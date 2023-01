Britové chtějí spasit svět snížením rychlosti na dálnicích na pouhých 100 km/h, zakázat nedělní ježdění autem před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toby Melville, Reuters

Máte pocit, že některá opatření namířená proti autům a řidičům zašla tak daleko, že už nemohou zajít dál? Mýlíte se, poslední snahy z dílen Britů ukazují, že limitem je v tomto případě jen nebe.

Letošní zima není vyloženě ladovská, v některých dnech není problém vyjít ven pouze v tričku. Řada ekologů to považuje za nezvratný důkaz globálního oteplování, a znovu tak varuje pomalu před koncem světa. Přitom v lednu 1998 na tom Česká republika nebyla jinak. Vím to naprosto jistě, neboť tou dobou jsem pobýval na vojně. A živě si vzpomínám na to, jak jsme se během údržby vozového parku tuzemské armády, což s ohledem na zakonzervování většiny techniky nebyla nijak náročná činnost, se zbytkem čety opalovali pod hřejivým sluncem.

Tím nechci klimatické změny nikterak zpochybňovat, jde jen o ony zbytečné hysterické výkřiky, které místo promyšlených akcí vedou ke snaze „hlavně něco udělat”, což má za následek obvykle jen další škody. I přes všechny dosavadní snahy, které už do značné míry zdevastovaly energetický sektor a rýsují mimo jiné devastaci automobilového průmyslu, dochází jistě jen k jedinému - k ohromnému plýtvání peněz z kapes nás všech, ze kterých někomu jistě žije lépe, obyčejní lidé to ale opravdu nejsou.

Jeff Curie z americké investiční banky Goldman Sachs vypracoval studii, která jen dokládá, že za posledních deset let se nezměnilo vůbec nic. Na boj s klimatem sice bylo od roku 2012 vydáno 3,8 bilionu dolarů (cca 87 bilionu korun), nicméně podíl fosilních zdrojů na celosvětové spotřebě energie klesl z 82 na 81 procent. A kvůli loňskému vývoji, kdy byl mimo jiné plyn mocně nahrazován spalováním uhlí, je současný podíl fosilních zdrojů dokonce vyšší než 82 procent.

Po vyhození neskutečného množství peněz jsme tedy na tom ještě hůře, než před deseti lety. Za tu dobu se podíl větrné a solární energie zvýšil ze 4 na 7 procent. Elektřina se tak nadále vyrábí převážně z uhlí, ze studie navíc dále vyplývá, že jen 10 až 15 procent ročních emisí CO2 je přímo či nepřímo způsobeno člověkem, o naprostou většinu se stará sama příroda, jak jsme nejedenou zmiňovali. Upřít pozornost na automobilovou dopravu se zdá být po celé ty roky zcela pomýlené.

Politici tak soustavně dokládají, že více než o dobro nás všech jim jde spíše o maximální moc, kterou by měli nad celým světem. Vskutku bychom se tak zakrátko měli bát, že nám někdo zakáže dýchat. I taková činnost totiž produkuje emise CO2. Ostatně nejnovější nápad Britů už od něčeho takového nemá daleko. Parlamentní komise pro životní prostředí by totiž velmi ráda snížila maximální povolenou rychlost na dálnicích minimálně o 10 km/h, i když je už teď velmi nízká (70 mph, tedy asi 112 km/h) - nově by se měla v km/h pohybovat okolo stovky.

To je ale jen začátek. Záměrem je také nedělní zákaz provozu aut ve městech a komise dále požaduje, aby byla větší měrou podpořena veřejná doprava, stejně jako mají být lidé motivováni k pěší chůzi či jízdě na kole. Tato opatření by měla v globálním měřítku ušetřit 122,7 milionů litrů ropy denně. To ovšem znamená, že jakkoliv se Britové rozhodli opustit Evropskou unii, momentálně by jí chtěli diktovat, co má a nemá dělat. A nikoli jen starému kontinentu, jejich návrh by musela přijmout i Čína, stejně jako Spojené státy americké a zbytek světa.

Britové tvrdí, že je zapotřebí ponížit automobilové emise co nejrychleji, jinak nedojde k naplnění závazků daných Pařížskou dohodou. Že ovšem skrze ony návrhy nedosáhnou ničeho jiného, než jen dalších rozbrojů ve společnosti, je nad slunce jasné. Ani to ale nakonec - z pohledu politiků - nemusí být na škodu.

Britové jsou toho názoru, že útlak běžných lidí skrze tlaky na elektromobilitu nebyl dostatečný. A proto nově navrhují snížení maximální povolené rychlosti a zákaz nedělních jízdy aut ve městech. Že tím nedosáhnou ničeho jiného než dalších rozbrojů ve společnosti je nad slunce jasné. Ilustrační foto: Toby Melville, Reuters

Zdroje: Autocar, Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.