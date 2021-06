Britové jmenovali nejporuchovější auta, která nejčastěji neprojdou ani první STK před 5 hodinami | Petr Miler

Auto může neprojít technickou kontrolou z řady důvodů, pokud jí ale neprochází ve větší míře ani po třech letech od koupě, je to nepochybně na pováženou.

Ve schopnosti auta projít předepsanou technickou kontrolou se zračí řada věcí, mimo jiné pečlivost či naopak lehkovážnost majitele, způsob využití vozu, jeho kilometráž a mnoho dalších faktorů. Všechny ty jsou ale z globálního hlediska podružné vedle toho, jak kvalitní je vůz sám o sobě.

Jsou prostě auta, o která se majitelé prakticky nestarají a jezdí s nimi jako o život, přesto jsou bezproblémová a i po 10 letech prochází servisními či technickými kontrolami bez potíží. A pak jsou tu taková, o něž majitelé velmi pečují, většinu času je garážují a přesto s nimi mají řadu problémů. Právě proto mají pohledy na schopnost jednotlivých vozů obstát u technických kontrol význam a mají jej o to větší, když jde o stále zánovní auta.

Zajímavým pohledem se na tuto věc podívali kolegové z britského Autocaru, kteří si z tamních MOT (obdoba českých STK) nechali vyjet data z posledních let a zkoumali, jaké modely neprojdou hned první zkouškou. Je na pováženou, když se to vůbec stane, protože v „UK” musí auta na první technickou už po 3 letech a to by měla být jako nová.

Jak navíc dodávají Britové, i kdyby byla hodně jetá, jde obvykle o dobu, kterou plně nebo z valné většiny kryje tovární záruka, a tak by majitelé měli jezdit do autorizovaných servisů na prohlídky, kde budou zjištěné nedostatky odstraněn obvykle na účet výrobce. Přesto se najde řada aut, která prvními STK ve velké míře neprochází.

Britové vybrali osm největších hříšníků, z nichž některé byste tu čekali. Jiní ale překvapí, třeba několik Volkswagenů. Podívejte se na víc v následujícím přehledu, ke každému modelu přidáváme procento aut, která první STK neprojdou. A rovnou dodáme, že čtete správně, je to vždy okolo jedné pětiny (!) testovaných aut.

Auta, která nejčastěji neprojdou první britskou STK (MOT)

8. Citroën C3

Procento aut, která neprojdou 1. technickou: 18,3 %

Poslední C3 od Citroënu může vypadat dobře, u britských STK ji ale rádi nevidí. Přes 18 % aut vrací zpět domů bez schválení pro další provoz.

7. Renault Clio

Procento aut, která neprojdou 1. technickou: 18,5 %

Pokud by někdo nějaká auta na tomto místě čekal, budou to pravděpodobně Renaulty. A ty úplně nezklamaly, Clio se s 18,5 % propadáků druhé z osmičky nejhorších.



6. Ford Galaxy

Procento aut, která neprojdou 1. technickou: 19 %

S MPV se obvykle hodně jezdí, a tak je třeba to přičíst Galaxy k dobru, ale jen tím to být nemůže. To by v tomto přehledu byla jen MPV.



5. VW Scirocco

Procento aut, která neprojdou 1. technickou: 19,6 %

Stylový, ale problémový, to je poslední, dnes už nevyráběný Volkswagen Scirocco.



4. Citroën C4 Grand Picasso

Procento aut, která neprojdou 1. technickou: 19,9 %

Francouz a MPV, to není dobrá kombinace pro lepší umístění v podobném přehledu. Citroën C4 Grand Picasso je tak čtvrtý nejhorší se skoro 20 % šancí na neúspěch u první STK.



3. Seat Alhambra

Procento aut, která neprojdou 1. technickou: 21 %

Velké MPV od Seatu už se nevyrábí a minimálně touto optikou to asi málokoho mrzí. Ale opět je to MPV, tedy jistě hodně ježděný vůz.



2. VW Touran

Procento aut, která neprojdou 1. technickou: 21,7 %

Už třetí VW v tomto přehledu, to je na povážnou. Nejhorší z nejhorších Němců v tomto ohledu je Touran, další MPV.



1. Renault Mégane

Procento aut, která neprojdou 1. technickou: 23 %

A vítězem se stává... Renault Mégane s 23 % aut, která nezvládnout už první prohlídku. Zkuste hrát překvapené, aspoň chvíli.



