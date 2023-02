BMW popsalo, jak ideálně zajíždět motor a celý pohon nového auta, je to pořád stejně nezbytné před 4 hodinami | Petr Miler

Někteří mají pocit, že moderní auta jsou vyráběna tak, že věci jako zajíždění, zahřívání nebo chlazení už nejsou třeba. Možná nejsou tak třeba jako dřív, to ale neznamená, že nejsou třeba vůbec. BMW připomíná, jak správně zajet novou M3.

I když jsou automobily v principu už přes 100 let stále totožné, jejich konkrétní provedení se v mnohém změnilo. Přesnost současné výroby nebo odolnost aktuálně používaných materiálů jsou absolutně nesrovnatelné s tím, co bylo standardem před 30 léty, natož pak v dobách ještě dávnější. Auta tak mnohem méně ochotně korodují a je naprosto běžné, pokud vydrží statisíce kilometrů bez zásadních oprav. To ale neznamená, že jsou nezdolné.

Aby vydržela co nejdéle, je třeba s nimi zacházet pořád stejně obezřetně, jen s jinými dopady. Když se na to vykašlete, auto se pravděpodobně nerozpadne za 40 tisíc km, ale místo 600 tisíc vydrží třeba 400. A problémů jej po cestě k cílové destinaci může potkat víc. Je tak pořád nezbytné je citlivě zajet, aby si všechny nově vyrobené díly správně sedly a dokázaly bez poruch sloužit co nejdéle.

Že to tak stále je, připomíná BMW. To dokonce zveřejnilo upřesněný návod i s doprovodným videem, jak zajíždět zbrusu novou M3 Touring. Ostrý kombík z Mnichova bude nezřídka využíván adekvátním způsobem, a tak se jeho správné zajetí může vyplatit dvojnásob. A nejde tu jen o motor, sednout si musí i další součásti pohonného ústrojí od převodovky přes diferenciály až třeba po brzdy.

U jiných aut budou automobilkami doporučované postupy jistě trochu jiné, ten bavorský je ale z hlediska techniky velmi empatický. Během prvního 1 000 km života vozu BMW doporučuje jet se střídavými otáčkami motoru a dbát to, abyste nepřekročili 5 000 otáček za minutu nebo rychlost 170 km/h. Je také nejlepší vyhnout se situacím, které by mohly způsobit vysoké zatížení motoru, i když je v rámci výše uvedených limitů otáček a otáček. To zahrnuje věci jako ostré podřazování nebo režim launch control.

Od 1 do 2 000 km BMW stále doporučuje jezdit se střídavými otáčkami motoru, ale navrhované limity jsou o něco mírnější - 6 000 otáček za minutu a 210 km/h. BMW také doporučuje vyhnout se plnému zatížení motoru na první, druhý a třetí rychlostní stupeň. Jakmile vůz dosáhne 2 000 km, je čas jej poprvé oservisovat a mj. vyměnit některé náplně, poté teprve naplno využívat. Když podobně budete postupovat i u obyčejnějších aut, zkazit vážně nemáte co.

BMW v souvislosti s historicky prvním sériovým ostrým kombíkem řady 3 zveřejnilo, jak takové auto správně zajíždět. Stojí to za pozornost, video níže doplní již řečené. Foto: BMW

