Autonomní řízení Tesly je při prodeji ojetiny prakticky bezcenné, majitelé prodělávají statisíce

/ Foto: Tesla

Elon Musk po léta slibuje nejen příchod plné autonomie. Lidé, kteří si FSD koupili, na něm měli také pořádně vydělat. Jenže jak už to v jeho případě bývá, realita je jiná, kupci na něm prodělávají statisíce během pár let.

Elonu Muskovi nelze upřít podstatný vliv na celou automobilovou branži, ne vždy jej lze ale vnímat jako něco, co si zaslouží obdiv. V případě autonomních technologií si ukousnul větší kus krajíce, než jaký dokáže pozřít. Již dekádu slibuje, že Tesla „příští rok“ nabídne plně autonomní systém, tedy takový, který by se vešel do klasifikace aspoň SAE4 nebo rovnou SAE5. Realitou ovšem je, že Tesla nenabídla víc než asistenční systémy úrovně SAE2, které se přesto dokážou postarat o kuriózní nehody jako „přehlédnutí” náklaďáku ležícího napříč dálnicí.

Právě k autonomnímu řízení značky nově řekl své Jim Chanos, známý to finančník, který je dlouholetým kritikem Tesly a opakovaně sází na propad jejích akcií. Jako takového ho fanoušci značky jistě vážně brát nebudou, kdokoli s alespoň špetkou zdravého rozumu by ale měl zpozornět. Chanos totiž uvedl, že „současná zůstatková hodnota paketu Full Self-Driving se na trhu s ojetinami blíží nule“. A dodal, že „dokonce klesá rychleji než u samotného vozu“.

Legendární finančník, který si úspěšně vsadil třeba na pád autopůjčovny Hertz, tak do jisté míry šéfa Tesly usvědčil ze lži. „Pamatujete totiž, když Musk říkal, že pořízením FSD navýšíte hodnotu svého vozu o několikanásobek původní ceny tohoto paketu? Tak realitou je při přeprodeji prakticky nulové navýšení.“ Zhruba sto tisíc lidí tak v podstatě vyhodilo 15 000 USD, tedy lehce přes 325 tisíc korun, za to, aby si pořídilo technologii ve vývoji a stalo se pokusnými králíky značky.

„I když jsem to říkal již dříve, myslím, že autonomii vyřešíme již brzy,“ trvá si na svém i nadále Musk. Ten pak letos v červnu potvrdil, co již loni naznačil, tedy že s FSD a Autopilotem Tesla stojí i padá. „Hodnota firmy je primárně založena na autonomii. To je podle mne náš skutečný tahoun,“ uvedl. Značka přitom za letošek svou tržní kapitalizaci takřka zdvojnásobila na současných 869 miliard dolarů (18,83 bilionu korun). Je tedy Chanos se svými vizemi mimo? Jak se to vezme.

Sama Tesla mu nechtěně dala zapravdu, když před pár dny nabídla zákazníkovi značky při výkupu pár let starého vozu se zaplaceným FSD jmenovitě o 3 900 USD víc, než kolik by mu dala za exemplář bez něj. Pravda, nula to není, ale o pár let později být může. A místo zaplacených 15 000 dolarů jde skutečně o hodně velkou finanční ránu - 11 100 ztracených dolarů představuje současným kursem asi 235 tisíc Kč.

Autonomní řízení mělo hodnotu ojetých Tesel zvyšovat, dle finančníka Jima Chanose však ve skutečnosti představuje vyhozené peníze. Tesla to přiznává, když vozy s ním vykupuje jen o málo dráž než bez něj. Foto: Tesla

Zdroje: Business Insider, Alex@Twitter

