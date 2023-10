Bývalý hit, dnes propadák Hondy jako ojetý pořád zaujme spolehlivostí, nenabízí ale jediný rozumný motor před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Honda se už dříve rozhodla v Evropě pohřbít sama sebe, a tak podtrhla stoličku i svému místnímu bestselleru. SUV CR-V již v páté generaci nabídla bez dieselů, nástupce je k mání už jen s hybridy. Při jediném problému na kontě je to vážně škoda.

Číslem 68 se nechlubí pouze Jaromír Jágr, ale také Honda. Chlubit se ale nakonec není čím, jde totiž o počet aut, které japonská automobilka prodala za září na českém trhu - ne jednoho modelu, ale všech vozů, které nabízí. Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku jde o propad o jeden kus, což není až tak špatné. Celková bilance značky za první tři letošní kvartály je nicméně mnohem horší, 510 prodaných aut totiž představuje o 33 procent horší výsledek, než jakého Honda dosáhla loni za stejné období. A nominálně je to tak málo aut, že je to skoro k pláči.

Když se podíváte na ceny jednotlivých vozů značky a jejich povahu, máte objasnění nastalého stavu přímo před očima. Platí to i o modelu CR-V, v jehož případě se Honda se rozhodla, že diesel je pohonná jednotka minulosti, a proto jej vyřadí z nabídky. CR-V je tak k mání už jen s hybridním či plug-in hybridním ústrojím, přičemž první stojí 1 119 900 Kč, zatímco za druhé musíte zaplatit 1 394 900 Kč. To jsou doslova šílené sumy, které vydá snad jen pár nadšených příznivců značky či tohoto modelu. Z oněch 510 registrací jich totiž 240 připadá právě na CR-V, lví podíl na tom ale má dosluhující pátá generace.

Právě tomuto provedení se dnes budeme věnovat především, a to pochopitelně v souvislosti s autobazary. V nich ale na dieselové provedení též nenarazíte, k dispozici tak už tehdy nebyl jediný rozumný motor, což zájem poslalo ke dnu už po příchodu vozu na trh. Takže ani ojetin není dnes v prodeji bůhvíkolik. Ceny tedy nejsou zrovna lidové, za kusy z druhé půlky roku 2018, kdy se prodej rozjel, totiž dáte zhruba půl milionu korun. Kromě 173 koní ale musíte počítat s vyšším nájezdem.

Zrovna těmto vozům se ale raději vyhněte, a to v souvislosti s jediným dosud známým problémem - exempláře vyrobené do 5. března 2019 byly osazeny defektním modelem palivové pumpy. Ta kvůli nízkému tlaku může přestat fungovat, což může vést k náhlému vypnutí jednotky, a to i během jízdy. Automobilka svolala do servisů veškerou dotčenou produkci, mezi níž patří i Civic, Jazz, HR-V či modely Acury, do servisů. Rozhodně tak zkontrolujte, že u toho „vašeho“ byl modul vyměněn.

To je ale skutečně vše, byť nemalou pozornost byste měli věnovat již pomalu obligátní kontrole karoserie, litých kol a vnitřních plastů a čalounění. CR-V přitom sloužilo hlavně v rodinách než ve firemních vozových parcích, kontrola by tak vlastně měla být mnohem důkladnější. Ne kvůli pochybení automobilky, ale s ohledem na případnou zanedbanou péči předchozího majitele. I přes případný pohon 4x4 ale můžete být v klidu kvůli jízdě v terénu, ta u tohoto vozu nebyla tak častá.

Naši kolegové z Auto Bildu našli zajímavý kousek v Oldenburgu v podobě dvoulitrového hybridu. I když byl přitom poprvé zaregistrován v březnu 2020, prošel již rukama dvou majitelů. Ti s ním nicméně najeli jen 15 587 kilometrů. První přitom sáhnul po vyšší výbavě Elegance, druhý pak pokračoval v příkladné údržbě a předepsaných prohlídkách. Uvnitř i zvenčí tak nenajdete nic, kvůli čemu vraštit obočí. Na druhou stranu si ovšem musíte připravit 29 990 Eur, tedy nějakých 741 tisíc korun. Ani to na bazarový hit nevypadá.

CR-V páté generace dorazilo do Evropy v druhé půlce roku 2018, bohužel již bez odpovídajících dieselů. Místo toho si zákazníci mohli vybrat mezi benzinovým či hybridním ústrojím, což pochopitelně ovlivnilo zájem. Auto tak zůstává spolehlivé, se svou paletou motorů je ale v bazarech z za popelku. Foto: Honda

Zdroje: Auto Bild, TÜV, SDA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.