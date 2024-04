Automobilky zkouší odvrátit klesající zájem o auta obřími slevami, u elektromobilů dosahují až 44 procent před 8 hodinami | Petr Prokopec

Lidé více obrací každou korunu a na prodejích aut je to znát. Problémem teď není vyrobit, problémem je prodat. U elektromobilů navíc obchody nemohou stát už proto, že automobilky s jejich obytem předem počítají, aby se vyhnuly likvidačním pokutám EU, proto jsou slevy zpátky.

Elektrický pohon auta jako takový dokáže být lákavý, ve své současné podobě se ale schází s možnostmi a potřebami jen velmi omezeného spektra zákazníků. Pokud potřebujete pravidelně jezdit dál a nemáte k dispozici vlastní garáž s dobíječkou, jste nahraní. A i kdybyste přistoupili k jistým obětem v podobě lelkování u veřejných dobíjecích stanic, stále tu máme větší potíže. V současné době totiž na nové auto dosáhne jen málokdo, a to i v případě, že disponuje spalovacím pohonem. Elektromobily jsou ovšem ještě dražší, tudíž představují mnohem tužší oříšek k rozlousknutí. Když k tomu pak náhle ještě přihodíte onu zhoršenou využitelnost a rychlý pokles hodnoty, je pochopitelné, proč se lidé do jejich koupě nehrnou.

Pro výrobce to nicméně představuje problém, a to nikoli jen proto, že do jejich vývoje investovali miliardy. Kromě toho je na ně vyvíjen tlak ze strany politiků, kteří zpoza jednacího stolu stanovili flotilové limity emisí CO2, které jsou bez prodeje určitého množství elektrických aut prakticky nesplnitelné. A když je jako firma výrazně překročíte, budete platit Bruselu takové pokuty, že pro vás mohou být i zcela likvidační.

Prakticky všechny automobilky si tak předem daly za cíl prodat určité množství elektrických aut, aby se takovému osudu vyhnuly. To znamená, že je vyvíjí a vyrábí hlava nehlava bez ohledu na poptávku po nich, snad jen Toyota říká, že raději zaplatí pokuty, než aby vyhazoval peníze za nechtěné elektromobily. Jen vyrobit je ale nestačí, pro započítání do flotilového mixu je musíte prodat. A to jde stále hůř, když se aspoň náznaky přirozeného zájmu vyčerpávají a konec dotací v Německu posílá prodeje na největším trhu s elektromobily v Evropě do kopru.

Automobilky tak nemají jinou možnost, než tato auta prodávat za cenu vysokých slev. Dnes už by se jim možná více vyplatilo uhradit ony pokuty jako zmíněné Toyotě, před takovou alternativou ale už nestojí - vývoj byl zaplacen, výroba proběhla, vozy stojí na skladech a musí do světa. Účetní automobilek si tak snadno spočítají, že lepší bude prodat elektromobil klidně s 50% zápornou marží, než si ho držet neprodaný na skladě, snášet veškeré náklady jeho vývoje a výroby a pokuty Bruselu nakonec zaplatit stejně.

Proto tu aktuálně máme pomalu bezprecedentní vlnu slev, která se zvedá v Německu, jak informuje tamní Focus. A dá se čekat, že zprostředkovaně aspoň částečně zasáhne i náš trh. Týká se všech typů aut, neboť prodeje jsou obecně nízko, elektromobily ale stíhá v prvé řadě

Jejich ceny u 30 nejprodávanějších elektromobilů jsou tedy v průměru o 14,5 procenta pod ceníkovými cenami, což je v průměru méně než u spalovacích aut (17,5 %), ale rychle se mění (jen za poslední měsíc o 1,3 procenta) a dosahují daleko větších extrémů. Třeba takovou Dacii Spring si naši sousedé mohou koupit o 44 procent levněji, než je uvedeno v oficiálním ceníku. Cupra Born E pak zamířila dolů o 28, Volkswagen ID.3 o 20,1 a ID.4 o 19,2 procenta. Se slevami je nicméně nabízeno i takové BMW i4 (-22,4 %) či Fiat 500e (-18 %).

Co se spalovacích aut týče, také v jejich případě lze umáznout až čtvrtinu ceny. Platí to i u takové Škody Fabia (-24,7 %), Renaltu Captur (-24,8 %) či Cupry Formentor (-25,4 %). To jsou vskutku zajímavé pobídky, které již mohou děním patřičně zamávat. Pro výrobce však může být problém to, že publikum zamíří hlavně ke spalovací části nabídky. V té chvíli ale bude hrozit další snížení již tak klesajícího zájmu o elektromobily. A to by znamenalo další slevy.

V té chvíli je nicméně již třeba se ptát, zda vůbec někdo bude mít o jiný než spalovací pohon vůbec zájem. Je totiž třeba zmínit ještě vývoj na poli ojetin, který elektromobilitě ani zdaleka nehraje do karet. V březnu se totiž průměrná cena ojetého vozu s bateriemi pohybovala na 29 548 Eurech (cca 748 tisíc Kč), což je o 26 procent méně než loni (!), zatímco průměrné dieselové ojeté auto vycházelo na 28 115 Eur (cca 712 tisíc Kč). Zůstatková hodnota elektromobilů tedy dál klesá a jak uvádí Stefan Schneck, šéf pro prodeje společnosti Autoscout24, je ani po všech předchozích propadech show neskončila. Podle něj jsou zákazníci ojetin jen jedni a nemají důvod platit za ojeté elektromobily víc, to spíš naopak kvůli jejich omezené životnosti. „Z čistě matematického hlediska je jen otázkou času, než se ceny ojetých elektrických aut vyrovnají obecným cenám ojetých spalovacích vozů nebo dokonce klesnou pod ně,” uvádí.

Ve finále jsou tedy elektromobily dražší při koupi, méně využitelné při používání a dostanete za ně relativně i absolutně nesrovnatelně méně při pozdějším prodeji. To prostě není lákavá nabídka a jsme zvědavi, jak se situace na stokrát ohnutém trhu bude dál vyvíjet. Pochybujeme ale, že vývoj zamíří k cíli, který si strůjci onoho ohýbání vysnili, tak to obvykle bývá.

Dacia Spring nedávno prošla faceliftem, což je jeden z dalších důvodů, proč jsou vozy před modernizací nabízeny tak levně. Pořídit je totiž můžete již od nějakých zhruba 300 tisíc korun, což z rumunského elektromobilu dělá sice enormně zlevněné, přesto ne až tak lákavé zboží. Foto: Dacia

