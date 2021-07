Britové vybrali ojetiny, které od STK nejmíň vyhazují kvůli přehlížené, ale výmluvné vadě před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Při výběru ojetého auta se lidé nejvíce soustředí na věci, jako je motor, podvozek či převodovka. Je to logické, jde o nejdražší části, o stavu auta ale často hodně poví pneumatiky. A také za ty se vyhazuje od STK.

Lidé pravidelně věnují hodiny i dny rozhodování o tom, co přesně při koupi té či oné věci zvolit. Dává smysl, že hodně času obětují výběru automobilu, ať už nového nebo ojetého, neboť jde o významnou investici, která bude mít vliv na jejich další život. Pokud koupíte špatně, vyhodíte část složitě vydělaných peněz, přiděláte si potíže do budoucna a možná se ani nebudete moci náležitě věnovat tomu, čemu chcete, ať už jde o práci nebo zábavu.

Vhod při takovém procesu přijdou všemožné statistiky spolehlivosti, které se obvykle soustřeďují na odolnost klíčových součástí. Nechceme od toho nikoho zrazovat, věci jako motor či podvozek jsou důležité a drahé části vozu, které musí vydržet, někdy ale člověk zbytečně zachází do detailů a hledá vadnou jehlu v kupce sena, aniž by viděl, že vadná je celá kupa.

K těmto myšlenkám nás přivádí průzkum kolegů z britského Autocaru v čele s Jamesem Ruppertem. Ten se podíval na ojeté vozy pohledem, jako snad nikdo jiný a soustředil se na pneumatiky. V ostrovním království, a vlastně nejen v něm, je nerovnoměrně či příliš sjeté obutí důvodem, proč neprojdete tamní obdobou technické kontroly. A tak se dá na úspěšnost resp. neúspěšnost aut u tamních technických kontrol dá pohledět i touto optikou.

Může to vypadat banálně, však pneumatiky snadno vyměníte. Jenže tak jednoduché to není - jednak třeba nerovnoměrně sjeté obutí může naznačovat cosi o technickém problému s podvozkem, přenosem výkonu, brzdami nebo třeba o dřívější špatně opravené nehodě. A nebo prostě o tom, že majitel vozu je tak nedůsledný, že se nepodívá na stav pneu ani tehdy, kdy jede na STK. A to také o něčem svědčí.

Dle Rupperta tak existuje deset aut, u nichž pneumatiky nepředstavují u STK téměř žádný problém a za neudělením razítka stojí jen v minimu případů. Takové vozy tedy budou méně náchylné k rozličným poruchám nebo obvykle mají pečlivé majitele, což má také svou hodnotu. Jasně patrný je zde vzorec, a tedy i jistá pravděpodobnost, s níž lze při koupi počítat, byť to pochopitelně neznamená, že byste vyhlédnutý vůz neměli důkladně prověřit.

Na jaká auta lze tedy v tomto ohledu sázet? Na čelní příčce se poměrně překvapivě nachází Land Rover Defender. Ten je spojen spíše s nespolehlivostí, v případě pneumatik nicméně problémy nemívá. Z 81 316 testů tak pouze 1 783 lidí neprošlo kvůli obutí, což představuje pouze 2,19 procenta. Daný podíl pak u druhého Suzuki Jimny narůstá na 2,23 % a u třetího Suzuki Celerio na 2,66 %. Japonská automobilka se tedy může chlubit jak zajímavými vozy, tak nadmíru pečujícími vlastníky.

Zbývající sedmičku pak tvoří Vauxhall Viva nám známý jako Opel Karl, Škoda Citigo, Volkswagen up!, Opel Mokka, Mazda MX-5, Mitsubishi ASX a Smart ForTwo. Zajímavé je to přitom hlavně v případě kultovního japonského roadsteru, u něhož by člověk problémy čekal, majitelé jsou ale zjevně nadšenci. Zaujme též Škoda Citigo, což je ale na svou třídu obecně dobře stavěné auto.

Pokud si budete kupovat ojeté auto, u Land Roveru Defender, Suzuki Jimny a Celerio máte největší pravděpodobnost, že nebudou mít problémy s pneumatiky, ať už kvůli technickému stavu, nebo péči majitelů. Foto: Automobilky

Zdroj: Autocar

