Auta „zrádců Tesly" už nemohou vystát ani jejich velcí příznivci, život s nimi se snadno změní v noční můru

/ Foto: Lucid Motors

Majitelé jsou s bezprostředním fungováním svých aut spokojeni, ale co je jim to platné, když se z něj mohou těšit jen do prvního problému? Pak přichází ke slovu autorizované servisy Lucidu, a ty jsou velkou osinou v zadnici.

Pokud se rozhodnete stát zákazníkem nově založené automobilky, můžete počítat s řadou pozitiv. V prvé řadě budete otáčet krkem mnoha lidí, neboť nové Škody Octavia či jiného podobného tuctového vozu si nikdo nevšimne, ovšem auto, které existuje jen v pár exemplářích, logicky budí rozruch. Kromě toho se třeba po letech můžete chlubit tím, že jste zákazníkem té které značky již od chvíle, kdy přišla na svět, a tudíž jste částečným strůjcem jejího úspěchu. Ten pak vlastně může být i vaším osobním, pokud jste spolu s vozem nakoupili i příslušné akcie, což svého času dělalo dost „teslistů”.

Vždy je ale třeba pamatovat také na skutečnost, že každá mince má dvě strany. A ta méně obvykle začne rychle převládat. Stačí si uvědomit, že začínající výrobce nemá vybudovanou dostatečně hustou servisní síť, pokud v té či oné zemi vůbec nějaký servis má. Je pak sice pravdou, že mnohé opravy se dnes dají realizovat přes internet, ovšem pokud třeba ťuknete blatník či nárazník, za mechaniky logicky musíte. Problém je v tom, že ve vašem okolí obvykle nebude ani žádný nezávislý, který by ojedinělému vozu rozuměl. A to může být jen počátek veškerých problémů.

Několikrát jsme o tom mluvili v souvislosti s Lucidem, tedy k začínající (no, existuje 18 let, ale budiž, co je to proti věčnosti) automobilce založené Auta „zrádci Tesly”, která se nedávno zbavila svého dlouholetého šéfa. Pod jeho taktovkou se totiž dopracovala k hrozivé bilanci, kdy na každém prodaném autě prodělává 7 milionů korun. Mimo to ale Peteru Rawlinsonovi zlomily vaz i jeho vize, kdy budoucnost firmy viděl v elektromobilech, jejichž dojezd se bude pohybovat pod 300 kilometrů. To pak sice většině lidí na většinu pojížděk stačí, jenže málokdo si kupuje drahé auto jen na to, aby s ním obstaral jen pravidelné jednoduché úkony.

S danými parametry by tedy Rivian asi široké spektrum zákazníků neoslovil. Značka jich přitom potřebuje lákat co nejvíc, jinak jí za chvíli mohou opustit investoři. Problémem pro ni je ale také to, nač narážíme výše - tedy jen velmi slabá servisní síť. V důsledku toho se ale od ní začínají odvracet i lidé, kteří jsou jinak s jejími vozy spokojení. Třeba uživatel Redditu s přezdívkou MtrCityMadMan uvádí, že si svůj Air GT koupil v červnu GT a je s ním navýsost spokojený. Ale to se týká jen ježdění s ním.

První trhlinou v jeho spokojenosti se stalo zpětné zrcátko, které vlastní vinou odřel v garáži. Aby jej ovšem Rivian mohl opravit, musel absolvovat 2,5hodinovou cestu, neboť blíž se žádný servis nenacházel. To by dotyčný ještě akceptoval, stejně jako si nestěžoval, když mu mechanici řekli, že během jedné či dvou hodin budou mít hotovo. Jak ale posléze napsal na Reddit, „seděl jsem u McDonaldu přes pět hodin. Za tu dobu jsem se nedočkal žádných informací a když jsem jim zavolal, žádný termín mi nesdělili“.

Celá záležitost tak vyústila ve 12hodinovou lapálii, po které „sotva přišla omluva“. Podobnou zkušenost navíc majitel Lucidu musel absolvovat znovu, neboť do něj kdosi naboural. Protože elektrický sedan měl kvůli menšímu ťukanci zůstat v servisu po tři dny, byl ve hře i odtah, který by majiteli ušetřil onu 2,5hodinovou cestu. Jenže něco takového by jej vyšlo na 1 500 dolarů, tedy na více než 36 tisíc korun, což považoval za přehnané. Vůz, který naštěstí zůstal pojízdný, tak raději mechanikům dovezl sám.

Opravený Air si ale bohužel dlouho neužíval. „Před dvěma týdny začala ve voze vyskakovat různá varovná hlášení. Psal jsem na zákaznický servis, který má fungovat 24 hodin 7 dní v týdnu, volal jsem na zákaznický servis, ale nic. Neozvali se mi ani po pěti hodinách. Naštěstí auto zůstalo pojízdné. Když se pak servis konečně ozval, řekli mi, že by si rádi auto vyzvedli a zjistili, oč jde. Přitom mělo dojít na výměnu baterie, protože ta ztrácela kapacitu víc, než se předpokládalo. Vypadalo to tedy skvěle,“ uvádí majitel.

Jenže od té doby mu vůz poslal další varovná hlášení, zatímco servis se přestal ozývat a nereagoval již ani na prosby o zpětné volání či SMS. Tím ale pohár majitelovi trpělivosti přetekl. „Dokážu se vyrovnat s mnoha věcmi, ale myslím, že s touhle značkou jsem skončil. Moje auto miluju, ale nemůžu věřit servisu, který může v budoucnu kdykoli potřebovat,“ uvedl s tím, že manažeři Lucidu by si jeho slova měli vzít k srdci. „Je třeba dělat věci lépe. Kvalita výroby je skvělá, ale loajalitu buduje zákaznický servis,“ říká trefně.

Jak poznamenávají další diskutující, není to ojedinělý případ a zlepšení situace je v nedohlednu - jeden z dalších majitelů aktuálně řeší též poškozené zrcátko, které mu servis chce jen a pouze vyměnit za 3 tisíce USD, tedy asi 72 tisíc Kč. A alternativy nepřibývají, neboť aby se servis mohl pyšnit tím, že je autorizovaný Lucidem, vyjde ho to na víc než 200 tisíc dolarů, tedy skoro 5 milionů korun. To jsou šílené peníze, jejichž návratnost je ve hvězdách, neboť automobilka prodává jen pár tisíc aut ročně. Pokud ale kvůli tomu budou lidé řešit banality typu škrábnuté zrcátko celý den a vyjde je to na desítky tisíc korun, pak zakrátko půjde spíše už jen o pár set kusů ročně.

Servisy Lucidu vypadají natolik čistě, že byste pomalu mohli jíst ze země. Nemalé investice do nich tedy na jedné straně jsou oprávněné. Protože je ale jejich návratnost ve hvězdách, přistupuje k nim málokdo. Navíc se zdá, že jejich zaměstnanci se příliš nedrží hesla „náš zákazník, náš pán“. Foto: Lucid Motors

Zdroj: Reddit

Petr Prokopec

