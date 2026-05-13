Studie AAA ukázala, že dojezd elektromobilů v chladu klesá o 39 procent a provoz raketově zdražuje, tolik k realitě jejich vlastnictví
Petr ProkopecPokud vám někdo bude tvrdit něco v tom smyslu, že ježdění elektromobilem v zimě není problém, mějte na paměti spíš fakta. Tohle je krutý obraz velmi prosté reality, ve které stěží budete chtít žít.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Studie AAA ukázala, že dojezd elektromobilů v chladu klesá o 39 procent a provoz raketově zdražuje, tolik k realitě jejich vlastnictví
13.5.2026 | Petr Prokopec
Pokud vám někdo bude tvrdit něco v tom smyslu, že ježdění elektromobilem v zimě není problém, mějte na paměti spíš fakta. Tohle je krutý obraz velmi prosté reality, ve které stěží budete chtít žít.
Koncem loňského roku jsem měl na test půjčenou elektrickou Mazdu 6e. Její design se mi rychle dostal pod kůži, při ceně startující lehce nad 1 milionem korun navíc tohle auto na první pohled ani nepůsobí jako drahé. Již ve standardu totiž můžete počítat s bohatou výbavou, která je navíc rozprostřena na pěti metrech délky. Skončila tedy ruka v rukávu? To ani v nejmenším, delší zkušenost rychle ukáže, že dobrá koupě vypadá jinak.
První problém v podobě prakticky beztlačítkového interiéru je docela palčivý, jakkoli Mazda není zdaleka jediná značka, která se tímto absurdním směrem vydala. Její ovládání fascinuje tím, jak nepraktické je. Ve spletitém palubním menu na dotykovém displeji totiž musíte hledat i takové věci, jako je třeba ovládání stěračů. Kromě toho se čas od času ozval asistenční program ve svém rodném jazyce (čínština, jde o auto původně pro Čínu a také z Číny), kterému jsem ani za mák nerozuměl. A jakkoli zrovna to jistě dříve nebo později vyřeší modifikace softwaru, na chybějící páčky pod volantem online aktualizace stačit nebude
Druhý problém byl ovšem ještě o dost palčivější. Mazda totiž u čínské verze pojmenované EZ-6 využívá k výpočtu dojezdu cyklus CLTC, který s reálným světem neměl nikdy nic společného. U menšího paketu s kapacitou pouhých 56,1 kWh (to je baterie tak pro Fiat 500...) tak má vůz zvládnout na jedno nabití 480 km, u většího s kapacitou 68,8 kWh (fajn možná pro VW Polo?) pak jde o 600 km. Jakmile se tedy vůz přesune do Evropy, rázem se dojezd u druhého zmíněného paketu snižuje na 478 km. Ani to však nezavání realitou.
Jak jsem zmínil, na test došlo v době, kdy se teploty pohybovaly okolo nuly. A Mazda najednou na nabití zvládala jen 220 km. Pokud bych se tedy s vozem chtěl vydat třeba do Alp, musel bych si na cestu vyhradit pomalu dva dny. I proto, že nabíjení lze realizovat při výkonu maximálně 165 kW. V horách je navíc větší zima než v nížinách, pročež by se již tak slabý dojezd snížil na nějakých 150 km. U auta střední třídy za milion jsou to tragické hodnoty.
Právě na dojezd v zimních podmínkách se přitom ve své studii zaměřila americká AAA, něco jako německý ADAC. Založena byla už v roce 1902 a dnes má víc než 66 milionů členů, pro které provádí i praktické testy aut, která by si mohli chtít koupit. A nyní vzala tři elektromobily a tři hybridy, které následně uzavřela do haly, ve které udržovala nejdříve teplotu -6,6 stupně Celsia, než ji zvýšila na 35 stupňů Celsia. A zjišťovala, co horko a chlad udělá s dojezdem.
Výsledky jsou lepší za teplejšího počasí, kdy u hybridů došlo ke zvýšení spotřeby ve srovnání s jízdou za optimálních 24 stupňů Celsia o 12 procent. V případě elektromobilů bylo zhoršení 10,4procentní. Už to je bída, stejně jako to, že majitelé kvůli tomu musí počítat s dražším provozem. Při dobíjení doma totiž po ujetí 1 600 km zaplatí o 6,78 USD (cca 140 Kč) více, u rychlodobíječek pak o 16,25 USD (asi 335 Kč) navíc.
Daleko horší je to ve chvíli, kdy ručka teploměru klesne pod nulu. Zatímco u hybridů se spotřeba zvedla o 22,8 procenta, u elektromobilů již šlo o 35,6 procenta a dojezd tak klesnul o 39 procent. To ovšem znamená, že při najetí 1 600 km v takových podmínkách majitelé zaplatí o 32,11 USD (665 Kč) či o 76,93 USD (1 590 Kč) víc. Pokud tedy výrobci elektromobilů uvádí, že elektrický pohon zvládá zimy bez ztráty květinky a snadno se vyplatí, víte, že realitu zas jednou překrucují.
Je navíc třeba si uvědomit, že čím větší je venku zima, tím víc se dojezd zkracuje. Spoustu i velkých a drahých elektromobilů to najednou předurčuje maximálně k jízdám po městě a okolí, ona Mazda ve velkém mrazu pro nic lepšího vhodná nebude. Evropská města jsou ovšem plná úzkých uliček, kde vám pětimetrová délka bude spíše na obtíž. Zdá se tedy, že než nějaká automobilka vyrobí elektromobil, který bych si koupil, budu již na onom světě...
Stačí, aby venkovní teplota klesla jen o trochu níž, a s elektrickým autem v garáži před sebou máte vidinu nepříjemné a drahé zkušenosti. Foto/grafika: AAA, tiskové materiály
Zdroj: AAA
Bleskovky
- Unikly první fotky znovuzrozené Alpiny, je to krásné luxusní kupé, jaké dnes na trhu chybí
včera
- Tak moc otylé je: Video ukazuje, jak novému BMW M5 doslova upadla pneumatika z kola během driftování
včera
- Padl světový rekord v akceleraci aut poháněných přes kola. Podívejte se, jak tento stroj zrychlí z 0 na 555 km/h pod 4 sekundy
13.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Ai Ogura je typický Japonec včera 10:00
- Autodrom Most uctí památku Kamila Holána 13.5.2026
- Jako lídři přijíždějí do Katalánska Quiles, Gonzalez a Bezzecchi 13.5.2026
- Vespa slaví 80 let: více než 20 milionů prodaných kusů 13.5.2026
- Kdo zastaví Bulegu? WorldSBK míří do Mostu s jasnou otázkou i silnou českou stopou 12.5.2026
Nejnovější články
- Elektromobily ničí dekády budovanou pověst německých aut, studie Berylls to ukazuje ve smutně jednoznačné nahotě
včera
- Vzácný Saleen tragicky zesnulé hollywoodské hvězdy je na prodej, je to v podstatě závoďák, který může na silnice
včera
- K mání je vzácné auto, které vám dovolí poznat marnost současné Formule 1 z první ruky se vším všudy, i s náklady na provoz
včera
- Rozklad Mercedesu pokračuje, prodal další část kdysi nedotknutelného „rodinného stříbra”. A dílo zkázy dokoná
včera
- Unikly první fotky znovuzrozené Alpiny, je to krásné luxusní kupé, jaké dnes na trhu chybí
včera
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva