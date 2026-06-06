Auta „zrádců Tesly” se majitelům rozpadají pod rukama, automobilka jim vzkazuje: Nemáte je parkovat venku
Petr ProkopecTahle auta vznikla na truc Tesle a Elonu Muskovi s tím, že budou vším, čím Tesly nejsou. Zatím to ale vypadá spíš, že jsou v tom špatném jsou vším, čím Tesly jsou. A v něčem jsou ještě horší. Však co je to za auto, které nezvládne existovat bez garáže?
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Auta „zrádců Tesly” se majitelům rozpadají pod rukama, automobilka jim vzkazuje: Nemáte je parkovat venku
včera | Petr Prokopec
Tahle auta vznikla na truc Tesle a Elonu Muskovi s tím, že budou vším, čím Tesly nejsou. Zatím to ale vypadá spíš, že jsou v tom špatném jsou vším, čím Tesly jsou. A v něčem jsou ještě horší. Však co je to za auto, které nezvládne existovat bez garáže?
Rakev automobilky Lucid je zřejmě hodně velká a její definitivní uzavření snese ještě nějaký ten hřebík, jakkoli jsme před pár dny mysleli, že ten poslední už zatloukl Jason Fenske. Někdejší motorář si totiž před 11 měsíci pořídil elektrický sedan Air, který měl na své straně prostor a luxus, stejně jako solidní dojezd a působivou jízdní dynamiku. Jenže vedle toho od počátku vykazoval všemožné softwarové i mechanické problémy. Poslední kapkou pro Fenskeho pak bylo, že vůz se samovolně přepnul z režimu Stop Mode do režimu Roll, kdy se po zastavení začal znovu pohybovat.
Tvůrce kanálu Engineering Explained měl kliku, že je známou osobností, se kterou si to firma nechce rozházet, a tak s ním zacházela v rukavičkách. Soustavně se tedy vůz snažila opravit, a když už bylo zjevné, že to nepomůže, poruchový Air si koupila zpátky. A ještě Fenskemu zdarma zapůjčila SUV Gravity, neboť automobilka jednoduše nechtěla přijít o vlivného zákazníka. Protože se však porouchal i tento model, utrhla si nakonec ještě větší ostudu. Jakkoli vše aktuálně přebíjí příběh jednoho Kanaďana, který svůj Air pořídil ještě o rok dřív, už v roce 2024. A zmapoval jej na fóru majitelů tohoto vozu.
Také on podobně jako Fenske poznal, že elektrický sedan má k dokonalosti daleko. Protože ale nejde o žádnou celebritu, Lucid se k němu choval prakticky jako k onuci. Snaha o domluvu tedy nevedla nikam, a tak celý případ skončil u arbitrážního soudu, kde právníci automobilky ve svém arogantním tažení pokračovali. Tím ale jen zatloukli další hřebíky do rakve Lucidu, neboť jen ukázali potvrdili, že sedan Air je šmejd obecné, ne v konkrétních nešťastných případech. Navíc se automobilka pokouší hodit zjevné problémy na majitele, a to dost nešťastným způsobem.
Šlo ovšem o takové nesmysly, že si kanadský majitel ani nemusel najímat právníka a místo toho se obhájil sám. Zástupci Lucidu totiž kupříkladu tvrdili, že politikou automobilky je řešit problém pouze jednou. Pokud se objeví znovu, nejde selhání za ní, místo toho je vina na straně majitele, který měl vůz týrat. Pikantní byl také argument, že by lidé neměli Air parkovat venku, zejména pak v zimě. Prý na to není stavěn, a může tak dojít k zamrznutí předního zavazadelníku, který pak nejde otevřít.
Ještě větší absurdity jsou spojené s asistenčními systémy, neboť ty jsou prý určeny pouze pro jízdu na dálnici. Jakmile tedy majitel zamíří na okresku či do městských ulic, měl by je všechny manuálně deaktivovat. Fakt, že tyto systémy jsou pak schopné poslat sedan Air do cesty protijedoucímu vozu, Lucid vnímá jako bezpečnostní prvek. Prý se tím totiž auto snaží dát svému majiteli najevo, že se nekoncentruje, případně drží mobilní telefon.
Něco takového je buď špatný vtip, nebo projev totální ztráty soudnosti. Není tedy nakonec divu, že tyto argumenty ani v arbitráži nezabraly a firma musela v souladu se zákonem chránícím spotřebitele před podobnými šmejdy (v Severní Americe tzv. lemon law) vzít vůz zpátky po uplynutí 18 měsíců z původně domluveného čtyřletého leasingu. Kabát z ostudy dostala jako bonus.
Případy jako dva dnes zmíněné ukazují, že Lucid má vážné problémy s kvalitou, které jsou nezřídka zcela neřešitelné. A přesto se automobilka k řešení situace může stavět velmi liknavě. Pokud se pak takto postižení majitelé nechtějí soudit, mohou svá auta leda prodat, dokud to ještě jde - kdyby firma zkrachovala, budou skoro bezcenná. I tak ale musí počítat s dramatickým poklesem hodnoty, třeba nedávno na Cars and Bids měnil vlastníka sedan z roku 2023, který původně stál 2,1 milionu korun. Po najetí pouhých 30 tisíc kilometrů ale zamířil do jiné garáže jen za 885 tisíc Kč...
Lucid Air nevypadá špatně, má ucházející dojezd i působivou dynamiku. Jenže k čemu to je, když se lidem rozpadá pod rukama? A automobilka dělá možné i nemožné, aby odpovědnost za to neupěla na ní? Foto: Lucid Motors
Zdroje: Lucid Owners - Lucid Motors Forum, 2023 Lucid Air Touring Dual-Motor AWD, Glass Canopy Roof, 384-Mile Driving Range@Cars and Bids
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