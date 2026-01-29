Baterie elektromobilů se měly zlepšovat, studie ale ukázala, že degradují rychleji než dřív. Je to další budoucnost, která nenastala
Petr ProkopecKdyby se z nesplněných slibů ohledně budoucího fungování elektrických aut dal vyrábět toaletní papír, máme všichni do smrti vystaráno. Míra degradace baterií v čase je dalším z nich. Situace se zhoršuje, a to kvůli vývoji, který šlo odhadnout, výrobce ale zjevně nenapadl.
včera | Petr Prokopec
Kdyby se z nesplněných slibů ohledně budoucího fungování elektrických aut dal vyrábět toaletní papír, máme všichni do smrti vystaráno. Míra degradace baterií v čase je dalším z nich. Situace se zhoršuje, a to kvůli vývoji, který šlo odhadnout, výrobce ale zjevně nenapadl.
Fanoušci elektromobility v nás vidí zaryté odpůrce bateriového pohonu, nikým takovým ale nejsme a nikdy jsme ani nebyli. Bojujeme za svobodu i jejich volby, která je nám stále agresivnějším nařizováním jediného, ke všemu dost polovičatého technického řešení aut upírána. Stejně tak si nepřejeme vnucování čehokoli jiného - prostor má vždy dostat hlavně věda, technika i preference zákazníků a následně cokoli, co z toho vzejde jako komplexně nejlepší řešení. Všechny tři zmíněné elementy se ale v posledních letech krčí v koutě a prostor dostává hlavně ideologie, dogmatismus a totalitní praktiky přicházející ke slovu pokaždé, když si „svobodně” a „demokraticky” nezvolíme to, co chce někdo jiný.
Upřímně řečeno jsme dávno pochopili, že takoví lidé budou ignorovat jakýkoli argument, se kterým se vytasíme, přesto v tom hodláme pokračovat. Nechceme se snížit na úroveň výše zmíněných a budeme vás dál seznamovat s fakty, která jsou dnes tak upozaďovaná. A ta poslední se týkají samotné podstaty elektromobility - baterií. Ty postupem času degradují, což se ví, tento faktor je ale navzdory nespočtu tragických příběhů a brutálním cenám náhrad bagatelizován s tím, že situace se mění, staré obavy už neplatí a degradace baterii v čase se zlepšuje. No, není to pravda. Je to dokonce přesně naopak, a to i když se baterie mohly posunout kýženým směrem.
Ukazuje to nová studie společnosti Geotab, jakkoli se i sama firma pokouší zjevně negativní trend malovat nabílo. Po zkoumání stavu baterií víc než 22 700 elektrických aut v průběhu několika let totiž došla k závěru, že rychlost degradace baterií v čase se začala po dočasném vzepětí zhoršovat a část elektrických aut dostane do úzkých už během jednotek let. To průměrné pak jen pár roků později.
V roce 2020 totiž Geotab přišel se zprávou, že degradace v čase dosahuje průměrné úrovně 2,3 procenta kapacity za rok. Pozitivní trend pak ještě chvíli pokračoval, když v roce 2023 informovala, že průměrná degradace baterií zpomalila na 1,8 procenta za rok. To mimochodem pořád není málo, neboť to stále znamená 18 procent za 10 let, což je zatraceně blízko momentu, kdy baterie nemusí být schopna vůbec sloužit svému účelu. A opakujeme, je to průměr, pořád tedy existovaly auta resp. lidé, kteří měli do 8 let vymalováno a čekala je drahá oprava nebo ještě dražší výměna.
Pokud nyní čekáte, že pro letošek, tedy o další tři roky později, se situace musela zlepšit, jste na omylu. Podle Geotabu došlo naopak na opětovný růst a na návrat na míru 2,3 procent za rok. Nestojí za tím nutně horší baterie, ty se mohly v omezené míře zlepšit, ale způsob používání elektromobilů, který se v průběhu času mění. Zkraje to totiž byla téměř výlučně movitá klientela s vlastním domem s garáží, kde si auta mohou dobíjet pomalu, což bateriím prospívá. Dnes se ale stále častěji dostávají tato auta do rukou lidí, kteří prostě musí dobíjet na cestách, neboť jinou možnost ani nemají.
Dochází tedy k častějšímu využívání rychlejších (jinak ale pořád zoufale pomalých) veřejných dobíječek s vyšším dobíjecím výkonem. A právě to má negativní dopad na stav baterií. Pokud totiž veřejné stanice využíváte byť jen ve 12 procentech (!) všech dobíjecích cyklů, můžete počítat s 3procentní degradací ročně. To už je docela brutální, neboť to znamená 24% ztrátu kapacity po 8 letech, s takovou baterií už řada aut vůbec nebude fungovat, jak jsme též nejednou viděli.
Pokud lidé dobíjejí jen pomalu, baterie přichází asi o 1,5 procenta kapacity ročně, což také není nic a poznáte to i uživatelsky, půjde s tím ale docela dobře vyžít. Pokud naopak budete dobíjet jen „rychle”, bude situace velmi pravděpodobně ještě podstatně horší, jakkoli tady Geotab o konkrétní bilanci raději mlčí.
Co může být typickým výsledkem, naznačuje web Tesla Roamer založený Chadem Moranem. Tento nadšenec totiž totiž našel způsob, jak monitorovat degradaci baterií u vozů Tesly, a umožnil tak zejména lidem lovícím na trhu s ojetinami, aby nekupovali zajíce v pytli. Moran takto zjistil, že vozy Tesly po najetí 50 tisíc kilometrů či po čtyřletém provozu ztrácí v průměru víc než 10 procent své původní kapacity. A v některých případech může být degradace dokonce víc než 30procentní, jak můžete vidět třeba na tomto autě. To už je skutečně na ručník, ostatně v Evropě legislativa nařizuje, aby baterie po osmi letech či 160 tisících kilometrech disponovala alespoň 70 procenty své původní kapacity. V USA ale Tesla stanoví záruční podmínky individuálně a u některých verzí jejích aut nejsou tak striktní.
Tesly se přitom na celkovém vozovém parku podílí z největší míry, do rukou je tedy dostávají už i lidé, kteří nemají možnost domácího dobíjení. Daleko víc tedy spoléhají na síť Superchargerů. To ale poté následně vede k onomu urychlení degradace, čímž se dostáváme do sestupné spirály zmaru - větší počet veřejných dobíjecích stanic totiž sice vede k růstu prodejů elektrických aut, ovšem zároveň také k větší degradaci jejich baterií, protože se budou dál a dál dostávat k širším skupinám lidí.
Žádné pozitivní vyhlídky tedy nejsou v dohledu, naopak lze očekávat další zhoršování situace. Postupná eliminace degradace baterek v čase je tedy další budoucností, která nenastala, realitou je - jak vidíte - pravý opak. Pokolikáté už to je?
Elektrická auta přichází i o víc než 30 procent kapacity baterií během čtyř let a nijak dramatického počtu kilometrů. A také průměrná degradace se zhoršuje. Majitelé musí z větší části dobíjet u veřejných stanic, protože nemají jinou možnost. Foto: Tesla
Zdroje: Geotab, Tesla Roamer přes Auto Evolution
