Studie AAA ukázala, že dojezd elektromobilů v chladu klesá o 39 procent a provoz raketově zdražuje, tolik k realitě jejich vlastnictví

13.5.2026 | Petr Prokopec

Foto: Tesla

Pokud vám někdo bude tvrdit něco v tom smyslu, že ježdění elektromobilem v zimě není problém, mějte na paměti spíš fakta. Tohle je krutý obraz velmi prosté reality, ve které stěží budete chtít žít.

Koncem loňského roku jsem měl na test půjčenou elektrickou Mazdu 6e. Její design se mi rychle dostal pod kůži, při ceně startující lehce nad 1 milionem korun navíc tohle auto na první pohled ani nepůsobí jako drahé. Již ve standardu totiž můžete počítat s bohatou výbavou, která je navíc rozprostřena na pěti metrech délky. Skončila tedy ruka v rukávu? To ani v nejmenším, delší zkušenost rychle ukáže, že dobrá koupě vypadá jinak.

První problém v podobě prakticky beztlačítkového interiéru je docela palčivý, jakkoli Mazda není zdaleka jediná značka, která se tímto absurdním směrem vydala. Její ovládání fascinuje tím, jak nepraktické je. Ve spletitém palubním menu na dotykovém displeji totiž musíte hledat i takové věci, jako je třeba ovládání stěračů. Kromě toho se čas od času ozval asistenční program ve svém rodném jazyce (čínština, jde o auto původně pro Čínu a také z Číny), kterému jsem ani za mák nerozuměl. A jakkoli zrovna to jistě dříve nebo později vyřeší modifikace softwaru, na chybějící páčky pod volantem online aktualizace stačit nebude

Druhý problém byl ovšem ještě o dost palčivější. Mazda totiž u čínské verze pojmenované EZ-6 využívá k výpočtu dojezdu cyklus CLTC, který s reálným světem neměl nikdy nic společného. U menšího paketu s kapacitou pouhých 56,1 kWh (to je baterie tak pro Fiat 500...) tak má vůz zvládnout na jedno nabití 480 km, u většího s kapacitou 68,8 kWh (fajn možná pro VW Polo?) pak jde o 600 km. Jakmile se tedy vůz přesune do Evropy, rázem se dojezd u druhého zmíněného paketu snižuje na 478 km. Ani to však nezavání realitou.

Jak jsem zmínil, na test došlo v době, kdy se teploty pohybovaly okolo nuly. A Mazda najednou na nabití zvládala jen 220 km. Pokud bych se tedy s vozem chtěl vydat třeba do Alp, musel bych si na cestu vyhradit pomalu dva dny. I proto, že nabíjení lze realizovat při výkonu maximálně 165 kW. V horách je navíc větší zima než v nížinách, pročež by se již tak slabý dojezd snížil na nějakých 150 km. U auta střední třídy za milion jsou to tragické hodnoty.

Právě na dojezd v zimních podmínkách se přitom ve své studii zaměřila americká AAA, něco jako německý ADAC. Založena byla už v roce 1902 a dnes má víc než 66 milionů členů, pro které provádí i praktické testy aut, která by si mohli chtít koupit. A nyní vzala tři elektromobily a tři hybridy, které následně uzavřela do haly, ve které udržovala nejdříve teplotu -6,6 stupně Celsia, než ji zvýšila na 35 stupňů Celsia. A zjišťovala, co horko a chlad udělá s dojezdem.

Výsledky jsou lepší za teplejšího počasí, kdy u hybridů došlo ke zvýšení spotřeby ve srovnání s jízdou za optimálních 24 stupňů Celsia o 12 procent. V případě elektromobilů bylo zhoršení 10,4procentní. Už to je bída, stejně jako to, že majitelé kvůli tomu musí počítat s dražším provozem. Při dobíjení doma totiž po ujetí 1 600 km zaplatí o 6,78 USD (cca 140 Kč) více, u rychlodobíječek pak o 16,25 USD (asi 335 Kč) navíc.

Daleko horší je to ve chvíli, kdy ručka teploměru klesne pod nulu. Zatímco u hybridů se spotřeba zvedla o 22,8 procenta, u elektromobilů již šlo o 35,6 procenta a dojezd tak klesnul o 39 procent. To ovšem znamená, že při najetí 1 600 km v takových podmínkách majitelé zaplatí o 32,11 USD (665 Kč) či o 76,93 USD (1 590 Kč) víc. Pokud tedy výrobci elektromobilů uvádí, že elektrický pohon zvládá zimy bez ztráty květinky a snadno se vyplatí, víte, že realitu zas jednou překrucují.

Je navíc třeba si uvědomit, že čím větší je venku zima, tím víc se dojezd zkracuje. Spoustu i velkých a drahých elektromobilů to najednou předurčuje maximálně k jízdám po městě a okolí, ona Mazda ve velkém mrazu pro nic lepšího vhodná nebude. Evropská města jsou ovšem plná úzkých uliček, kde vám pětimetrová délka bude spíše na obtíž. Zdá se tedy, že než nějaká automobilka vyrobí elektromobil, který bych si koupil, budu již na onom světě...


Stačí, aby venkovní teplota klesla jen o trochu níž, a s elektrickým autem v garáži před sebou máte vidinu nepříjemné a drahé zkušenosti. Foto/grafika: AAA, tiskové materiály

Zdroj: AAA

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.