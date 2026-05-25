Aukci této krásně specifikované, sotva jeté legendy zdevastoval překlep za miliony, zmatení kupci láteří
Petr Miler
včera | Petr Miler
Jedním z fenoménů posledních let se staly online aukce v podstatě libovolně výjimečných a drahých aut. Dříve kratochvíle bohatých soustředěná na různé přehlídky elegance se v dnešní rychlé době stala mnohem masovější záležitostí skrze platformy typu Bring a Trailer. Aukce toho nejdražšího zboží dál zůstávají vesměs „fyzické”, to ano, jinak se ale po internetu a bez toho, aniž by auto kdokoli ze zájemců viděl, prodává prakticky cokoli. Ani vozy za desítky milionů nejsou výjimkou.
Je to jistě jeden z důvodů, proč hodnoty hlavně ceněných youngtimerů rostou, potenciálních kupců je zkrátka stále víc. Online přihazování má ale i svou odvrácenou tvář, kterou z „concours d'elegance” neznáme - překlep při příhozu.
Asi se nestane, že se při klasické aukci přeřeknete, ostatně to obvykle nejste vy, kdo by cenu aktivně šponoval, to dělá primárně licitátor. A když to přece jen uděláte, prostě se opravíte. Na internetu není licitátor a není ani nikdo další, kdo by vás poslouchal, prostě do kolonky napíšete „20 korun”. A když to potvrdíte, i když jste původně chtěli dát 10 kaček, máte po Pedru, které jste si chtěli koupit po zítřejší svačině.
Překlep z 10 korun na 20 by snad každý přežil, při dražbě auta na fotkách kolem právě přes Bring a Trailer se ale jednomu ze zájemců stalo něco podstatně nepříjemnějšího. Na aukčním webu se strhla řež o krásně specifikovanou, navíc skoro nejetou Acuru alias Hondu NSX z roku 2005 s manuálem a nájezdem pouhých 6 759 km, navíc z rukou prvního majitele. Bylo jasné, že o tohle auto bude „bitka” a byla, když se ale přihazování dostalo až k 293 tisícům dolarů (víc než 6,1 milionu Kč), najednou vybuchla bomba: 394 tisíc dolarů, odklepl jeden z přihazujících.
To občas zámožní zájemci o cenná auta dělají, když už je nebaví prát se o koruny s ostatními. Prostě přihodí o hodně víc, aby dali najevo, že o vůz stojí tak, že zaplatí skoro cokoli, což není jen frajeřina. Často to jiné odradí od další účasti a nechají aukci být, i když by jinak po kouskách dali i víc. Tady to vypadalo jako takový krok, jakkoli zaplatit 8,25 milionu Kč za NSX by byla vážně síla.
Jenže takhle to být nemělo, v diskuzi pod aukcí se záhy od vítězícího dražitele objevilo: „Překlep, 294 000 dolarů,” opravil se.
Je to divné, protože nabízenou cenu musíte dvakrát potvrdit právě proto, aby se toto nedělo. Na každý pád to aukci fakticky ukončilo, neboť během dalších dnů už nikdo nepřihodil a údajného překlepu si nikdo z aukční firmy nevšiml. Ta se do věci vložila až poté, co vítěz přihazování odmítl cenu zaplatit, protože tolik nabídnout nechtěl.
Za nás bylo na místě aukční proces zopakovat, BaT ale oslovil jen autory dvou nejvyšších příhozů a ve spolupráci a nabízejícím vše vyřešil mimo online prostor. Auto se tedy nakonec prodalo za 310 tisíc dolarů, přičemž jej dostal někdo jiný než autor onoho 394tisícového příhozu.
Takže vyřešeno? Ke spokojenosti prodávajícího zjevně ano, zbylí zájemci ale nadšeni nebyli. Možná by dali i víc než 310 tisíc USD (cca 6,5 milionu Kč), nedostali ale šanci. Tohle byla prostě nešťastná realizace prodeje jinak velmi výjimečného stroje. Když se ale prodávající s 310 tisíci spokojil, BaT nemá důvod věc dál řešit, jako svého klienta vnímá zjevně hlavně prodávajícího a víc než dosažení přijatelné ceny a realizaci prodeje si v tomto případě za cíl nedal.
Mohla to být aukční řež měsíce, je z toho spíš ostuda. Pokud se přihazující vážně jen spletl, je to nešťastné, aukční firma se ale měla o nápravu pokusit dřív než po časovém konci dražby. Takti zůstává v ústech mnohých dost hořkosti. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály
Zdroj: Original-Owner, 4,200-Mile 2005 Acura NSX-T 6-Speed@Bring a Trailer
