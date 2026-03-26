Benzin a nafta by musely stát stokoruny několik let, aby dávalo ekonomický smysl koupit si elektrické auto
Petr Miler
včera | Petr Miler
Už jsme to tento týden naťukli s tím, že se k tomu možná vrátíme. Popravdě řečeno jsme ani nechtěli, opakované konfrontace s články pokoušejícími se vytvářet dojem, že s cenou benzinu a nafty okolo 40 korun za litr je ten správný čas koupit si elektrické auto a šetřit, nám nedává na výběr.
Jedním slovem je to nesmysl a věřím tomu, že většině našich čtenářů je to jasné, aniž bychom k tomu museli dodat byť jen jediný znak. Těm ostatním se sluší připomenout, že provozní náklady automobilu zdaleka nepředstavují jen výdaje za palivo, vlastně jde (v závislosti na počtu najetých kilometrů, jistě) o relativně malý výdaj. Protože ale spousta lidí uvažuje tak krátkozrace, že jako náklad vnímají jen to, co zrovna vydávají z peněženek, plná nádrž za 2 500 Kč místo dvou tisícovek je tíží jako nic jiného.
Neříkáme, že to není nepříjemné, ale pokud předtím dali půlmilion za auto, které už za půl milionu nikdy neprodají, platí také pojištění, servis a další výdaje, zejména při menším nájezdu se snadno ukáže, že platby za palivo jsou vcelku bezvýznamnou položkou. Je to bohužel věc, kterou někteří - i relativně inteligentní lidé - nejsou schopni chápat, proto se k ní musíme dokola vracet.
V onom předchozím článku jsme použili vskutku extrémní modelový příklad, který jen ukazuje, jak moc by musely benzin nebo nafta zdražit, aby mělo ekonomický smysl do elektrického auta investovat. Klíčem je samozřejmě diametrálně odlišná křivka vývoje ztráty hodnoty těchto aut, kdy ta spalovací v posledních letech na ceně téměř neztrácí, zatímco ta elektrická ztratí někdy až k polovině ceny za jediný rok a za tři jsou snadno za hranicí 70 procent ztráty původní hodnoty. To je takový ekonomický Saigon, že je opravdu těžké ho převálcovat čímkoli jiným.
I když tedy zanedbáme zásadně dražší pojištění a citelně dražší opravy elektrických vozů, budeme předpokládat, že benzin stojí 100 korun za litr, vy jezdíte je jako blázni a elektřina je zadarmo... I když takovou situaci budeme předpokládat po dobu tří let, stejně to nevychází. Ježdění třeba ve spalovací Octavii za „deset na sto” za 100 korun za litr benzinu s nájezdem 10 tisíc km ročně bude znamenat 100 tisíc Kč ročně vydaných za palivo. Škoda Octavia ale dnes reálně ztrácí na hodnotě jen pár desítek tisíc korun ročně, tři roky starou Octavii s koupenou za 600 tisíc dnes s nájezdem do 40 tisíc km za 450 tisíc Kč ani nesežene. Tak to máme 150 tisíc roční výdaj za auto i palivo.
Vedle toho třeba tři roky staré Enyaqy (starší, menší a stále aktuální elektrické Škody s univerzálním využitím neexistují) se stejným nájezdem ale kolem 450 tisíc seženete, jen nestály 600 tisíc, ale nejméně 1 239 900 Kč ve verzi Never, pardon Clever, bez pořádné baterky, slušného výkonu, solidní maximálky atd. Je třeba něco říkat dál? Jsme na víc než 260 tisících Kč ročně jen na ztrátě hodnoty. Jsou to pořád jiné světy, ani s benzinem za 200 Kč za litr by to nevycházelo. A po připočtení nákladů na elektřinu, pojištění atp. ani s vyšší cenou.
Navíc je tu ještě jeden faktor - benzin a nafta nikdy nebudou stát stokoruny několik let, je to nemožné, celý západní svět by to rychle zlikvidovalo. Proto je to výsostně politická věc, nakonec vidíte, že už současný týden trvající výkyv vede politiky k hledání všemožných cest vedoucích k tomu, aby takový stav dál netrval. Prostě by se našly cesty, jak paliv dostat na trh dost, jinak by nastal totální chaos a úpadek.
Na stranu elektrických aut přidáme jen dva body. Jednak se může stát, že benzin a nafta po nějakou dobu nebudou vůbec, pak jsme u jiné diskuze, protože elektřinu si někde pořád vyrobíte snáz než naftu. Ale možná bude snazší investovat pár tisíc do kanystrů plných paliv, aby vám to bylo měsíce jedno, než investovat miliony do elektrického auta se všemi jeho nedostatky. Dlouhodobě je takový stav stejně neúnosný jako extrémně vysoké ceny.
A jednak je samozřejmě těžké předjímat, co by s křivkami vývoje hodnoty aut udělala dlouhodobá nedostupnost ropy a výše popsané. Protože je to ale teoretická premisa, která z podstaty téměř nemůže být naplněna, zůstali bychom v klidu, brali aktuální situaci jako dočasné vyosení ze standardního dění, leda se zásobili pro případ akutního nedostatku a počkali, až se to přežene. Šance, že koupě elektromobilu kvůli momentální ceně benzinu za 40 korun na litr bude cokoli jiného než finanční sebevražda, je tak 99:1 oproti předpokladu, že to bude naopak...
Škody Superb 2,0 TDI a její rekordní použitelnosti bychom se ve prospěch elektromobilu kvůli drahé naftě opravdu nezbavovali, nedává to absolutně žádný ekonomický smysl. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto
