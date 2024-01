Automechanik s víc jak 50letou praxí se dostal k ojeté Tesle a varuje před její koupí, prodraží se z hlediska údržby i oprav včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Pokud má koupě ojetiny představovat výhodnější alternativu pořízení nového vozu, neměla by být elektrická. Aspoň to naznačuje Scotty Kilmer, který na ojetém Modelu 3 ukázal několik podstatných neduhů hlavně z pohledu kupců ojetých aut.

Scotty Kilmer proslul jako velezkušený mechanik, jako příznivce elektrických aut už tolik ne. Pro svůj postoj ale má pádné argumenty, i když se může zdát, že ve svém nejnovějším videu ojeté Tesle Model 3 vyčítá i věci, na kterými měl moc spíš její předchozí majitel. Řeč je třeba o sjetých pneumatikách, jenže Kilmerovo tvrzení, že elektromobily při stejném způsobu využití „žerou“ směs běhounu násobně (hovoří o trojnásobku) rychleji než srovnatelná spalovací auta kvůli jejich hmotnosti i průběhu výkonu, je znovu relevantní.

Jde o jednu z věcí, před kterou zkušený americký mechanik varuje, pokud chcete sáhnout po ojetém elektromobilu. Stejně tak upozorňuje na neférovost plateb za odemčení vyššího výkonu, který je to či ono auto schopno přirozeně produkovat z výroby přesně v tom stavu, v jakém si ho koupíte. Automobilka ho ale uměle omezí a pak chce za vyšší výstup peníze navíc. Je sice pravdou, že něco podobného známe i ze světa spalovacích aut, ale ne až tak úplně. Takový benzinový dvoulitr od Volkswagenu může produkovat kdejaký výkon od méně než 200 až po víc než 300 koní, stejný ale není. Nemění se pouze blok jednotky, její „vnitřnosti“ jsou vždy specifické a šité na míru konkrétní variantě.

U elektromobilů tedy opravdu jen o tahání peněz z lidí, neboť se vždy jedná pouze o softwarovou modifikaci, kterou lze klidně provést na dálku. To ovšem znamená, že svým způsobem opakovaně platíte za to, za co jste již jednou zaplatili. K těmto fíglům se bohužel automobilová branže upíná stále více (jako v případě softwarové aktivace topných spirál vyhřívání sedadel, které má vámi koupený vůz tak jako tak na palubě a jejichž použití je vám pouze upřeno) a elektromobily jí k tomu daly víc prostoru také v případě techniky.

Kde lze Kilmerovi dát zcela jednoznačně za pravdu, to je jeho stížnost mířící k portu, ke kterému připojíte diagnostický nástroj a přečtete si tak vše o případných chybách. Tesla totiž neužívá zásuvku OBD II, stejně jako něco takového nenajdete u dalších elektromobilů. A i když sáhnete po adaptéru, stále před vámi cosi zůstává ukryto. Proč tomu tak je? Důvod je prostý, znovu jde o peníze, tentokrát za opravy.

Sami majitelé aut si tak své vozy neopraví a moc si neškrtnou ani mimo autorizovaná servisní centra. To logicky přináší Tesle zájem a peníze navíc, a to i za úkony, které by jiní udělali podstatně levněji. Také to je podle Kilmera důvod, proč raději ojeté elektromobily minout - to kdyby vám nestačilo, že jde o relativně drahá auta a nejasnou životností za hranicí konce záruky na baterii.

Kvalita Modelu 3 šla dle Scottyho Kilmera nahoru, absence displeje před volantem však bývalý mechanik vnímá jako problém. Mnohem podstatnější jsou ale jiné problémy, nakonec i to, že výrobci elektromobilů svá auta neosazují klasickým portem OBD II. Diagnostika problémů je tak mnohem těžší a vyhrazená hlavně drahým oficiálním servisním centrům. Foto: Tesla

Zdroj: Scotty Kilmer@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.