Britové jmenovali nejporuchovější auta, která nejčastěji neprojdou tamními STK před 6 hodinami | Petr Miler

Auto může neprojít technickou kontrolou z řady důvodů, pokud jí ale některé vozy neprochází v až takové míře, náhoda to nebude. Pozoruhodné je, že se vždy nemusí jednat o vyhlášené problematické modely.

Ve schopnosti auta projít předepsanou technickou kontrolou se zračí řada věcí, mimo jiné pečlivost či naopak lehkovážnost majitele, způsob využití vozu, jeho kilometráž a mnoho dalších faktorů. Všechny ty jsou ale z globálního hlediska podružné vedle toho, jak kvalitní je vůz sám o sobě.

Jsou prostě auta, o která se majitelé prakticky nestarají a jezdí s nimi jako o život, přesto jsou bezproblémová a i po 20 letech prochází servisními či technickými kontrolami bez potíží. A pak jsou tu taková, o něž majitelé velmi pečují, většinu času je garážují a přesto s nimi mají řadu problémů. Právě proto mají pohledy na schopnost jednotlivých vozů obstát u technických kontrol význam a mají jej o to větší, když jde o stále zánovní auta.

Zajímavým pohledem se na tuto věc podívali lidé z britské Bill Plant Driving School, kteří si z tamních MOT (obdoba českých STK) nechali vyjet data z posledních dvou let a zkoumali, jaké modely touto zkouškou nejčastěji neprojdou. A je to jistě hodnotný pohled na věc - v Británii jezdí skoro 40 milionů aut, která na první technickou musí už po 3 letech a na každou další po 1 roce. Už proto by lidé měli mít tendenci udržovat své vozy průběžně fit, ale u některých se jim to zjevně nedaří.

Z dostupných dat Britové vybrali 10 největších hříšníků, z nichž některé byste tu čekali. Jiní ale překvapí, třeba jedna Toyota. Podívejte se na víc v následujícím přehledu, ke každému modelu přidáváme procento aut, která STK neprojdou. A rovnou dodáme, že v případě „vítěze” je to téměř polovina všech testovaných vozů, i když rozhodně nejde o žádné staré plechovky - průměrné stáří auta v „UK” je jen 8,4 roku, nejčastěji tedy jde o aktuální či minulé generace těchto modelů.

Auta, která nejčastěji neprojdou britskými STK (MOT)

10. Opel/Vauxhall Corsa

Podíl aut, která neprojdou technickou: 37,26 %

Opely nikdy nebodovaly v žebříčcích spolehlivosti a odráží se to i na schopnosti - či spíše neschopnosti - Corsy absolvovat STK bez ztráty květinky. Přes 37 % všech aut vrací zpět domů bez schválení pro další provoz.

9. Citroën Nemo

Podíl aut, která neprojdou technickou: 37,73 %

Francouzský Citroën je další značkou, která neproslula spolehlivostí. Dodávky na tom bývají lépe, osobní verze malého stěhováku jménem Nemo ale není ten případ. Znovu přes 37 % aut končí po britských STK ve stavu mimo provoz.



8. Volvo V70

Podíl aut, která neprojdou technickou: 37,8 %

Volvo V70 má naopak pověst trvanlivého auta, buď na ni ale lidé hřeší, nebo to pro poslední generace tohoto modelu prostě neplatí. Jsou na tom velmi podobně jako Opely, Citroëny a Peugeoty okolo.



7. Peugeot Bipper

Podíl aut, která neprojdou technickou: 37,84 %

S MPV se obvykle hodně jezdí, s tím ale bilanci Bipperu omluvit nelze. Navíc si všimněte podobného výsledku jako u spřízněného Nema, to nemůže být náhoda.



6. Toyota Corolla

Podíl aut, která neprojdou technickou: 37,83 %

Jakoukoli Toyotu by v takovém přehledu čekal málokdo, ale je tu. Může to být znovu podobný příběh jako u Volva, tak či onak končí mezi těsně seřazenými vozy druhého sledu neúspěšnosti této desítky.



5. Mitsubishi Colt

Podíl aut, která neprojdou technickou: 42,15 %

Poslední Colt si u nás moc slávy neutrhl, v Británii se jej prodalo dost na to, aby si mohl vydobýt toto nelichotivé umístění. Nemá smysl litovat, že žádný další už nedorazil.



4. Chevrolet Spark

Podíl aut, která neprojdou technickou: 43,27 %

Spark byl kdysi populární kvůli své ceně, to ale bylo asi tak vše. V podstatě přepracované Daewoo nikdy neplatilo za kvalitní auto, britské STK to jen potvrzují.



3. Renault Clio

Podíl aut, která neprojdou technickou: 44,51 %

Pokud by někdo nějaká auta na tomto místě čekal, budou to pravděpodobně Renaulty. A ty rozhodně nezklamaly. Clio se s 44,51 % propadáků masivně boduje, zlatý hřeb ale teprve přijde.



2.Fiat Punto

Podíl aut, která neprojdou technickou: 44,96 %

Co by to bylo za přehled poruchovosti bez Fiat? Fix It Again Tony, říkají Britové. A ví, o čem mluví, v případě Punta si musí dát technickou znovu skoro polovina aut.



1. Renault Mégane

Podíl aut, která neprojdou technickou: 46,69 %

A vítězem se stává... Renault Mégane se skoro 47 % aut, která nezvládnou technickou prohlídku. Zkuste hrát překvapené, aspoň na malou chvíli.



Petr Miler

