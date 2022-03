Ceny močoviny vzrostly ze dne na den víc než dvojnásobně. Doženou všechny, ne jen majitele dieselů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Enormní zdražování nekončí, po pohonných hmotách došlo i na močovinu. Pro normální motoristy je to jistě velmi nepříjemné, ještě větším problémem jsou ale rostoucí náklady dopravců. Ty se totiž promítnou do zdražení skoro všeho.

Před pár dny jsem si posteskl nad tím, že česká vláda o pomoci lidem ráda hovoří, když ale může něco udělat snížením spotřebních daní na beztak drahé pohonné hmoty, na rozdíl od jiných zemí nekoná. Některými čtenáři jsem byl v reakci na to počastován nelichotivými přívlastky, stejně jako obviněním, že jsem voličem SPD. Tím rozhodně nejsem, o to tu ale nejde. Podstatné je ono zdražování, se kterým se sám u čerpací pumpy dokážu vyrovnat. A pokud na pohonné hmoty nemám, klidně zpoza volantu přesednu na kolo či půjdu pěšky.

Je nicméně třeba poukázat na to, že jakkoli mne sice bude mrzet, že se třeba na chatu dostanu méně často než v předchozích letech, žíly mi to trhat nebude. Jenže vysokými cenami nejsou zatíženi jen jednotliví motoristé, ale rovněž dopravci, kteří cenu paliv i spotřební daně promítnou do svých cen. A právě zde tkví jádro celého problému. Pokud totiž kvůli tomu razantně zdraží zboží denní potřeby, jako jsou třeba potraviny, pak hrozí nepříjemnosti pro celou společnosti. Dle tuzemských expertů může být s vážnými ekonomickými problémy konfrontována až třetina obyvatel.

Vysoké ceny pohonných hmot jsou nicméně jen jednou částí problému. Jak uvádí německá společnost Argus Media, za posledních pár měsíců neskutečně podražil roztok močoviny AdBlue. Ten se prakticky po dvanáct let prodával za stejné sumy, ovšem loni na podzim šly ceny nahoru v souladu se zdražováním zemního plynu. Ve stejnou dobu se navíc zvedla poptávka po AdBlue z Asie. A aby toho nebylo málo, lidé zpanikařili a začali vykupovat skladové zásoby. To vyvolalo nedostatek roztoku.

Ve srovnání s letoškem šlo nicméně jen o takový „čajíček“. Se zahájením války na Ukrajině totiž ceny plynu vylétly opravdu raketově vysoko. Zatímco tak ještě 21. února se jedna megawatthodina prodávala za 71 Eur (cca 1 740 Kč), 24. února již šlo o 118 Eur (2 890 Kč). A v březnu dokonce padla i meta 200 Eur (4 890 Kč). V návaznosti na to stoupla i cena AdBlue, neboť od 14. března se 100 litrů roztoku močoviny prodává za 76 Eur (1 860 Kč) namísto předchozích 37 Eur (910 Kč).

Jen v případě AdBlue tu tak máme dvojnásobné zdražení, které v horizontu jednoho roku vychází u jednoho kamionu na desítky tisíc korun. To jsou již náklady, které si dopravci nemohou dovolit nést sami, platit je tedy budou muset lidé v obchodech, a to třeba skrze chleba, u kterého prý cena 60 korun za bochník již není utopií, nýbrž realitou příštích týdnů.

Zas a znovu je tak třeba apelovat na politiky, aby zasáhli. Ne jen kvůli individuální mobilitě, která má též zprostředkovaně vliv na fungování celé společnosti, ale i s ohledem na dopravce. Prakticky okamžitým řešením je snížení nehorázných spotřebních daní, do kterých po Německu, Belgii či Nizozemsku nově sáhli třeba už i v Austrálii. Proč by to tedy nemohlo jít také u nás?

Pokud jsou kamiony (ale i osobní auta) osazeny nádržkou na AdBlue, bez roztoku močoviny již nenastartují. Dopravci jej tedy kupovat musí, a to za stále vyšší cenu. I kvůli tomu ovšem zdražuje kdeco. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.