Brusel už vám jde i po řidičáku. Chce celoevropské zákazy řízení, smysl to nedává z podstaty

Dohled nad silničním provozem je v Evropě bezprecedentně intenzivní a důkladný, tresty i za relativně bagatelní přestupky bezprecedentně tvrdé. Co na to Evropský parlament? Přitvrdit a homogenizovat. Právě to je ale vzhledem k rozličnosti pravidel a zvyklostí po celém kontinentu nesmyslné.

Na sbližování evropských států začalo docházet prakticky hned po druhé světové válce, pochopitelně hlavně ve snaze zamezit opakování hrůz dosud nejkrutějšího vojenského konfliktu historie. Tuto integraci pak výraznou měrou posílila Maastrichtská smlouva z roku 1992, ve které byla poprvé zmíněná Evropská unie a v jejímž rámci byla vyznačena struktura sestávající se z tří pilířů EU. Posledním z nich byla policejní a justiční spolupráce, která se dosud soustředila na shromažďování a výměnu informací či třeba usnadnění vydávání stíhaných a odsouzených osob.

Brusel nicméně soustavně dělá kroky, kterými získává další a další pravomoci a integraci posouvá do dosud netušených sfér. Nejnověji výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch přišel s další iniciativou, kterou schovává pod ušlechtile znějícím požadavkem na „konec beztrestnosti nebezpečného řízení”. Pod tím si lze představit mnohé, v podstatě jde ale o zákazy řízení, které by nově měly platit napříč všemi členskými státy, nikoli pouze v těch, kde byly vydány, jako je tomu dnes. Mimo to se má rozšířit i seznam závažných dopravních přestupků a dojít by mělo také na ustanovení jasného časového rámce.

Europoslanci požadují, aby se na seznam deliktů, mezi které patří třeba řízení pod vlivem alkoholu či smrtelná dopravní nehoda, přidalo také řízení bez platného řidičského oprávnění. K zákazu řízení napříč celou EU by ovšem měla spadat také jízda rychlostí vyšší o 50 km/h, než je povoleno. V obytných zónách by přitom mělo jít jen o 30 km/h. Jednotlivé státy by pak měly povinnost informovat se navzájem o vážných přestupcích do 10 dnů, samotného řidiče pak do 20 dnů.

Jednou z podmínek takového postihu ovšem je, aby hříšník ve státě, kde ke spáchání přestupku došlo, přišel o řidičák minimálně na tři měsíce. Zároveň bude třeba, aby vyčerpána byla veškerá právní odvolání. O jednoduchý proces tedy ve výsledku nepůjde, Brusel však uvádí, že navýšení bezpečnosti na silnicích za to stojí. Asi bychom se hádali, že tu jde spíš o peníze, neboť vyřešit se tím má podle politiků mj. i to, že dnes 40 procent pokut vydaných v zahraničí vede pouze k potištění papíru, se kterým si řidiči akorát tak zatápí v krbu. Navíc ruku v ruce s tím půjde kompletní digitalizace řidičských oprávnění, což popsané procesy pro EU i jednotlivé státy dál zjednoduší. Nám ale víc než to vadí ona homogenizace.

Je třeba si uvědomit, že EU není jednolitý celek, jde o desítky jednotlivých států s někdy i výrazně odlišnými pravidly a především zvyklostmi. Co je v jednom místě vnímáno jako problematické jednání, je jinde součást široce akceptované praxe. Stačí si srovnat ježdění na jihu Itálie a západu Německa - budete si připadat jako na jiném kontinentu, ne jako v sousedních zemích.

Právě na toto současná praxe bere ohled i tak, že je vám za určité jednání zakázáno řízení jen tam, kde je vnímáno jako problematické. Není důvod, abyste za chování nepřístojné pro Španěly nemohli řídit v Česku, kde nad stejným jednáním kdekdo mávne rukou. Vše tedy v prvé řadě působí jako další projev snahy dostat v Evropě vše do jedné škatulky. Je to takový klasický normovaný euroinstitut, který se bude líbit úředníkům pro jeho jednolitost, jako obvykle ale bude ignorovat pestrost skutečného světa, ve kterém my, obyčejní lidé, žijeme. A dopady na řidiče mohou být velmi kruté, zákaz řízení je pro mnohé likvidační opatření a mělo by se s ním šetřit, jak to jen jde, ne s ním žonglovat jako s pohlavkem pro neposlušného puberťáka.

Pochopitelně, schválení výborem EP neznamená, že se popsané stane realitou - změnu pravidel nejprve musí posvětit Rada Evropské unie a Evropský parlament. To ale obvykle bývá jen formalita, stejně jako posvěcení jednotlivých členských zemí. Ty pak budou muset nové regule začlenit do jednotlivých legislativ do čtyř let. Pět let po jejich zavedení pak chce EU posoudit, zda jste pod jejím spravedlivým vedením dostatečně zkrotli, nebo zda bude potřeba soubor deliktů, za které se budou odebírat řidičáky a platit nemalé pokuty, rozšířit.

Momentálně platí, že pokud byste dostali zákaz řízení třeba v Německu, všude jinde za volant můžete, celoevropský dopad má pouze zákaz řízení v domácí zemi, neboť znamená i pozbytí řidičského oprávnění jako takového. Zdá se nám to tak v pořádku, prostě vás ze svého provozu vykáže ta země, jejímž specifickým pravidlům jste se nezvládli přizpůsobit. EU na to ale hledí jinak. Ilustrační foto: Ministerstvo dopravy ČR, CC0 Public Domain

