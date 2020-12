Nejčastější závady populárních ojetých aut ukazují, na co při výběru dejte pozor před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Pokud vybíráte ojeté auto, je dost pravděpodobné, že půjde o některé z těchto dvaceti, neboť jde o ty úplně nejžádanější ojetiny na trhu. Na co si u nich dát největší pozor?

I když se u nás prodává vzhledem k velikosti České republiky a životní úrovni Čechů nezvykle vysoké množství nových aut, trh s těmi ojetými je ještě mnohonásobně větší a v letošním roce se z pochopitelných důvodů relativně jen zvětšuje. Lidé buď upřednostňují možnost koupit „víc auta za míň peněz” před vůní nového vozu a nebo vzhledem ke svým finančním možnostem ani nemají na výběr. Trh s ojetinami má kupcům stále co nabídnout, prodejci jsou téměř na každém rohu. Horší je to ale věrohodností obchodníků a stavem nabízených automobilů.

O každém z ojetých aut, o které někdo může mít zájem, by bylo možné napsat knihu, my jsme ale chtěli dohromady jakýsi základní rozcestník, který ukáže nejžádanější ojeté vozy na českém trhu dle statistik největších místních prodejů a přidá k nim nejtypičtější závady zjištěné u stanic technických kontrol TÜV v Německu. Člověk si tak snáze může udělat obrázek, jak moc běžné auto žádá a na jaké neduhy se při jeho výběru zaměřit především.

Vybrali jsme tedy celkem osmadvacet nejžádanějších ojetin a přidali jejich jejich slabé stránky. Vozy jsme seřadili podle abecedy, nehledejte tedy v pořadí vodítko k tomu, která se porouchávají více - typické neduhy trápí většinu z nich, jen některé časem nevyjevily obvyklou slabinu.

Audi A4

Audi A4 přesvědčivě doplácí na německou preciznost. Nikoliv v negativním smyslu slova, ojetiny se prezentují v dobrém světle bez ohledu na datum výroby. U TÜV se technici setkávají s obecně nízkým počtem závad, typický nedostatek trápící velkou část zkoumaných vozů podle nich neexistuje. Toto auto by nemělo chybět ve výběru, pokud se vám do krámu hodí svým charakterem.

Foto: Audi

Audi A6

Jako služební automobil často pokrývá trasy dlouhé mnoho tisíc kilometrů, jen sotva jsou náročné štace bez následků. U starších modelů 4F (2004-2011) je třeba dát pozor hlavně na podvozkové komponenty, které rychleji ztrácí své původní vlastnosti a jejichž oprava není levnou záležitostí. Novější 4G si na podobná negativa dává větší pozor.



Foto: Audi

Audi Q5

Je prostornější než menší Q3, ale ne tak ohromná jako Q7. Audi Q5 má vhodně navržené rozměry, ale také přesvědčuje na německých kontrolách TÜV, jde o jedno z nejspolehlivějších a nejtrvanlivějších aut vůbec, což se také zračí v jeho cenách. Q5 dovede sloužit bez náznaků opotřebení, pouze hnací hřídele potřebují zvýšenou pozornost minimálně v podobě pravidelné kontroly.



Foto: Audi

BMW řady 3

Stanice technické kontroly už znají BMW řady 3 jako stabilní kvalitu z Mnichova. Opakují se problémy s opotřebením podvozků, jde znovu o typické následky dlouhých cest. Pozor je třeba dát i na rychlejší úbytek oleje - u motorů BMW je obecně běžný, litr či více na 1 000 km ale už poleze dost do peněz.



Foto: Mirek Brokeš, Autoforum.cz

BMW řady 5

Hlavní náplní práce manažerského snu často jsou dlouhé přesuny na obchodní schůzky. Více než řidič projevuje únavu podvozek a řízení. Bavorský sedan v obou posledních generacích zaznamenává stejné nedostatky, přesto je v autobazarech vyhledávaným zbožím.



Foto: BMW

BMW X3

BMW X3 se nevyplatí kupovat v první generaci E83. Verze vyráběné v letech 2003-2010 mají více různorodých poruch než nástupce F25 z produkčního období 2011-2017. Druhá generace trpí hlavně nekvalitními tyčemi řízení.



Foto: BMW

BMW X5

Novější verze jsou pořád dost drahé, ale jako ojetiny se se řadí mezi spolehlivá SUV. BMW X5 nabízí dobré vnitřní zpracování, spoustu místa, a také velký kufr. Nejčastější slabou stránkou jsou porušené homokinetické klouby náprav.



Foto: BMW

Ford Fiesta

Osmá generace bestselleru je populární u řady řidičů, ale také u inspektorů TÜV. Němci kritizují pouze známé problémy - škoda problematického tlumeného osvětlení a rychle odcházejících kloubů řízení. Starší modely též trpívají vysokou ztrátou oleje.



Foto: Ford

Ford Focus

Kdysi jeden z nejprodávanějších vozů planety je mezi ojetinami stále populární hlavně v případě modelů z dob své nejvyšší slávy. U starších modelů se často řeší zavěšení anebo výfukový systém, známé jsou problémy s osvětlením.



Foto: Ford

Ford Mondeo

Ford Mondeo je oblíbeným autem firemních vozových parků a často podstupuje vysoký kilometrový nájezd. Zátěž možná vysvětluje nadmíru selhání na německých STK. Starší modely bojují s poškozenými klouby řízení, selhává zavěšení náprav nebo netěsní motory ani převodovky. Mladší exempláře trpí v oblasti brzdového systému.



Foto: Ford

Hyundai i30

Druhá generace korejské i30 znamenala podstatný impuls pro změnu vnímání asijské značky na evropském kontinentu, dokonalý stroj to ale také není. Nejslabšími místy jsou přední světlomety a příliš vysoká spotřeba oleje, motorům i proto není prorokována extrémní životnost.



Foto: Hyundai

Kia Cee'd

Další Korejec vesměs kopíruje přístup a výsledky i30. Po počáteční nedůvěře jej zákazníci vzali na milost, auto nedávalo patřičné důvody, proč by někteří lidé měli dále hledět skrz prsty. Automobilka poskytovala dlouholetou záruku až sedm let, často se musela řešit méně trvanlivá spojka a nadměrně opotřebený podvozek.



Foto: Mirek Brokeš, Autoforum.cz

Mercedes-Benz třídy C

Mercedes třídy C poslední generace by měl být dobrou volbou, data TÜV zatím neevidují nic typického, co brání spolehlivému provozu. Generace W205 zapůsobila, předchůdci už tak dokonale nefungují - slabiny je třeba hledat na nápravách a brzdovém vedení.



Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz třídy E

Nejen jako nový, ale rovněž jako ojetý vůz dělá Mercedes třídy E dobrou reklamu. Poskytne odolnost, jízdní komfort i širokou škálu motorů. Slabé body představují parkovací brzda a některé díly podvozku.



Foto: Mercedes-Benz

Opel Corsa

Na trhu menších vozidel je velká konkurence. Opel Corsa typ D trpí v místě tlumičů a pružin, zejména české silnice by mohly problém ještě umocnit. Mladší Corsu typ E tyto nedostatky už netrápí.



Foto: Opel

Opel Astra

Zájem o použitý Opel Astra by měl být směřován k modelu z roku 2015 (typ J). Starší modelová řada nemůže konkurovat technicky, ale rezervní zásoba oleje by měla být povinnou výbavou všech verzí. Úbytek maziva je symbolem těchto aut všech roků výroby.



Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Opel Zafira

Opel Zafira konceptem prostoru a zvýšeného posedu taktéž dokáže potěšit rodiče s dětmi. Menší radost měli technici při pravidelných kontrolách, které odhalily značný počet defektů. Mladší generace kopíruje průměr, ale starší (2005-2014) vyniká praskajícími pružinami, špatnými světlomety, slabými klouby řízení, rezavým výfukem a úbytkem olejové náplně.



Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Peugeot 206/206+

Kompaktního Peugeotu se vyrobilo přes 10 milionu kusů, přitom nejde o synonymum bezúdržbového sluhy. Mnozí by mohli závidět, přesto se nadprůměrné nedostatky začínají projevovat už po pěti letech na silnici. Problémy zasahují téměř všechny oblasti - brzdy, osvětlení i motory.



Foto: Mirek Brokeš, Autoforum.cz

Škoda Fabia

Český hatchback je mezi ojetinami velmi žádané zboží, praktický malý hatchback nebo kombík na každodenní ale u techniků TÜV příliš dobře neprospívá. Pozoruhodné jsou problémy s brzdami a ztrátou oleje. Pokud přetrvává zájem o Fabii, měl by zájemce nechat prohlédnout světla a nápravy.



Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Škoda Octavia

Objektivně řečeno se Octavia dostala na úroveň dobrého rodinného automobilu. Při nákupu se vyplatí dát přednost méně ojeté verzi, protože ve statistikách je čitelné značné opotřebení po velké porci natočených kilometrů. Výjimkou nejsou poruchy brzd a osvětlení, vysloužilé pružiny a hnací hřídele nejsou neobvyklé.



Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Škoda Superb

Zejména mladší Superby patří k relativně hůře hodnoceným vozům, což souvisí s častou službou pro firemní účely. Auto dostává pravidelnou péči, stejně tak ale dostávají pořádně do těla podvozkové segmenty. Ve starší kategorií velká škodovka okupuje solidní střed spolehlivosti, neboť vozy už jsou obvykle provozovány soukromě.



Foto: Jaroslav Vavera, Autoforum.cz

Škoda Yeti

Auto vyvinuté už kdysi v minulé dekádě může i dnes vykonat dobrou službu. Zejména pozdější vyrobené kusy podle TÜV nadprůměrně drží, technice nelze vyčíst existenční nedostatky. Ty naopak doprovázejí elektroniku mladoboleslavského SUV.



Foto: Jaroslav Vavera, Autoforum.cz

Volkswagen Polo

VW Polo se naoko tváří být ideálním malým vozem. Zákazníci by se měli soustředit na nákup mladšího modelu, typ 9N je zatracován kvůli nadměrné ztrátě oleje, slabým brzdám a vadí i špatná světla. Mladší Polo (typ 6R/6C) má také k selhání náchylné brzdy a během existence mizí olejová náplň neznámo kam.



Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Volkswagen Golf

Golf drtí prodejní čísla dealerů nových vozů a stejný zájem panuje i mezi bazarovými prodejci. Lidé chtějí kvalitní kompakt a dostávají to, co očekávají. Spokojenost může ohrozit nadměrné opotřebení brzd, jiný typický problém neexistuje.



Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Volkswagen Passat

Další služebníček pro zdatné obchodní zástupce, kteří loví kšefty na dlouhé vzdálenosti. Přes vysoké průměrné nájezdy se u TÜV objevuje nadprůměrné množství ojetin zcela bez vad. Nejčastějším slabým místem je opět podvozek, který se obvykle začne „loučit” dříve než jiné části vozu.



Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Volkswagen Touran

Rozumná volba pro posádku, která v hojném počtu vyráží na cesty. Relativně drahý Touran však nezaručuje spolehlivost. Pověst zkazilo příliš mnoho stížností na tlumiče, důvěru nevzbuzují ani brzdové komponenty.



Foto: Volkswagen

Volkswagen Tiguan

Jedno z nejprodávanějších SUV na trhu s ojetými i novými automobily trpí poruchami brzdového systému a častými opravami podvozkových částí. Zmíněné nedostatky patří mezi méně závažné, ale přesto se čekalo od Tiguanu lepší hodnocení.



Foto: Volkswagen

Volkswagen T5

VW T5 je oblíbeným vozem početných rodin a volnočasových nadšenců. Výlety mohou doprovázet neduhy v podobě příliš poddimenzovaného podvozku, kde se závady objevují na všech místech. Pohon také není vynechán v dlouhém seznamu potenciálních nebezpečí, ale i tak si praktický stěhovák drží čelní postavení v prodejnosti jednotlivých automobilů.



Foto: Volkswagen

