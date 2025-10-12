Automobilka odmítla prodat zákazníkovi baterii, aby si ji vyměnil sám. Musel kvůli tomu do servisu, na fakturu jen valí oči
Petr ProkopecDrzost některých automobilek projevující se v momentech, kdy chtějí zákazníka obrat o každou korunu, je dechberoucí. V tomto případě výrobce majiteli pohrozil, že by vlastní výměnou baterie přišel o záruku. A tak práci musel svěřit servisu za vskutku neuvěřitelnou cenu.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Drzost některých automobilek projevující se v momentech, kdy chtějí zákazníka obrat o každou korunu, je dechberoucí. V tomto případě výrobce majiteli pohrozil, že by vlastní výměnou baterie přišel o záruku. A tak práci musel svěřit servisu za vskutku neuvěřitelnou cenu.
Automobilka Rivian je tou, do které koncern Volkswagen nasypal desítky miliard a peníze do ní dál sypat bude. Používat hodlá hlavně její software, který má být lepší než ten, za nímž stojí divize Cariad stvořená samotnou německou automobilkou. Proti tomu ve finále nelze mnoho namítat, jakkoli bychom mohli dlouze diskutovat nad tím, jak moc se taková investice VW vyplatí.
Doufejme nicméně, že od Rivianu hodlá VW přebírat pouze software a nikoli jeho přístup k zákazníkům, kvalitu výroby nebo způsob hospodaření. Zejména přístup k vlastním klientům je u této firmy hodně svérázný a k loajalitě vést snad ani nemůže. Spíš se zdá, že americká značka chce o veškerou klientelu přijít. Naznačuje to Zack Nelson, který na Youtube provozuje kanál JerryRigEverything. Dlouholetý fanoušek Rivianu je také majitelem pick-upu R1T, u kterého by rád většinu údržby odvedl sám, jak na to ostatně byl zvyklý u svých předchozích aut. Jenže s tímto přístupem rychle narazil.
Nelson totiž na X uvedl, že po třech a půl letech provozu odešly pick-upu jeho 12voltové startovací baterie. To není nic podivného, tři až čtyři roky jsou obvykle tou dobou, jakou tahle věc vydrží, i když se o ni staráte jak o oko v hlavě. Majitelé kvůli ní nemusí nutně do servisů, stačí si objednat novou baterii, kterou poté vymění za starou. K tomu jim stačí pouze klíč, kterým povolí a utáhnou dvě matky, starou baterii vytáhnou, novou přimontují a mají vystaráno. Vše zabere maximálně pár desítek minut a z peněženky vám zmizí nižší jednotky tisíc korun.
Nic takového ale u Rivianu není možné. Nelsonovi totiž značka odmítla prodat náhradní startovací baterie jako náhradní díl. A rovnou mu pohrozila, že pokud ji koupí od někoho jiného, přijde o záruku. Majitel tedy nakonec vyrazil do jejího servisu, kde si pár 12voltových baterií nechal vyměnit. A dostal účet, na který valí oči dodnes - za výměnu nechal v servisu 775,04 dolarů, tedy opravdu šílených 16 500 Kč. „Tolik jsem zaplatil za své první auto a 12voltová baterie byla jeho součástí,“ uvedl Nelson v žertu. Ovšem reálně jej krok značky opravdu nerozesmál.
„Mohl bych svůj Cybertruck rozpůlit a Tesla by mi poskytla manuál, jak ho slepit zpátky dohromady. Rivian mě ale ani nenechá vyměnit startovací baterii,“ uvedl v příspěvku, který již viděly skoro 2 miliony uživatelů. Rivian má tedy z ostudy kabát, přičemž na dotaz kolegů z Carscoops, zda se může k celé věci vyjádřit, zatím nereagoval. Reakce pod Nelsonovým příspěvkem však naznačují, že podobné zkušenosti mají také ostatní.
Rivian přitom soustavně akorát prodělává, nad vodou jej drží pouze peníze od investorů, bank a rozličné dotace. Tím, že se k vlastní klientele bude stavět zády, ovšem do černých čísel rozhodně nezamíří. I když, pokud technici na výměnu baterií potřebují hodinu, za což si nechávají zaplatit 210 dolarů neboli 4 500 Kč, pak profitovat z této strategie mohou alespoň servisy. Byť také jen do času, ani směrem k nim to dlouhodobou spokojenost budovat nebude.
R1T sice majitelům přináší radost z jízdy, ovšem je třeba, aby v takovou chvíli byl pohybu schopen. S vybitou startovací baterií něco takového možné není, novou přitom od značky nekoupíte. Místo toho se dočkáte hrozby, že můžete přijít o záruku, pokud automobilce nezaplatíte skoro 20 tisíc za „autorizovanou” výměnu. Foto: Rivian
I'm disappointed with @Rivian.— JerryRigEverything (@ZacksJerryRig) October 8, 2025
My 12v batteries died after 3.5 years. Which is fine. It's a very common and easy repair to perform.
However - Rivian won't sell me a 12v battery to install myself. And they say if I buy anything off the shelf it could void my warranty.
The… pic.twitter.com/uLZeCbZTuJ
Zdroj: JerryRigEverything@X přes Carscoops
