Bestseller BMW mezi SUV září jako ojetina i ve své minulé generaci, za málo dostanete opravdu hodně před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

BMW nemají pověst až tak spolehlivých aut jako Audi nebo Mercedes, minimálně statisticky ale Mnichov tento předsudek snadno vyvrátí. Druhá generace modelu X3, zvláště pak ve verzi po faceliftu, nemá se spolehlivostí problém ani trochu, přitom dávno nestojí moc.

Příští rok nám BMW představí již čtvrtou generaci SUV X3. Ta bude vůbec prvním modelem mnichovské automobilky, u kterého dojde na použití dvou platforem. Verze se spalovacím ústrojím totiž zůstanou u architektury CLAR, zatímco plně elektrické provedení iX3 vsadí na novou techniku zvanou Neue Klasse. S tou má být spojen jistý minimalismus, zatímco klasické X3 bude navrženo s ohledem na tradiční designové elementy značky. V obou případech se nicméně očekává cenový růst, neboť nemalé vývojové náklady je třeba nějak splatit.

Pokud tedy máte hlouběji do kapsy, bude třeba zapomenout na showroomy s novými vozy. V bazarech přitom budete moci volit z prvních tří generací, z nichž ovšem ani ta dosluhující není zrovna levným zbožím. U té původní je pak třeba již počítat s poněkud zastaralým designem, stejně jako s větším množstvím problémů. Tím se tedy dostáváme k pořadovému číslu 2, které lze pořídit od zhruba 200 000 Kč. To není zrovna závratná suma, nicméně každá koruna zpravidla odpovídá jednomu najetému kilometru.

Vysoký nájezd lze vnímat i pozitivně, je totiž potvrzením spolehlivosti vozu. Řada kousků v nabídce ostatně má na hrbu již okolo 400 000 km, pročež exemplářům se čtvrtinovou porcí zbývá opravdu notný kus života. Neznamená to ovšem, že byste mohli sáhnout po čemkoli, co uvidíte. V ideálním případě totiž zapomeňte na rané verze 20d, jenž užívají motor N47 - ten je totiž vyhlášený problémy rozvodového řetězu. Nová jednotka B47 přitom dorazila až s faceliftem v roce 2014.

Pokud sáhnete po novější variantě, vyvarujete se také případných problémů s úchyty Isofix, předními airbagy či se selháním posilovače řízení. Co ovšem trápilo celou produkci od počátku do konce, to byl chladič systému EGR. U aut z let 2016 až 2018 se rovněž může projevit problém s elektronikou vedoucí k redukci dodávky paliva, což může vést k zaseknutí motoru. U produkce z lete 2017 až 2018 pro změnu může dojít k upadnutí zadního spoileru, kdy varovnou známkou je vyšší hluk zezadu.

Potenciální nedostatky tím končí, zmínit již můžeme jen obligátní varování spojené s předchozí službou. X3 je totiž rodinným vozem, snadno tak zadní prostor mohou zdobit následky řádění dětí jako poškrábané plasty či fleky na čalounění. Zvenčí se pak zaměřte na škrábance na karoserii či litých kolech. Mimo to mějte na paměti, že každá návštěva oficiálního servisu nebude levná, v případě zájmu tak spíše hledejte neautorizovaného odborníka na mnichovské vozy.

Dodat lze už jen pár slov od německých kolegů, kteří proklepli jeden z posledních vyrobených exemplářů. Verze xDrive 20i byla poprvé zaregistrována v dubnu 2017 a má najeto jen 71 500 kilometrů. Zaplatit za ni pak musíte 25 000 Eur (cca 608 000 Kč), což lze vnímat jako dobrou cenu. Předloni se totiž SUV dočkalo kompletních nových brzd, loni pak došlo na servis zahrnující výměnu všech možných filtrů a rovněž brzdové kapaliny.

Dále lze zmínit opravdu rozsáhlou výbavu, ve které nechybí ani paket M-Sport. Majitel navíc přihazuje ještě jednu sadu originálních 18palcových kol, abyste mohli snadněji střídat letní a zimní obutí. Jedná se navíc o nekuřácký vůz, který neprošvihl jedinou prohlídku. Dá se tedy předpokládat, že minimálně po pár příštích let by vás nemusel potkat jediný problém. Pokud je ale na vás daná částka příliš vysoká, lze s vyšším - ovšem ne až tak vysokým - rizikem zamířit i podstatně níž.

X3 druhé generace stále ještě nepůsobí tak zastarale jako jeho předchůdce, na rozdíl od současného provedení pak není příliš drahé. Vyplatí se nicméně kupovat verze po faceliftu, s nimiž je již spojeno minimum problémů. Foto: BMW

Zdroje: Auto Bild, TÜV

