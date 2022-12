Ceny ojetých aut konečně povolují, rostoucí nezájem může zcela zbourat vysoké marže prodejců před 5 hodinami | Petr Miler

Ceny nových aut v posledních letech vylétly do stratosféry a ceny ojetin se velmi ochotně přidaly. I dnes zůstávají obecně vysoké, trend je ale jasný - průměrné cifry klesají a mohou klesat dál.

Pokud jste v posledních letech z nějakého důvodu museli kupovat nové auto - ať už skutečně nové nebo pro vás „novou” ojetinu - nezávidíme vám. Z tradičního trhu kupujícího, kde si zákazník může pomalu diktovat, co a za kolik koupí, se stal trh prodávajícího, kde automobilky a dealeři rozhodují o tom, co a za jakých podmínek se vám uráčí dodat. Z pohledu kupce to není to zdravý stav a ač si někteří výrobci malovali, že jej umělým omezováním výroby udrží navěky, bylo jasné, že tento domeček z karet jednou sfoukne vítr.

Děje se to teď, to už je jasné. Děje se to navíc prakticky všude na světě ve velmi podobném stylu a týká se to nových i ojetých aut, kterých se dnes budeme držet především. Ojetiny jsou velmi čistý a velký trh, nad kterým nikdo nemá moc a jakékoli trendy se na něm projeví jako první. Podle čísel českého Svazu dovozců automobilů (SDA) klesly prodeje ojetin jen v listopadu meziročně o masivních 29 %, což je stav který trvá už několik měsíců. A podle průzkumu mezi prodejci, který jsme v posledních dnech provedli, je to spíše optimistický pohled na věc.

Zejména oficiální dealeři s portfoliem dražších ojetin hlásí obvykle 40- až 50procentní poklesy prodejů, což je opravdu velká rána do futer. Zatím nepanikaří, neboť - jak nám řekl ředitel jednoho velkého českého prodejce - „odbyt klesl, ale marže zůstávají relativně vysoké. Nikdo si nechce zkazit ceny dřív, než bude opravdu muset”.

Tohle je ale přístup, který vydrží jen chvíli. Podle téhož člověka je zmenšující se trh znát a zejména prodejci s velkým zásobami vlastních aut pořízených díky bankovním úvěrům začínají být nervózní a ceny snižují. To pak začíná roztáčet spirálu, která u citelně nižší cen nevyhnutelně končí. Jak jsme zmínili, prostor optikou stále vysokých marží je.

Že to reflektuje realitu, ukazují nejen pozvolna klesající ceny ojetin v maloobchodním prodeji podle dat české Cebie, ale také zahraniční údaje. Tradičně nejhodnotnější čísla společnosti Cox Automotive (Manheim Used Vehicle Value Index) hovoří o tom, že americké velkoobchodní ceny ojetých aut klesly o 15,6 procenta ve srovnání s letošním lednem a padly nejníž od srpna 2021. A důvody jsou v podstatě stejné jako u nás, doplněné o rostoucí dostupnost a snižující se ceny nových vozů. Toho u nás zatím ve větší míře svědky nejsme.

Kdy tedy bude ideální příležitost koupit ojetinu? Je to věštění z křišťálové koule, dohromady na sebe působí řada protichůdných faktorů a ceny mohou stejně dobře dále klesat i vylétnout kvůli faktorům přímo nesouvisejícím s automobilovým trhem. Kolega s bohatými zkušenostmi z trhu ojetin je ale přesvědčen, že stále napjatá situace na trhu nových vozů, firemní nákupy na konci roku a masivní zdražení energií od ledna 2023 bude ceny v prvních měsících roku tlačit ještě níž, neboť klesající poptávka stále vysoké marže prodejců zbourá. Ruku do ohně ale za podobné predikce nedá nikdo, situace je příliš volatilní.

Trh s ojetými auty se zmenšuje a ceny klesají, to je zjevné z mnoha metrik i našich vlastních zjištění. Kam až ceny mohou klesnout, je otázkou, na růst či stagnaci bychom ale se začátkem nové roku nesázeli. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Cox Automotive, SDA, Cebia, Autoforum

Petr Miler

