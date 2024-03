Asistenční systémy moderních aut jsou téměř bez výjimky k ničemu, zjistil test. Spíš vám ublíží, než aby vám pomohly včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

A nejde o žádný amatérský test, ale závěr rozsáhlého zkoumání institutu IIHS. Také ten tvrdí to, co je soudnému řidiči jasné po první lepší zkušenosti s asistenčními systémy moderních aut - že nehodu spíš způsobí, než aby jí předešly.

Prakticky pokaždé, když usednu do nějakého moderního automobilu, mám pocit, že se ze mne stal pilot vesmírného korábu, který před startem musí do správné polohy přepnout spoustu páček. Jen s tím rozdílem, že já všemožné systémy nenahazuji, ale deaktivuji je. A není to předpojatost, jde o reakci nespočet předchozích selhání těchto systémů, kdy jsem na ně ani nespoléhal, ale naprosto z ničeho vytvořily chybným vyhodnocením situace problém, který jsem jako řidič musel řešit. A je otázkou, zda by některé z takto vyvolaných „krizí” méně zkušený či soustředěný šofér zvládl.

Tohle s kolegy tvrdíme roky. A nejde jen o naše pocity, americký Pojišťovací institut pro bezpečnost silničního provozu (IIHS) podrobil rozsáhlé sérii testů hned čtrnáct asistenčních systémů automatizovaného řízení a došel k velmi podobným závěrům. Cílem srovnání bylo zjistit, zda řidiči skutečně pomáhají a problémy řeší, či zda jej pouze nerozptylují a problémy nezpůsobují. Do první skupiny byla nakonec zařazena jen technologie Teammate od Lexusu, která si odnesla „uspokojivé” hodnocení. Všech zbývajících 13 řešení IIHS zařadila do druhé skupiny, jak shrnují kolegové z Auto News.

„Snažíme se zde o dvě věci. Tou první je, že chceme automobilovému průmyslu poskytnout lepší vodítka, jak tyto systémy bezpečně aplikovat. Tou druhou pak fakt, že chceme veřejnost zásobovat informacemi o tom, jak tyto systémy skutečně fungují a jak se liší napříč automobilkami a jejich modely,“ uvedl k výsledkům testů prezident institutu David Harkey s tím, že každá technologie zvládla alespoň v některých ohledech zabodovat, jako celek je ale naprostá většina systémů k ničemu - v lepším případě.

„Žádný ze systémů nefungoval dobře napříč celým spektrem, ale minimálně v jedné kategorii si každý vedl velmi dobře. To znamená, že náprava je možná,“ dodal Harkey. Jeho slova jsou podpořena výsledky z oněch testů, kdy třeba Smart Cruise Control/Lane Following Assist od korejské značky Genesis byl hodnocen jako dobrý v kategorii vtažení řidiče do hry. Celkově byl ale vyhlášen jako špatný.

Neuspokojivého či ještě horšího hodnocení přitom dosáhly také technologie od General Motors, Nissanu, Fordu, BMW, Mercedesu, Tesly či Volva. A ani Lexus nemá vše až tak úplně v pořádku, další systémy značky mimo Teammate jsou totiž rovněž hodnoceny palcem směřujícím dolů. To plně koresponduje s našimi zkušenostmi a oním preventivním deaktivováním řady funkcí před každou jízdou.

Studie IIHS je pak špatnou zprávou hlavně pro Teslu a její fanoušky. Tato značka totiž asistenční a automatizované systémy řízení považuje za jeden ze svých stěžejních pilířů. Přičemž Elon Musk pravidelně každý rok slibuje příchod plné autonomie. Ta nicméně může dorazit až ve chvíli, kdy všechny dílčí prvky budou hodnoceny výborně. A k tomu mají branže a hlavně Tesla velmi daleko.

Systém Teammate japonského Lexusu prošel sérií testů institutu IIHS. Řidiče totiž dokáže nejen vtáhnout do hry, ale zároveň jej nenuceným způsobem zvládá povzbudit k jeho aktivnímu využívání. Je ovšem jedinou výjimkou ze 14 testovaných řešení, to je velmi smutný stav. Foto: Lexus

Zdroje: IIHS, Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.