostí a trvanlivostí. To ale není až tak překvapivé, neboť výrobu měla na starosti Mazda. I proto ostatně krachnul původně zvažovaný společný projekt s Alfou Romeo. Foto: Fiat

