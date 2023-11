Ceny ojetých aut v Británii stihl volný pád, klesají nejrychleji za 12 let. Čeká nás v Česku to samé? před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ceny aut byly v posledních letech vyhnány až do absurdních výšin, stejně jako řady jiných věcí. Lidem ale zřetelně dochází peníze, což dříve nebo později pošle ceny dolů. A auta budou jako drahé produkty první na ráně. V Británii už se to děje, co u nás?

Když občas s někým mluvím o současné ekonomické realitě a vyhlídkách na další vývoj, nezřídka se mi dostane odpovědi ve stylu: „Nic se neděje, hospody jsou plné, lidé kupují džusy za stovku a párky za sedmdesát Kč.” Nebudu říkat, že tato „selská observace” je zcela nepatřičná, stejně tak ale nelze ignorovat elementární makroekonomická data.

Je možné, že jsme se dříve měli opravdu velmi dobře, že si mnozí dost našetřili, že se dokážeme přizpůsobit nové realitě efektivněji, než si mnozí myslí, že... Možné je kdeco ale pokud nám soustavně klesá životní úroveň optikou poklesu reálných příjmů o 6 nebo 7 procent z roku na rok, dříve nebo později si to vybere svou daň. Ostatně maloobchodní tržby klesají už 16 měsíců v řadě, takže ani ty párky za sedmdesát nebo obyčejný rodinný oběd za tisícovku nebudou zase takové terno.

Lidem prostě musí docházet peníze, většina ale není schopna nějakých hlubokých ekonomických analýz. Prostě „jedou jako dřív” a své chování upraví teprve tehdy, když jim peníze začnou fakticky docházet. Proto jsme obvykle svědky různých šoků a nárazů než lineárních poklesů. I když peníze logicky nedochází všem stejně, různé rozsáhlé skupiny společnosti začnou problémy postihovat v podobný čas. Čekáme tedy i otřesy na trhu s auty, neboť ta jsou obecně drahá a jejich ceny vylétly v posledních letech velmi vysoko. Trh s novými vozy je nepružný a dokud bude žít z rok dva starých nevyřízených objednávek, nebudeme mít o jeho stavu jasno. Ojetiny jsou jiná.

U nás zatím trh cenově stagnuje, což o náhlém poklesu zájmu nesvědčí, v Británii je ale situace odlišná. Tam podle nejnovější zprávy Cap HPI utrpěly ceny ojetých aut v letošním říjnu největší meziměsíční pokles za posledních 12 let. Hodnota tříletých ojetých vozů se za jediný měsíc propadla v průměru o 4,2 %, což odpovídá průměrnému poklesu o 850 liber (asi 23 800 Kč). Nelze popřít, že jde o značné snížení hodnoty, které poškozuje prodejce a ohrožuje celý trh s ojetinami, uvádí ve své zprávě Cap.

Kumulativně ceny ojetých vozů tak jen od letošního dubna klesly ve Velké Británii o 14 % a některé velké obchodníky s vlastními sklady tento vývoj okamžitě poslal do ztráty. Ti hovoří o kombinaci vysoké inflace, vysokých úrokových sazeb a spotřebitelské nejistoty směrem do budoucna, které trh brzdí - všechny tyto faktory jsou relevantní i u nás. A pokles může nejen proto dál pokračovat - ojetá auta jsou totiž i ve Velké Británii stále relativně drahá, takže je kam klesat.

Pozoruhodné je, že podle Cap byla poklesem hodnoty obzvláště těžce zasažena SUV s vyšším než průměrným meziměsíčním poklesem o 5 % u tři roky starých aut. Nejhůř si vedlo Mitsubishi ASX (-13 %) následované Suzuki Vitara, Opelem Grandland, Jaguarem F-Pace a Škodou Karoq (-11 %). Nejméně zasažena byla MPV a malá auta, která klesla v průměru o 2,4 % a 2,8 %. Špatné si ale vedly i některé elektromobily, zejména pak - nikoli netradičně - Tesly. Model 3 klesl meziměsíčně na ceně o 8 %. U Mercedesu EQC klesla cena o téměř 9 %, modelu EV6 od Kie pak znovu o 8 %. Celkový vliv elektrických aut na pokles cenových indexů ojetin je ale zanedbatelný, ani v Británii nepředstavují zásadní část trhu.

Prodejci se tomuto vývoji přizpůsobují a třeba Motorpoint uvádí, že se zaměří více na auta „na spodním konci trhu“ a „sníží expozici drahým značkám a modelům“. Cap pak očekává, že se poptávka se začátkem nového roku přinejmenším krátkodobě zvýší, ale varuje, že vyšší dostupnost ojetých aut pravděpodobně povede k dalšímu snížení cen spíše než k nárůstu, ve který prodejci doufají.

Samozřejmě, vývoj ve Velké Británii může být zcela specifický a Česku se něco takového vyhne. Na druhou stranu, ruku na srdce: Proč by mělo? Základní vstupní parametry jsou úplně stejné a zdá se, že britský trh pouze na stejné faktory reaguje rychleji. Další měsíce ukážou o dění u nás víc, dle dat SDA zůstávala poptávka po ojetinách v říjnu relativně solidní, když se udržovala na úrovni roku 2015. Bylo tedy i podstatně lépe, bylo ale i hůře, naposledy loni a v roce 2020. Za nás bychom s nákupem ojetého auta počkali do ledna, i kvůli chystaným daňovým změnám může být trh do konce roku poněkud pokřivený.

Ceny ojetých aut jsou ve Velké Británii pod velkým tlakem kvůli klesající poptávce. Za poslední měsíc klesaly nejrychleji za 12 let, to samé se dá čekat i u nás. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroje: Autocar, Cap, ČSÚ, SDA

