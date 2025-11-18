Ceny klasických aut v poslední době prudce klesly, jen tyto modely dál rostou na hodnotě
včera | Petr Prokopec
Pokud jste si v posledních letech zvykli na to, že stačí koupit skoro cokoli staršího a máte v garáži jakési zlato na kolech, už to neplatí. Expert vysvětluje, proč na trhu došlo k takovému posunu, jakým modelům se vyhnout a jakých se naopak není třeba bát.
Po úspěchu prvního filmového Iron Mana zachvátila Hollywood a potažmo celý filmový svět komiksová horečka. Snímky o kreslených superhrdinech se z komerčního hlediska staly sázkou na jistotu, přičemž k dosažení vysokých zisků často nebyla třeba ani vysoká kvalita. Vše vyvrcholilo v roce 2019, kdy měl premiéru čtvrtý díl Avengers s aktuálně velmi příznačným podtitulem Endgame, který se na nějakou chvíli dokonce stal nejvýdělečnějším filmem všech dob. Poté ale začal zájem o snímky s komiksovou tématikou upadat a je těžké říci, zda se jejich někdejší obliba někdy vrátí.
V podstatě k témuž dochází ve světě aut, pokud si konkrétně posvítíme na klasické vozy z padesátých, šedesátých či sedmdesátých let. Ty se ještě nedávno prodávaly za sumy, které braly dech. Přes metu 50 tisíc Eur neboli 1,2 milionu korun se tak dostalo i Porsche 911 SC, jež bylo dříve považováno za verzi pro chudé. A třeba za Mercedes 280 SL musela koupěchtivá klientela musela zaplatit dokonce trojnásobek, zvláště pokud šlo o kousek, který byl ve špičkovém stavu.
Dietrich Hatlapa, expert na klasické vozy z firmy Historic Auto Group citovaný Focusem ovšem uvádí, že loňský rok byl pro tato auta také onou „endgame“. „Náš hlavní index Hagi Top, do kterého je zařazeno 19 značek a 50 modelů, k poslednímu letošnímu říjnu klesl o 2,65 procenta. A v případě indexu Ferrari je pád dokonce 5,49procentní,“ uvádí. To je na poměry trhu s klasickými auty prudký pokles, který v nominálních číslech znamená, že hodnota cennějších vozů se meziročně propadla o statisíce až miliony korun.
Stejný vývoj se ale netýká všech aut plošně, rozlišovat je třeba tři faktory. Poblázněná poptávka, která v posledních letech spolykala všechno starší v aspoň trochu zajímavé podobě a množství, si nyní znovu mnohem víc vybírá. Na ceně tedy dál klesají hlavně auta, která se kdysi nevyráběla ve výrazně omezeném množství, mají více najeto a jsou „příliš stará”. Hatlapa vše vysvětluje.
V případě stavu a omezené výroby je vysvětlení prosté: „Protože je na trhu velké množství aut, kupci si mohou dovolit vybírat jen ty nejlepší kousky. Nízký nájezd i nadále zůstává jedním z nejdůležitějších faktorů. Na vysoké ceny ovšem mohou dosáhnout i vrcholné úrovně výbav s unikátními prvky,“ říká německý expert, dle kterého se trh začal potýkat s přemírou nabídky a vyrovnal se s tím tak, jak to trh obvykle dělá. Pak je tu ale ještě onen třetí faktor.
Pokud dnes chcete koupit auto, které dál poroste na hodnotě, už to nemohou být vozy z 50., 60., 70. a někdy ani 80. let, natož pak starší. Proč? Lidé stárnou, těžiště poptávky se posouvá v čase a dnešní čtyřicátníci a padesátníci, kteří mají na trhu už obrovské slovo, slavná auta zmíněných ér nepamatují, jejich životy nezasáhly vůbec nebo jen v omezené míře. A touží spíš po tom, co jako mladí měli na plakátech nad postelemi, popř. takové vozy zamlada rovnou vlastnili a dnes se k nim chtějí vrátit.
„Kupující z generací X a Z, kteří se začínají stávat hlavní hybnou silou, se zaměřují na vozy z posledních čtyř dekád. To negativně ovlivňuje auta z 50. a 60. let, stejně jako z předválečného období, které nyní považujeme za okrajové,“ dodává Halada. Pokud tedy někdo chce nabídnout takový vůz, jeho kvalita musí být výjimečná a historie dobře zdokumentovaná. Díky tomu třeba BMW, Ferrari, Mercedesu či Porsche vzkvétá jejich byznys s certifikovanými ojetinami.
Těmto změnám se nelze divit - pokud toužíte po starším autě, logicky chcete takové, které je kvalitní, autentické a především je jedním z těch, ke kterému máte vztah. To ovšem znamená, že za BMW M3 E36 nebo E46, popř. M5 E39 na fotkách okolo, které stále rostou na ceně až raketovým tempem, dáte snadno víc než za starší devětsetjedenáctky, které jsou sice ikonické skoro v každé generaci, s těmi ze 70. let si ale nic zvláštního nespojíte. Neznamená to samozřejmě, že by nebyly hodnotné, zájem o ně ale zkrátka klesá a s tím i jejich ceny - pokud nejde o limitované edice nebo dodnes zánovní stroje.
Porsche 911 z přelomu 70. a 80. let, natož pak starší, mají své zlaté časy za sebou, pokud nejde o zcela mimořádné typy nebo vozy ve výjimečném stavu. Těžiště trhu se přesunulo jinam. Foto: Porsche
Naopak modernější vozy jako BMW M5 E39 v posledních letech vystřelily s hodnotou do nebes. Proč? Protože na trhu začínají vládnout mladší lidé, kteří tyto vozy kdysi měli nebo o nich snili. A nyní tlačí ceny zbývajících zachovalých exemplářů do stratosféry. Foto: Autoleitner, publikováno se souhlasem
Zdroj: Focus
