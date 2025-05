Ceny ojetých aut znovu rostou, ale jen těch spalovacích. Elektromobily dál ztrácí hodnotu hrozivou rychlostí, až o pětinu za rok včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Makroekonomická situace je složitá a nahrává očekávání, že auta - ta ojetá nevyjímaje - budou zlevňovat. Jenže situace na trhu s automobily je složitá též a v prodeji zůstává stále méně vozů, po kterých lidé skutečně touží. A také to si vybírá svou daň.

Po letech intenzivního růstu cen kdečeho bylo i v případě aut na místě očekávat jisté povolení otěží. Automobilky, jejich prodejci i překupníci ojetin si mohou říkat, co chtějí, nejvyšší kartu ale má v tomto mariáši vždy zákazník. A pokud tomu dojdou peníze do té míry, že za nový či ojetý vůz prostě není ochoten platit tolik co dřív, snížení cen si vynutí, i kdyby to pro obchodníky mělo znamenat ztrátový prodej. Proč? Protože pro všechny zúčastněné bude pořád levnější prodat auto se ztrátou pár desítek tisíc než ho neprodat vůbec.

Proto jsme také dosud byli svědky spíš poklesů cen i atraktivních vozů, po kterých zákazníci toužili, jednoduše se nenašlo dost lidí, kteří by za ně dřívější sumy byli ochotni platit. Tohle intermezzo je ale podle všeho u konce, jak vyplývá z tradičního reportu o situaci na trhu z dílen německého (no, dnes spíš evropského) AutoScoutu.

Pro vyčkávající zájemce o koupi jsou to špatné zprávy, neboť i když makroekonomická situace zůstává složitá a životní úroveň většiny lidí zřetelně poklesla, roky trvající neschopnost automobilového průmyslu dodávat na trh skutečně žádoucí zboží, která stále graduje, znamená, že dostupných aut vyvolávajících touhu ubývá rychleji než potenciálních kupců ochotných za ně platit relativně vysoké sumy.

AutoScout tak uvádí, že v prvním letošním čtvrtletí došlo ve srovnání s rokem 2025 kvůli sílícímu nepoměru nabídky a poptávky ke zvýšení průměrné ceny ojetých vozů o 1,7 procenta. Po dlouhém období poklesu cen tak přichází návrat k růstu, který se neodehrává na trhu nových aut. Znovu AutoScout podtrhuje, že zatímco v únoru se německý trh s novými vozy zmenšil o 4 procenta, počet změn vlastnictví ojetých aut šel meziročně nahoru o 7 procent. Je to další projev toho, čemu dnes lidé dávají přednost - ať už kvůli samotným autům, jejich cenám nebo kombinaci obojího.

Průměrná cena průměrného evropského ojetého vozu tak vzrostla jen v posledních šesti měsících do letošního března o 800 euro, tedy asi o 20 tisíc Kč. Má to ale jednu podstatnou výjimku - elektromobily, jejichž ceny nejenže nerostou, ale dál brutálně klesají. Je nám až trochu trapné to pořád opakovat, je ale i pro nás coby skeptiky dokola překvapivé, že po všech poklesech cen těchto vozů dál nachází takový prostor k dalším poklesům, zvlášť za opačného pohybu cen u zbytku nabídky. Neboť pouhé meziroční propady hodnoty elektrických modelů jsou opravdu enormní.

Bující přemíra nabídky elektrických vozů „nakoupených” za dotace apod., které nevychází vstříc poptávka po nich, způsobuje další razantní propady. „Cena jednotlivých ojetých elektrických modelů nadále klesá,” konstatuje AutoScout a uvádí konkrétní případy meziročních propadů průměrných cen konkrétních elektrických vozů mezi prvním kvartálem roku 2024 a stejným obdobím letos.

Tesla Model 3: -19 %

Audi e-tron: -19 %

Audi Q4 e-tron: -15 %

Renault Zoe: -14 %

VW ID.3: -13 %

Porsche Taycan: -12 %

To jsou při celkovém růstu trhu vážně razantní sešupy, které může dál podpořit zamýšlený návrat rozličných finančních podpor pro nákup nových elektromobilů v Německu. To by znamenalo další optické snížení cen nových elektrických modelů, další zaplavení trhu obecně nepříliš chtěným auty a další tlak na ceny v bazarech. AutoScout tedy očekává pokračující pokles, tento proces se opravdu zdá být nekonečný.

Navzdory těmto racionálním krátkodobým očekáváním je ale těžké odhadovat, jak se trh bude vyvíjet v delším časovém horizontu. Stát se může prakticky cokoli - můžeme dále chudnout, což by nejspíš vrátilo ceny na sestupnou trajektorii, může polevit tlak na vnucování elektrických aut a dojít na vrácení přirozenějšího stavu na trhu nových vozů, což by znamenalo totéž. Stejně tak ale může přijít ekonomické oživení dané třeba koncem blízkého ukrajinského konfliktu a obnovení obchodních vztahů s Ruskem, popř. naopak další eskalace nařizování elektrických aut. Obojí by ceny ojetých vozů mohlo poslat vzhůru.

Odhadovat situaci v delším časovém horizontu tedy není rozumně možné, jedna věc se ale nenaplnila - očekávaný pokles cen ojetin v letošním roce nepřišel, pokud se tedy nebavíme o elektromobilech. Tam zůstává zatím neochvějnou jistotou.

Ceny ojetých aut v Evropě znovu rostou. Pokud tedy nejde o elektromobily, ty stíhají stále razantní poklesy. Foto: Škoda Auto

Zdroj: AutoScout24

Petr Miler

