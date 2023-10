Ceny baterií pro elektromobily klesají, asi proto Tesla právě zdražila náhrady akumulátorů skoro o 100 tisíc Kč 25.10.2023 | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Některé elektromobily skutečně zlevňují a o Teslách to platí víc než o jiných autech, ale čím je to dáno? Víc než čím jiným to bude nezájmem a snahou něco prodat skoro za každou cenu, nikoli klesajícími náklady na výrobu.

Nechceme se opakovat, pokud ale máme ukázat prstem na něco, co se stará prakticky o všechny neduhy elektrických aut, musí to být baterie. Kvůli nim jsou elektromobily drahé, kvůli nim jsou těžké, kvůli nim mají malý dojezd, také kvůli nim se dlouho nabíjí, kvůli nim mají krátkou životnost, kvůli nim... Je to pořád stejná píseň, kterou někdo složil už před víc jak 100 léty a je možné ji nadále zpívat v nezměněné podobě - detaily jsou odlišné, princip je ale stále stejný.

Problémem elektromobilů je zkrátka neexistence úložiště elektrické energie, které by nabídlo dostatečnou energetickou hustotu, nestálo moc, mělo dlouhou životnost a šlo rychle dobít. Pak už stačí „jen” vyrobit elektřinu, která dnes neexistuje a rozvést ji sítí, která dnes nestojí... Je to zkrátka jedna velká utopie, ale zůstaňme dnes u baterií.

Právě pokrok na poli stále nenahraditelných Li-ion akumulátorů, o který se mj. mělo postarat vnucování elektrických aut a jím umožněné úspory z rozsahu, byl uváděn jako cesta k sice stále mizerně použitelným, ale aspoň levnějším elektrickým autům. Na první pohled se může zdát, že to funguje, některé elektromobily skutečně zlevňují, a to i dost podstatně. Je to ale skutečně dáno snížením cen akumulátorů? Zjevně nikoli.

Hlavní roli hrají dva jiné faktory. Jednak jsou to různé formy přerozdělování (nikoli zdaleka jen přímé dotace), které přesouvají směrem k elektrickým autům příjmy z prodeje spalovacích vozů. A třeba mechanismy EU jsou tak ďábelské, že se firmám vyplatí prodávat elektromobily s hlubokými ztrátami na úkor menších prodejů uměle zdražených vozů s benzinovými a dieselovými motory, a přesto na tom být lépe, než to s elektromobily odpískat zcela, prodávat jen spalovací vozy a z nich odvádět Bruselu pokuty za „nadlimitní” emise CO2, které jsou u elektromobilů na papíře groteskně nulové.

A jednak je to zřetelný nezájem o elektromobily resp. zájem nedosahující původních očekávání automobilek. Převis nabídky nad poptávkou způsobuje pokles cen, protože je pořád lepší prodat je levněji resp. s ještě většími ztrátami, než je neprodat vůbec. V tomto ohledu trh pořád funguje, i když byl nejen v rámu EU pokřiven, jak to jen šlo.

Baterie oproti tomu neprofitují z úspor rozsahu tak moc, jak se očekávalo, ani nemají jak. Klíčovou součástí jejich ceny jsou vzácné kovy, jejichž ceny mohou s rostoucími objemy klidně růst, protože jsou - uhodli jste - vzácné a nedají se cucat z prstu donekonečna. Samotné baterie tak levnější prostě nejsou, jak ukazují přehledy jejich cen v průběhu času. A na tomto trendu se nic nemění ani teď, jak pro změnu ukazuje přístup Tesly.

Ta totiž právě výrazně zdražila ceny náhradních baterií pro Model S. Tato situace se obvykle týká vozů vyrobených do roku 2015, neboť pro ně už skončila 8letá záruka a baterie jsou v tu chvíli nezřídka dále nepoužitelné. Majitelé aut mají v tu chvíli v zásadě tři možnosti - prodat auto na náhradní díly, vrátit Tesle svou baterii a vyměnit ji za renovovanou, nebo si od ní koupit novou. S tím prvním vám automobilka nepomůže, ve zbylých dvou případech ale ano.

Za renovovanou baterii se dosud platilo 13 500 USD, tedy asi 313 tisíc Kč, za novou 17 tisíc USD, asi 395 tisíc Kč. Nejsou to malé částky, zvláště když lidé z Tesla Motors Clubu říkají, že sahat po renovované je nesmysl, neboť jde nezřídka o paket plný 10 či více let starých článků, který sice funguje, nejde ho ale moc rychle nabíjet. Pokud chcete u staršího Modelu S mít k dispozici aspoň 50- až 120kW nabíjecí výkon u Superchargerů (stejně bída oproti tankování, ale budiž), musíte vzít nový paket. Ten byl drahý už za 395 tisíc, teď je ještě dražší.

Za renovovaný nyní chce Tesly 14 500 USD, za nový - prosím bubny - 21 000 USD. V druhém případě se tedy bavíme o asi 490 tisících korunách, a to prosím bez práce za instalaci a daně. Připočtěte si obojí v českých reáliích a pod 600 tisíc korun to nedáte ani o Vánocích. Víc jak 600tisícová investice do 8 a víc let starého auta, které bez funkční baterie bude mít tak poloviční hodnotu? To zní skvěle. A důležitý dodatek - na obě náhrady dosavadních baterií dostanete už jen 4letou záruku, situace se tedy může brzy znovu opakovat.

Že se cena baterek takto změnila, potvrzují „teslisté” na svém fóru z různých koutů světa, takže to nebude nějaký lokální fenomén. A i když jsou to nadšenci, jeden z amerických majitelů trefně poznamenal: „Co byste si vybrali? Jen 4 roky záruka na obojí. Ale vezmu tedy, že nová vydrží 8 let, pak tu máme 2 784 dolarů za rok jen za baterii, což je víc, než bych zaplatil za (leasing - pozn. red.) spalovacího auta s limitem 16 000 ujetých km ročně a spotřebou pod 7 litrů benzinu na 100 km.” Neříká se tomuhle kapitulace?

Ale jasně, ceny baterií pro elektromobily klesají, trend je skvělý a vůbec všechno kolem elektromobilů bude brzy senzační. Jen se to zatím nějak neděje...

Výměna baterií u starších Tesel Model S byla vždy drahý špás, teď je to ještě dražší špás. Protože ceny akumulátorů klesají, to je jasné. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla Motors Club

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.