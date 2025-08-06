Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu

V přesvědčení, že SUV jsou velmi bezpečná auta, žije naprostá většina motoristů. Ale je to ještě vůbec pravda, pokud jejich hmotností a velikostí trpí aktivní bezpečnost už z podstaty? A nyní se ukazuje, jak mizerně je z nich vidět ven? Pasivní bezpečnost přece není vše.

včera | Petr Prokopec

Foto: Honda

Moderní auta platí za bezpečnější vozy, než jakými byly ty, které je předcházely. V mnoha ohledech je to pravda, okolo vás se v nich rozprostírá pevnější ocel, deformační a nárazové zóny jsou propracovanější. A pochopitelně je tu spousta prvků od předpínačů bezpečnostních pásů až po airbagy všeho druhu, které pomohou v případě nejhoršího. Zvlášť u některých typů aut ale jako bychom zapomněli vnímat, že je stále těžší s nimi zacházet tak, aby k žádné nehodě nedošlo.

Nejproblematičtějšími auty na tomto poli se jeví být SUV, která jsou dnes tak populární koncepcí. O jejich větších rozměrech, vysokém těžišti a někdy až absurdní hmotnosti se aspoň mluví, problémy těchto aut ale nezačínají a nekončí zde. Statistická data z USA například prozrazují, že třeba v Americe došlo v posledních pětadvaceti letech k nárůstu smrtelných nehod s chodci a cyklisty o skutečně hrozivých 37 resp. 42 procent, přičemž rostoucí obliba SUV s tím velmi dobře koreluje.

Asi všechno nesvedeme na lidi koukající do mobilu místo na cestu, stejně tak za to asi nebudou moci jen výše zmíněné faktory. Je tu totiž ještě jeden, který je obvykle přehlížený, přitom má na bezpečnost provozu zásadní vliv - z těchto aut prostě není vidět na cestu. A není to jen domněnka.

Konstatuje to americký pojišťovací institut IIHS, který se na silniční bezpečnost zaměřuje podobně jako evropské Euro NCAP, byť s trochu jinými pohnutkami. IIHS konstatuje, že výhled zejména z SUV a pick-upů je nejen mizerný z podstaty, ale v průběhu času se ještě k tomu dramaticky zhoršuje. A rozdíly mezi produkcí z 90. let a minulého století jsou opravdu zásadní - v horizontu 10 metrů se výhled zhoršil až o 58 procent. Relativně dobře jsou na tom sedany, kdy mezi zkoumané vozy patřily Honda Accord a Toyota Camry v každé generaci vyrobené mezi lety 1997 a 2023. SUV pak zastupovaly Ford F-150, Honda CR-V a Chevrolet Suburban.

IIHS zjistil, že u o čtvrtstoletí staršího modelu měl řidič Accordu výhled na 65 procent veškeré plochy v horizontu nejbližších 10 metrů, zatímco u toho aktuálního jde o 60 procent. U Camry se pak viditelnost snížila z 61 na 57 procent. To není zase takový rozdíl. Oproti tomu CR-V má na kontě pád z 68 na pouhých 28 procent (!), Suburban pak z 56 taktéž na 28 procent. Propad F-150 pak sice není až tak dramatický, ovšem proto, že výhled byl horší již dříve (43 %) a nyní je ještě horší (36 %).

IIHS zmiňuje, že hlavními viníky tohoto zhoršení jsou nafouklé kapoty motoru, vysoké spodní hrany oken, celkově mohutné rozměry a obrovská zpětná zrcátka. Jejich současný design totiž v kombinaci s masivnějšími sloupky dokáže v mnoha úhlech zcela zakrýt jak chodce, tak cyklistu. Příště se tak dvakrát zamyslete nad tím, až budete někomu tvrdit, že SUV jsou bezpečná. Pro jejich posádku v momentě nehody patrně ano, ale... Nebylo by lepší vůbec nebourat? S SUV je zjevně těžké některým nehodám předejít, bez řádného výhledu ven to často ani není možné.


Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu - 1 - Honda CR-V a Passport ilustracni foto 01Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu - 2 - Honda CR-V a Passport ilustracni foto 02Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu - 3 - Honda CR-V a Passport ilustracni foto 03Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu - 4 - Honda CR-V 2023 a dal oficialni 01Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu - 5 - Honda CR-V 2023 a dal oficialni 02Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu - 6 - Honda CR-V 2023 a dal oficialni 03
Z SUV a pick-upů dnes už pomalu není vidět na cestu. Výhled z takové Hondy CR-V se ze zkoumaných aut zhoršil nejvíc, o víc jak polovinu během nějakých dvou dekád. Foto: Honda

Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu - 7 - Ford F-150 2006 ilustracni foto 01Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu - 8 - Ford F-150 2006 ilustracni foto 02Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu - 9 - Ford F-150 2006 ilustracni foto 03Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu - 10 - Ford F-150 2015 ilustracni foto 01Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu - 11 - Ford F-150 2015 ilustracni foto 02Bezpečnost moderních SUV je fikce. Spousta lidí už z nich ani pořádně nevidí na cestu - 12 - Ford F-150 2015 ilustracni foto 03
U takového Fordu F-150 je také mizerný, ale je pořád lepší. A také u něj nedošlo k tak negativní změně, v jeho případě byla realita mizerná už dávno. Foto: Ford

Zdroj: IIHS

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

