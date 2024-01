Auta s motory V8, která dnes koupíte za babku: Levné vzpomínky na zlaté časy Audi, BMW a spol. před 2 hodinami | Petr Prokopec

Když dnes vyrazíte pro nové auto s představou, že si do něj pořídíte osmiválec, v naprosté většině případů se vám leda vysmějí, popřípadě budete muset sáhnout po něčem opravdu výjimečném a patřičně drahém. Na tyhle stroje vám stačí míň než 150 tisíc.

Osmiválcové motory mají něco do sebe. Jejich burácení je nezaměnitelné, výkonu pak mají na rozdávání od nejnižších otáček. Protože u toho navíc hlavně dříve byl vyšší objem a absence přeplňování, byly dané jednotky chválené i servisními techniky. Nedocházelo totiž na takové namáhání komponentů, jako je tomu třeba u dvoulitrového čtyřválce, jemuž hned několik turbodmychadel dopomáhá k vyššímu stádu, než má na kontě ohrada jménem V8. Pokud jste pak navíc měli lehčí nohu na plynu, nebylo třeba řešit ani šílenou spotřebu.

Politiky nicméně reálný svět nezajímal a nezajímá, podstatné jsou pro ně papírové údaje. I když tedy ony maloobjemové agregáty ve skutečnosti mohou „žrát“ víc než osmiválce, staly se právě druhé zmíněné motory lovnou zvěří. Jejich výrobci pak hlavně pod hrozbou vysokých pokut za nadlimitní emise přikročili k downsizingu, který je mnohdy skutečně drastický. Takový Mercedes-Benz se totiž rozhodl, že V8 již nemá místo ani pod kapotou některých modelů AMG. A nahradil je tak právě čtyřválcem.

Jakkoli veškerá konkurence tak nízko nesestoupila, onen politický tlak je znát prakticky všude. Místo oněch atmosférických osmiválců totiž došlo v hojné míře hlavně na příchod přeplňovaných šestiválců. Chce se říci, že je to furt lepší, než dostat drátem do oka, zvláště když i tyto jednotky mají svůj nezaměnitelný charakter. Jenže oním bručivým barytonem již nedisponují. A zvuk často tvoří i více než polovinu celkového zážitku. Veškerému reptání hlavně movité klientely se tak nelze divit.

Protože ale osmiválce již v takové míře pod kapoty nových aut nemíří, mohou zájemci o ně lovit spíše v autobazarech. To je na jednu stranu velmi dobrá zpráva, neboť spojeny s nimi nejsou zrovna enormní ceny. Naši kolegové z britského webu Car Throttle ukázali stroje, ktré můžete mít doslova za babku, když si jako hranici maximální ceny dali sumu jen 5 tisíc liber, tedy necelých 150 tisíc korun. Za tu lze pořídit jedno z pěti vskutku výjimečných a prémiových aut - Audi S4 (B6), BMW 645i (E63), Jaguar S-Type, Porsche Cayenne (9PA) a Range Rover (L322).

Tuto pětici si pochopitelně probereme trochu podrobněji níže, na tomto místě už jen obecně dodáme pár slov k servisním nákladům. Jakkoli totiž na samotné motory lze pět především kvalitativní chválu, přičemž v nemalé míře to platí i o samotných vozech, je třeba počítat s tím, že každé z nich má za sebou zhruba dvě dekády náročné služby. Levné pořízení je tedy vyváženo poměrně drahým vlastnictvím. Stranou si proto ponechte opravdu slušnou rezervu, jinak nemusíte ani nastartovat.

Co se přitom S4 týče, nejde zrovna o nejlépe ovladatelné Audi historie. Jeho 4,2litrová jednotka je nicméně chválená každým, kdo s ní přišel do styku. Ještě o dvě deci pak dostanete u BMW, kde je nicméně nutné se smířit s designem Chrise Banglea. Na druhou stranu, při pohledu na současnou mnichovskou produkci vám jeho kreace nejspíše ještě přijde pohledná. Spárována je pak s 333 koňmi, zatímco u Audi byl systém quattro zásobován dokonce 344koňovým stádem.

S-Type asi mimo Británii nebude takovým lákadlem, přeci jen působí poněkud zastarale, a to zvenčí i zevnitř. Technika značky navíc není spojena s takovou kvalitou, V8 však přesto má své kouzlo. A také 286 či 304 koní. Ještě více (340) vám pak dodá Porsche Cayenne, které se zároveň pyšní kvalitní kabinou a působivou ovladatelností. Nicméně ani jeho vzhled není dechberoucí, slova o vyšších servisních nákladech pak v jeho případě platí dvojnásob.

Tím jsme u posledního pána na holení, se kterým je spojena opravdu zajímavá volba. Range Rover lze totiž pořídit jak s benzinovým, tak i dieselovým osmiválcem. Provozní náklady lze tedy opravdu držet na uzdě, hranatá karoserie pak stárne mnohem pomaleji, než je tomu u výše zmíněné čtyřky. Reputace Land Roveru co do spolehlivosti však na druhou stranu není nejlepší. Volba je tedy na vás, zlaté časy těchto značek jsme zažili naplno a návrat do nich za takové peníze... Dali bychom si říci navzdory oněm rizikům.

