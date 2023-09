Bojíte se selhání motorů VW Transporter T6? Nebo jeho cen? Samotní Němci doporučují z ojetin čtyři alternativy před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

VW Transporter býval mezi ojetými dodávkami jasnou volbou, v posledních letech ale jeho pověst utrpěla několik šrámů. A jeho ceny přesto zůstávají poměrně vysoké. Vhodnou náhradou tak najednou může být dokonce i Mercedes.

Po několik let byl Volkswagen největší automobilkou světa. Do této pozice jej dostala vysoká hodnota za peníze, které jeho vozy nabízely. VW byly velmi dobré, kolikrát srovnatelné s některými prémiovými auty, přesto nestály o moc víc než mnohem tuctovější produkty mainstreamové konkurence. S tímto přístupem „lidový vůz“ zvládal každoročně oslovovat miliony lidí, a to i v užitkovém segmentu. Jenže chutě lidí jsou různé. A stejně jako někdo nenávidí klasický „Wurst Pretzel“, tak je u určité části lidí v neoblibě rovněž VW.

V případě modelu Transporter nicméně důvodem odporu nemusí být jen iracionální zášť, nýbrž také rozporuplná pověst posledních generací pramenící ze selhání motorů a vysoké ceny. Neplatí to pouze o nových vozech, nýbrž i o těch ojetých. Existuje však několik alternativ, se kterými lze odvézt jak spoustu zavazadel, tak i pasažérů. Cenově se zvládnete vejít pod 600 tisíc korun, což není špatné, zvláště když ve výběru nechybí dokonce ani prestižní logo třícípé hvězdy. To je však pouze jedno důležité kritérium. Tady jsou všechny čtyři alternativy, které doporučují kolegové z Auto Bildu. Střelba do vlastních řad? Něco takového to bude.

Citroën SpaceTourer (2016 až současnost)

Na vývoji tohoto Francouze se podílela i Toyota, tedy značka, která je spojena s kvalitou jako málokdo jiný. Jenže v tomto případě to není až tak patrné, majitelé si stěžují hlavně na špatné slícování panelů karoserie. Různé venkovní spáry doplňují lacině působící plasty uvnitř. Rozhodně pak prověřte mechanismus bočních dveří, zvláště pokud jde o příplatkový elektrický. Může se totiž stát, že systém nedojede až do konce, což někdy znamená komplikovanou opravu.

Při jízdě se zaměřte i na případné rachocení, za kterým mohou stát některé svazky kabelů. Na automatické převodovky od Aisinu pak sice míří chvála, hlavně s dieselovými motory je ovšem spojena kritika. SpaceTourer byl od roku 2020 nabízen také s elektrickým pohonem, za ne zrovna oslňující papírový dojezd (232 až 330 km) a slabší výkon (136 koní) si ovšem musíte připlatit, bez 730 tisíc korun víceméně nemá smysl původního majitele kontaktovat. Spalovací verze jsou o zhruba 150 000 Kč levnější a podstatně lepší.

Foto: Citroën

Ford Tourneo Custom (2013 až 2023)

Akronym pro značku Ford zní Fix Or Repair Daily. A Tourneo Custom jej naplňuje bezezbytku, a to zejména kvůli své příliš vysoké hmotnosti (až 2,7 tuny bez nákladu). V důsledku toho roste nejen spotřeba, ale také nároky na brzdy a podvozek. A pokud předchozí majitel neměl na paměti, že koroze je jeho největší nepřítel, můžete rovnou počítat s válkou s „hnědým morem“, kterou bude velmi těžké vyhrát. Zasaženy totiž mohou být prahy, lemy blatníků i podvozek.

Aby toho nebylo málo, je třeba proklepnout rovněž motorový prostor. Na únik oleje totiž dochází poměrně často, většina jej navíc zatéká přímo do jednotek. U starších aut navíc mohou odejít mnohé senzory jako třeba ten od klimatizace, což agregát přepne do nouzového režimu. Zmínit je rovněž třeba možné zatékání vody do zadního víka. Problémů je tedy jako máku, při pohledu na cenu ale zvládnete přivřít oči - verze před faceliftem, na který došlo v roce 2018, lze pořídit za cenu výrazně pod půl milionu korun.



Foto: Ford

Mercedes-Benz třídy V (2014 až současnost)

Může se zdát bláznivé, že byste mohli ušetřit na Mercedesu místo na Volkswagenu, zvláště když luxusně vybavené exempláře třídy V i jako ojetina stojí klidně i více než 3,5 milionu korun. Jenže ceny skutečně startují okolo 600 000 Kč. V té chvíli nicméně musíte počítat s kousky, které mají najeto minimálně 200 tisíc kilometrů. A tím pádem i s dražšími opravami, které mohou přijít - preferované dieselové motory mohou být poškozené kvůli únikům chladicí kapaliny.

Jde o jeden ze dvou stěžejních problémů, tím dalším je selhávání elektricky ovládaných bočních dveří a zadního víka. Znovu je třeba pamatovat na skutečnost, že v autorizovaných servisech se nikdo nebude ptát, zda jste prvním či kolikátým majitelem. Spíše se tedy zaměřte na vozy s nájezdem do 100 tisíc kilometrů, u nichž budete řešit maximálně škrábance či ďubky od odlétnuvších kamínků. V takové chvíli se však i se slabším motorem dostáváte na 800 000 Kč.



Foto: Mercedes-Benz

Renault Trafic Combi (2014 až současnost)

Francouzi sice s Němci často úzce spolupracují, v tomto případě však obě značky najdeme na opačném konci cenového spektra. Za zhruba 700 tisíc korun totiž můžete pořídit maximálně pětiletý Trafic s nízkým nájezdem a bohatou výbavou. Pokud máte ovšem rozpočet nižší, není problém sáhnout po některém z níže položených výbavových stupňů, který doplní vyšší nájezd - v takové chvíli vám totiž na nákup postačí i přibližně 400 000 Kč. Další peníze si ale raději dejte stranou.

Důvodem je pochopitelně horší spolehlivost, kterou si Renault za vizitku nedá. Slabinou je totiž jak 1,6litrový turbodiesel známý kvůli zatékání, tak i křehký systém recirkulace výfukových plynů. Zvláště v zimě můžete mít problémy s převodovkou, ložiska ovšem mohou odejít v kterémkoliv ročním období. Stejně jako si majitelé poměrně často a mnohdy i opakovaně stěžují na selhávání elektrických systémů a klimatizace. Servis ale naštěstí patří mezi levnější.



Foto: Renault

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

