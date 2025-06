Barva auta má dlouhodobě pozoruhodně dramatický vliv na zachování ceny. A váš hrdina je dost možná velké nemehlo včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Máte pocit, že volba barvy karoserie auta je až na extrémy výsostnou záležitostí vkusu, která na nic jiného krom vašich pocitů nemůže mít zásadní vliv? Dlouhodobá data říkají, že ne, ani zdaleka, dopady na zůstatkovou hodnotu aut jsou až překvapivě dramatické.

Při nákupu nového či ojetého vozu někteří volí jeho specifikaci záměrně tak, aby jej později mohli co nejlépe a nejdráže prodat. Liší se to model od modelu, ale často utržíte víc za verze s pětidvéřovou karoserií či kombík než za třídvířko nebo sedan. Alespoň u nás je mezi ojetinami stále nejžádanější dieselový motor, kupující ocení určité prvky výbavy, způsob pohonu kol, typ převodovky... Je to spousta faktorů a někteří jdou v honbě za budoucí lepším prodejem až tak daleko, že si vyberou i jinou barvu karoserie, než by sami chtěli.

Bizarní? Možná, ne však zcela nerozumné. Podle nové studie firmy iSeeCars, která se už tradičně zabývá analýzami trhu s ojetinami, se rozdíly v zachování hodnoty aut v závislosti na specifikaci někdy liší až drastickým způsobem. A situace zachází až tak daleko, že zásadní rozdíly v zůstatkové hodnotě aut lze vysledovat i v závislosti na barvě karoserie. Nejžádanější barvy u nových aut tady přitom vůbec nemusejí být správnou volbou, jak si mnozí nesprávně myslí, když volí nekonfliktní černá nebo bílá auta.

Průzkum, který zahrnul přes 1,2 milionu tři roky starých aut prodaných za poslední rok a zkoumal jejich prodejní ceny, ukázal, že obecně ne až tak populární barvy ztrácejí na ceně citelně méně než nejčastější odstíny šedé a stříbrné či tradičně vyhledávané bílá nebo černá. A rozdíly tu nejsou v drobných - žlutá auta za tři roky ztratí jen 24 procent původní ceny, zatímco stříbrná auta, jejichž pokles ceny je pořád podprůměrný, budou levnější o 29,8 %. Pokud tedy dvě auta stojí 1 milion Kč jako nová a jsou až na barvu úplně stejná, žluté po třech letech ztratí na hodnotě 240 tisíc korun, zatímco stříbrné půjde na ceně dolů o 298 tisíc. To je je skoro 60 tisíc korun rozdílu, spousta plných nádrží, několik sad pneumatik, brzd... Snadno to pokryje i náklad na příplatkovou barvu. A jde jen o příklad, zdaleka ne o extrém.

Úplně nejvíce ztrácí na ceně zlatavé odstíny (34,4 procenta), mnohem zajímavější je ale pozice dvou favorizovaných barev - bílé a černé. Pro mnohé automaticky dobrá volba s ohledem na pozdější prodej je pravým opakem, vozy obou odstínů ztratí za 3 roky v průměru na ceně 32 procent původní hodnoty. Zvolte raději žlutou a jste o 8 procent jinde. Je to dramatický rozdíl, u dražšího vozu znamená klide statisíce korun za tři roky.

Může se zdát podivné, že tato data absolutně nekorespondují s tím, co vídáme v tabulkách preferovaných barev u nových vozů. To je festival šedých, bílé a černé, které zde spadají mezi „špatné” volby. Podle šéfanalytika iSeeCars Karla Brauera je to ale tím, že volba těchto barev je ze strany kupujících více spekulací než projevem touhy. „Je to takové sebenaplňující proroctví,” říká Brauer. „Hodně kupců volí tyto brvy nikoli proto, že je mají rádi, ale protože si myslí, že je preferují všichni ostatní. To činí bílou, černou a stříbrnou zdánlivě populární, ale naše analýzy potvrzují, že méně obvyklé barvy drží hodnotu lépe než ty běžné,” uvádí dále

„Žlutá auta i nadále představují největší nepoměr mezi tím, kolik se jich vyrábí jako nových, a tím, kolik lidí je chce jako ojetá,“ dodává Bauer s tím, že zatímco nové žluté auto chce relativně málo lidí, na trhu ojetin je kupců „žluťásků” zjevně více, než kolik existuje adekvátních aut. Proto si také žlutá vede tak dobře. Totéž lze říci o oranžové a zelené, tedy barvách, které nevidíte moc často, ale je po nich zjevně vyšší poptávka než nabídka.

Brauer proto říká, že volbu barvy je dobré nepodceňovat, patří prý mezi primární aspekty, podle nichž kupci nových i ojetých aut vybírají svůj vůz. „Vzhledem k tomu, že zůstatková hodnota je jasně největší faktor mezi těmi, které ovlivňují náklady na provoz auta, lidé by měli pečlivě zvažovat jakou barvu vyberou.”

A vzhledem k množství dat i analyzovaných tříd může mít pravdu. Podobná amortizace v závislosti na barvách je ostatně dlouhodobě vidět napříč všemi kategoriemi aut. I mezi SUV nebo pick-upy nejméně ztrácí hodnotu oranžové a žluté vozy, kterých ale také na silnici potkáte jako šafránu. Také u nás platí, že černých, šedých a stříbrných aut na silnicích potkáváme nejvíc, naopak žlutých nebo oranžových moc vidět není a zákony nabídky a poptávky fungují na celém světě stejně, pokud se do toho nějakým ochromujícím způsobem nevloží stát. A schválně, kdy naposledy jste potkali žluté SUV, aniž by šlo o fólii?

Průměrná ztráta hodnoty vozu v závislosti na barvě po 3 letech vlastnictví

Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: iSeeCars



Zelená Škoda Octavia Combi RS? Možná to není špatný nápad. U nás jich moc nevídáme, Britové ale mají k zelené tradičně blíž a jednu takovou „oktávku” zvěčnili na oficiálních záběrech. Podle nás jí to sluší. A držet cenu by si měla lépe než téměř jakákoli jiná. Foto: Škoda Auto

Zdroj: iSeeCars

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.