Ceny náhradních baterií mild-hybridů jsou dalším velkým vystřízlivěním ze snu o reálné efektivitě moderních aut 23.7.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Mild-hybridy na papíře nevypadají jako až takový nesmysl - auto příliš nezatěžují, efektivitu spalovacího pohonu zvýší a po prvním zkoumání zůstanou jen pochybnosti o hodně komplikovaném řešení malé úspory. Při tom druhém ale zjistíte, že i tady je baterka s omezenou životností. A není levná.

Mild-hybridní pohony aut nejsou zase tak komplexní, jako je tomu u klasických hybridů či plug-in hybridů. Jejím základem je povětšinou 48voltový elektrický startér-generátor, tedy elektromotor, který - jak už název napovídá - umí nejen nastartovat spalovací agregát, ale také při zpomalování rekuperovat část kinetické energie. Tu následně umí využít nejen pro pohon palubních systémů, ale i pro start a zlepšení akcelerace, kdy pomáhá spalovacímu agregátu k vyššímu výkonu resp. supluje část jeho práce.

Proto tyto systémy nejsou tak těžké, což je velký problém hybridů, proto také nepotřebují velké baterie, což je u „dospělých” hybridů problém úplně největší. Na první pohled se tedy zdá, že mild-hybrid je rozumné řešení, jakkoli se člověk třeba u intrinsicky velmi efektivního dieselu musí ptát, jestli všechna ta složitost a potenciální poruchovost opravdu stojí za tu relativně malou úsporu, které jsou mild-hybridy schopny. Ale tohle nakonec přejdete, nějak to funguje, hlavním problémem je nakonec něco jiného. Jsou to znovu baterie.

I když jejich kapacita je drobná, jde obvykle o Li-ionky, které tradičně nejsou levné. I do docela obyčejných elektrických Škod a VW stojí skoro milion korun, hybridy je mají menší a mild-hybridy ještě menší. Pořád ale nejsou tak malé, aby se jednalo o věc na úrovni startovací baterie (řádově tisíce korun), což je i u hodně ojetého auta za pár desítek tisíc přijatelná suma. Jakmile u mild-hybridu baterie se svou použitelnou kapacitou spadnou pod určitou úroveň, vůz bez nich fungovat neumí. A vy budete platit tučné sumy.

Jak zjistili kolegové z Jalopniku, jde o dost drahý žert, který v USA vyjde v průměru na 1 500 dolarů, tedy asi na 32 tisíc korun. I u auta za 300 tisíc je to ohromný výdaj vzhledem k ceně vozu, navíc průměr neříká věc. Třeba paket pro Audi A3 stojí 793,34 USD (16 850 Kč), zatímco pro A8, S7, RS7, Q8, SQ8 a RS Q8 již vychází na 2 092,86 USD (44 400 Kč). U takového Mercedesu pak necháte ještě víc, baterie pro mild-hybridní třídu C vychází na 2 166,20 USD (46 tisíc Kč). Protože v USA nemají DPH a je tam obecně levněji, je logické, že v Evropě motoristé zaplatí o pár desítek procent víc.

Zmíněné ceny navíc nezahrnují výměnu paketu. A protože jde o poměrně složitou technologii, nedoporučuje se, abyste takovou práci svěřili amatérům s garáží předělanou na domácí dílnu. Díky tomu se ale výše faktury nakonec může klidně i zdvojnásobit. Ve finále ale můžete být ještě rádi, že baterie vůbec koupíte a najdete někoho, kdo vám je vymění. Sami kolegové poukazují na rychlý vývoj, kvůli kterému výrobci snadno vyřazují ze své nabídky komponenty pro auta, která nabízeli před lety, prakticky ihned, jakmile jim to legislativa umožňuje. Třeba Honda vám tak dnes neprodá baterie pro původní Insight z let 1999 až 2006, což není ještě vyloženě starý vůz.

Električtí evangelisté budou tvrdit, že výměna baterie v hybridu není téma a vydrží víc než zbytek auta. To jsou ale tací, kteří si přečetli jen první kapitolu knihy a píší referáty. Tohle do značné míry platí o NiMH bateriích, které používá (právě z toho důvodu) třeba Toyota, i když mají mizernou energetickou hustotu a řadu dalších nevýhod. Vydrží. Li-ionky nevydrží, pokud budou fit po víc jak 8 letech, bude to spíš štěstí.

Tahle věc je další fackou do líbivé tváře údajné efektivity moderních aut. Mild-hybridy spotřebu sníží, ne že ne, třeba vypínaní motoru za při jízdě na neutrál pomůže. Ale jaký může být jejich průměrný efekt? Automobilky hovoří o 3 až 15 %, z naší zkušenosti jde o 0,2 až 0,3 litru paliva na 100 km podle typu auta, tedy spíš dolní polovinu tohoto rozsahu. I kdyby to ale bylo 0,3 litru na 100 km při ceně paliva 35 Kč za litr, pak při nájezdu 100 tisíc km za 8 let hovoříme o uspořených 10 500 Kč za palivo.

Spočítejte si to sami, je to vážně takhle málo. A teď si vezměte, že tohle se může pokazit, známe o zákazníků Audi příběhy o porouchaných startér-generátorech. A teď si vezměte, že už mild-hybrid je řidičsky docela nepříjemná věc, která bude puristy rozčilovat (nahodile brzdí a nebrzdí při decelaraci motorem, přidává a nepřidává výkon při akceleraci podle stavu akumulátoru apod.). A teď si vezměte, že vám po oněch 8 letech odejde baterie. Když budete mí štěstí a za její výměnu i s prací dáte 50 tisíc korun, budete skoro 40 tisíc v minusu. A už jsme řekli, že tu první jste si museli s autem (včetně zmíněných dalších částí systému) zaplatit při pořízení? Mj. proto jsou moderní auta tak drahá, z mild-hybridů je už skoro standard.

Tohle je podle efektivita leda na evropský způsob - krátkodobý prospěch, ale dlouhodobý provar. Nebyly náhodou ty jednoduché diesely jako 1,9 TDI s prostě nízkou spotřebou a skoro nekonečnou životností přece jen lepší?

Mild-hybridní technikou je dnes osazováno stále víc nových aut, třeba i Škoda Octavia. Pokud si auto s tímto pohonem chcete nechat déle, nebo jej budete kupovat ojeté po více letech, připravte se na výdaj navíc, který snad nikdy nemají šanci vyvážit průběžné úspory pro nikoho z majitelů. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Jalopnik

