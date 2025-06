Bugatti chtělo po zákazníkovi 331 tisíc Kč za opravu malého ovladače, přitom si ho sám spravil s díly za 26 korun včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Není obvyklé, aby „nóbl” zákazníci hypersportů z Molsheimu radili ostatním, aby se s řešením problémů neobraceli v prvé řadě na autorizované servisy. Tento to ale dělá. A stojí za tím vskutku výmluvná zkušenost.

Po vlastnictví sportovního auta touží snad každý nadšenec. Ovšem jen málokterý si své přání někdy splní. V prvé řadě tu poměrně vysoká cena, která je navíc kombinována s omezenou využitelností, s obojím by se ale dalo žít. Ani se spotřebou to dnes není automaticky tak strašné, pak je tu ale ještě údržba, která může být neskutečně finančně náročná, i když se s autem nic až tak zvláštního neděje. A u vskutku výjimečných vozů umí udělat z miliardářů milionáře.

My si dnes posvítíme na Bugatti, které Carl Hartley, šéf společnosti Tom Hartley Cars zaměřené právě na prodej superaut, v podcastu Roba Moora bez váhání za v tomto ohledu nejhorší značku, která je schopná vás pár opravami zruinovat. Podle jeho zkušenosti stojí provoz její moderní prvotiny, tedy modelu Veyron, každoročně okolo 100 tisíc liber neboli 2,9 milionu korun jen za běžné pravidelné výdaje typu regulérní servis. A pokud technici při prohlídkách zjistí nějakou závadu, snadno vás připraví o další statisíce až miliony koruny, i když budou řešit naprostou prkotinu.

Hartley nemluví do větru, svého času vlastnil Veyron, který v roce 2016 prodal. Než se tak stalo, trápil jej mimo jiné ovladač vnějších zpětných zrcátek. Nešlo o žádnou katastrofu, ovšem v průběhu čtyř let se situace pozvolna zhoršila až do té míry, že Hartley začal uvažovat o jeho výměně. Když ovšem kontaktoval Bugatti, automobilka mu doslova vyrazila dech. Za otočný ovladač si totiž účtuje 9 500 liber (asi 276 tisíc Kč), a to navíc bez daně. Při jejím započítání se jedná o 11 400 GBP alias 331 tisíc Kč netto.

Mluvíme zde tedy o částce, za jakou si můžete koupit celou Dacii Sandero i s podobným ovladačem. Bugatti ji přitom po Hartleym požadovalo z toho důvodu, že by kvůli špatnému ovladači muselo vyměnit kompletní vnitřní dveřní panel včetně motoru a zpětného zrcátka. Nic z toho přitom nebylo porouchané, i proto Hartley považuje zástupce značky za vydřiduchy. A protože má kontakty na správném místě, rozhodl se, že nebude tancovat tak, jak v Molsheimu pískají.

Místo oficiálního servisu se tedy Hartley obrátil na známého, který má zkušenosti i s monoposty Formule 1. Společně pak zjistili, že stejný ovladač, jaký ke štelování zrcátek používá Bugatti, najdete i ve Volkswagenu Transporter. A jak asi již tušíte, v případě užitkového vozu si Němci rozhodně neúčtují tak šílenou sumu. Pravda, prodávají jej nejméně v balení po pěti kusech, i to ale stojí pouhých 0,89 libry. To je 26 korun, za to dnes kolikrát nekoupíte ani banán v čokoládě.

Výměna ovladače pak zabrala pouhých 20 minut, za což si Hartleyho známý neúčtoval ani haléř - byť by asi nebylo překvapivé, kdyby jako kompenzaci zvolil testovací jízdu. A jakkoli šestnáctiválcové kupé již devět let nevlastní, ona zkušenost se na zjevně něm hodně podepsala. Dnes totiž každému vlastníkovi Bugatti radí, aby v prvé řadě kontaktoval neautorizované servisy, než se obrátí na ten oficiální.

Veyron je osazen řadou různých koncernových dílů, některé komponenty tak lze opravit opravdu velmi levně. Jen u toho nesmí být oficiální servis, ten si s cenami hlavu nedělá. Foto: Bugatti

Zdroj: Rob Moore@Instagram přes Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.