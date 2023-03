Bratři vlastnící 15 VW Golf osmé generace promluvili o jejich nekvalitě, s žádným autem neměli tolik problémů před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Ptáte se, proč si někdo koupí 15 exemplářů stejné generace Volkswagenu Golf? Tito dva lidé provozují autoškolu a byli po dekády zvyklí na odolnost Golfů spoléhat. S jeho osmou generací se ale šeredně spálili.

Od představení osmé generace Volkswagenu Golf letos uplynou už čtyři roky. Podle původních plánů jsme se letos měli dočkat faceliftu, ten však nakonec dorazí až příští rok. V prodeji by pak legenda z Wolfsburgu měla zůstat až do konce dekády. Zda ale vše klapne na jedničku, závisí především na oné modernizaci. Golf je totiž aktuálně spojován s tak negativním renomé, že loňské prodeje byly vůbec nejhorší v jeho historii. Vůz totiž nejen že neskončil na evropském automobilovém trůnu, ale dokonce nefiguroval ani na pódiu. Ani to se nikdy v historii nestalo.

Proč tomu tak je, jsme zmínili již mnohokrát, ostatně si stačí s autem sjet. VW se rozhodl na své ikoně šetřit, a tak zatímco Golf s pořadovým číslem 7 stál na samém vrcholu kvalitativního řetězce, v případě stávajícího provedení je třeba počítat s mnoha ústupky. Tím nejznámějším se stalo nahrazení plynové vzpěry kapoty motoru manuálně ovládanou tyčí, je to ale jen symbol toho, na čem všem se šetřilo. Přehlédnout nelze ani méně kvalitní interiér nebo nedotaženou elektroniku, problémů je ale daleko víc. To potvrzují i bratři Meyerové, kteří v Brémách vlastní autoškolu. Výuka pak aktuálně probíhá v 15 exemplářích Golfu osmé generace, který je noční můrou instruktorů i žáků.

„Ještě s žádným autem jsme neměli takové problémy,“ uvádí Torben Meyer. A dodává, že vše začalo softwarem, který již ve Wolfsburgu nadělal mnoha lidem řadu vrásek. „Když byly nové, musely všechny vozy do servisu kvůli updatu. Na každém Golfu se přitom pracovalo tři nebo čtyři hodiny.“ Autoškola bratří Meyerů přitom vlastní hned 15 exemplářů, výlet celé flotily k technikům tedy stál opravdu mnoho. Ročně totiž společnost odbaví zhruba 600 studentů.

Torben dodává, že mnohé kusy měly již od počátku problémy se startováním, přestože v nich logicky byly i zcela nové baterie. Jeho bratr Christoph pak zmiňuje, že „občas se parkovací senzory aktivovaly a pípaly i během jízdy při plné rychlosti“. Spolehlivý pak ostatně nebyl ani systém detekujíc dopravní značení. „Během zkoušek jsme byli testovacími instruktory pověřeni tím, abychom displej přelepili, protože ukazuje špatné rychlostní limity,“ vzpomíná také.

Něco takového je pochopitelně právě v autoškole značný problém. Je totiž třeba si uvědomit, že řada lidí skutečně sedí za volantem poprvé. Ve vůz pak může mít i bezmeznou víru. „Displej vám ale v té chvíli ukazuje, že můžete jet stovkou, i když jste ve městě, kde je rychlost omezena na 50 km/h,“ říká Torben. A Christoph poukazuje na další potíže - jednomu zcela novému vozu se totiž po pouhých 500 kilometrech uvolnila hlavice řadicí páky.

VW nicméně za tento problém odmítá převzít jakoukoli odpovědnost, podle automobilky totiž vše padá na hlavu společnosti, která provedla obvyklou konverzi vozu - dovnitř byl instalován kabel, který vede ke zvukovému zařízení, jenž zapípá, jakmile se instruktor dotkne pedálů. S touto úpravou je nicméně spojen celý vozový park autoškoly. A dle Meyerů si nevyžaduje demontáž řadicí páky. Vskutku se tedy zdá, že na pochybení došlo přímo v továrně.

Jelikož si ovšem automobilka stojí za svým, začali již Meyerové veškeré problémy sepisovat. Jen za letošní únor má autoškola na kontě čtyři auta, která odmítla nastartovat. Pohár trpělivosti tím vlastně přetekl, přičemž VW si takto odepsal věrného zákazníka, jenž u něj dekády nakupoval auta po houfech. Příště totiž oba bratři raději přesedlají na asijskou produkci, nejpravděpodobněji na tu s logem Hyundai či Kie. Diví se někdo? Už podle prodejů Golfu VIII nebudou první ani poslední.

Investicím do elektromobility Němci obětovali i kvalitu osmé generace VW Golf, která má více chyb než několik jejích předchůdců dohromady. Bratři vlastnící 15 exemplářů tohoto modelu to jen potvrzují. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

