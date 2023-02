Britům nejsou žádné totalitní praktiky cizí, každý teď může „napráskat” kohokoli za rychlou jízdu před 2 hodinami | Petr Prokopec

Kdo by se rád stal jakýmsi silničním důvěrníkem, ten má nyní ve Velké Británii tu možnost. Stačí si stáhnout patřičnou aplikaci a „práskat” ostatní řidiče za rychlou jízdu jednoho za druhým.

Velkou Británii lze podobně jako Čínu pasovat na zemi bezpečnostních kamer. Ostrovnímu království ostatně v tomto ohledu patří historické prvenství, na instalaci prvních dvou na Trafalgarském náměstí totiž došlo již v roce 1960. V roce 2020 jich pak jen v Londýně bylo 627 707 (to není vtip), a tak na každých tisíc obyvatel připadalo 68,4 kamery. Jakkoli nicméně jejich zastánci argumentovali navýšením bezpečnosti, samotná policie o nich až tak valné mínění nemá. Místo toho uvedla, že systém, který výraznou měrou zatěžuje rozpočty, neodhalí více než tři procenta trestných činů.

Pokud ovšem máte pocit, že se v tu chvíli někdo chytil za nos a celý bláznivý systém přehodnotil, jste vedle. Místo toho se počet kamer sledujících britské občany soustavně zvyšuje. A aby toho nebylo málo, byla loni uvedena do oběhu mobilní aplikace zvaná Speedcam Anywhere. Ta ovšem způsobila tak obrovské naštvání u britských řidičů, že její autoři se raději skrývají pod rouškou anonymity. Vyčítány jsou jim totalitní praktiky, jaké jsme u nás dobře znali v dobách před rokem 1989 a dnes trochu zapomínáme na jejich zhoubnost. Tehdejší režim totiž mocně využíval „uvědomělých” občanů k tomu, aby se navzájem hlídali a „práskali”.

Jak již název aplikace naznačuje, jde o řešení schopné zaznamenávat rychlost jedoucích aut. Po jejím stažení se tak z každého telefonu či tabletu může stát radar s kamerou, který umí změřit a zaznamenat tempo projíždějícího vozu. Je nicméně nutné, abyste vůz zachytili i ze strany, neboť systém potřebuje změřit rozvor kol, od něj odvozuje rychlost auta. Tvůrci se dušují, že systém je přesný, jakkoli připouští až 10procentní odchylku.

Velká Británie je v rámci šmírování poměrně benevolentní, což ostatně prokazuje už onen počet kamer. Lidé proto mají právo fotit a natáčet všechny ostatní, tedy s výjimkou mladistvých, pokud se nachází na veřejném prostranství. Aplikaci pak mohou využít i jako důkazní materiál, nicméně je třeba, aby sami zkontaktovali policii, nahlásili hříšníka a poté jen doufali, že systém jej zvládne usvědčit.

Tvůrci aplikace dodávají, že zatím nashromážděná data automaticky nezasílají policii, prý chtějí pomocí systému jen určit, která místa jsou riziková. Právě tyto informace pak mají být předány strážcům zákona, kteří tak budou lépe vědět, za jakým bukem číhat. Mimo to však tvůrci nevylučují, že do budoucna je policie požádá o přímý tok dat, který jsou podle svých slov ochotni předat.

Nelze se divit, že aplikace vzbuzuje značné kontroverze. Data totiž nejsou zašifrovaná, navíc zahrnují i osobní informace. Kvůli detekci dopravní značky totiž systém vyžaduje přístup do centrálního registru. Stačí tedy, abyste měli alespoň nějaké hackerské zkušenosti, a rázem můžete lidem ve svém okolí značně ztížit život. Ostatně stejně jako kdysi, kdy jen stačilo nahlásit, že váš soused poslouchá Londýn. V té chvíli si již neškrtl ani on, ani jeho rodina.

Lze už jen dodat, že aplikace je zpoplatněna částkou 14,99 liber (cca 405 Kč), za níž získáváte tisíc kreditů. S těmi pak lze pořídit 100 záznamů v režimu Pro či tisíc v případě módu Basic. Právě ten je nicméně více nepřesný. Je přitom docela možné, že kdo danou částku utratí, ten bude chtít z aplikace něco vytřískat. Peníze to asi nebudou, radost z problémů těch, kteří nemají zrovna v lásce, by to ale být mohla. Kdo toužil po návratu starých časů v moderní podobě, ten se evidentně dočkal.

