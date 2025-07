Audi začalo u skvělých „rychlých” nabíječek elektromobilů nabízet zákazníkům program pro zkrácení dlouhého čekání včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

Němci se zjevně rozhodli dodat vážnost svým slovům o tom, že dlouhé čekaní na dobití vlastně neexistuje, dobíjení elektrických aut je dnes rychlé skoro jako tankování, infrastruktura je skvělá a u nabíječek vůbec nikdo nemusí na nic čekat.

Tak schválně, kolikrát jste slyšeli slova o tom, že použitelnost elektrických aut dnes není problém, že dojezd je dlouhý, dobíjení rychlé a slova o opaku jsou jen nenávistnými projevy diletantů? My mockrát, ačkoli nesnese ani desetisekundovou debatu, že mezi rychlostí dobíjení a tankování je propastný rozdíl, jehož ani zásadní zmenšení nemá v dohledné době žádné řešení a praxe života s těmito vozy není ani o trochu růžovější než teoretické předpoklady.

Automobilky pochopitelně musí kopat za to, do čeho nasypaly miliardy, i kdyby to byl jeden velký kanál. Kdyby v tom ale aspoň byly konzistentní a iluzi platnosti výše uvedených, třebaže fakticky zřetelně neplatných frází vytvářely až do krajnosti. Ani to ale nedělají, jak nyní ukazuje Audi s programem, který rozjelo v mé druhé domovině v Nizozemsku.

Asi bych si toho ani nevšiml, kdybych na jedné z dobíjecích stanic tamního Fastnedu nezahlédl podezřele velkou skupinu elektrických Audi s nápisy Charge and Drive na bocích. Nejprve mě napadlo, že někdo rozjel program výměny elektrických aut (přijedete k nabíječce s vybitým a odjíždíte s nabitým a pak znovu - prostě Charge and Drive, že?), ale vyklubala se z toho mnohem větší šaškárna.

Audi v Nizozemsku přišlo s tímto programem jako zábavou určenou pro chvíle čekání na dobití. Prosím? Však jaké čekání? Holky z Audi přece říkaly, že to je dnes všechno bez čekání. No, asi to bude jinak. Automobilka tento program ve svých materiálech dokonce oficiálně označuje „zpříjemňovač čekání” a podstata tkví v tom, že během desítek minut, které budete čekat na dobití vašeho elektromobilu, si můžete vyzkoušet různé nové dobíjecí modely Audi.

K dispozici jsou aktuálně elektromobily a plug-in hybridy A6 Avant e-tron, A6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, RS e-tron GT a A5 e-hybrid quattro. Auto si lze půjčit na 15 minut, což je docela krátký čas, takže většina lidí si zvládne projet i několik aut po sobě. Je to nepochybně zábavnější než koukat do blba a utěšovat se tím, že si krásně odpočinete na dvouhodinové cestě, ze které uděláte tříhodinovou, ale jinak to bude pro většinu lidí pořád stejně zabitý čas.

Přijde mi to úsměvně kontraproduktivní. Audi tím přiznává, že dobíjení je tak dlouhé, že v pohodě najdete čas i na podobnou „kratochvíli”. Navíc... Proč vlastně přesvědčovat přesvědčené? Program je dokonce oficiálně zaměřen primárně na zákazníky Audi, takže hlavním cílem je prodat majiteli staršího elektromobilu novější. Není to tedy primárně lákání kupců Tesel apod.

Skoro si říkám, proč to - inspirován tímto komediálním krokem Audi - někdo nezkusí otočit. To, co udělali Němci, je v podstatě k ničemu, to by museli postávat u čerpacích stanic (to by byla jízda během těch pár desítek sekund tankování...) a dočkali by se leda výsměchu. Ale udělat pravý opak? To by byl silný marketing.

Představte si, že čekáte u nabíječky a někdo k vám přijde se slovy: „Pane, než se vám to dobije, můžete otočit Hannover (z Nizozemska asi 350 km), ani jednou nedobíjet, a auto přesto hned k dispozici někomu dalšímu.” Majitel elektrického auta se v tu chvíli jistě zeptá: „To už je dnes možné? Co je to za elektrickou novinku?” A dočká se odpovědi: „Turbodiesel 2,0, na trhu osobních aut od roku 1978. To je vynález, co?”

Fakt, že tohle nikdo nedělá, přestože by to byl velmi silný marketingový nástroj, o současnosti také leccos naznačuje. Ale třeba se i toho jednou dočkáme. Současný automobilový svět potřebuje pořádný budíček, aby se znovu probral a vrátil se k racionálnímu a čestnému jednání.

Podobných scenérií se dnes můžete dočkat u nabíjecích stanic Fastnedu v Nizozemsku. Audi na nich nabízí hlavně vlastním klientům program pro zkrácení čekání během dobíjení v podobě testovacích jízd nových dobíjecích aut. Zkuste se nesmát. Foto: Audi

Zdroje: Audi, Autoforum.cz

Petr Miler

