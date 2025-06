Ceny ojetých aut znovu rostou, jen elektromobily dál ztrácí hodnotu raketovým tempem. Přehled největších propadáků je jich plný 15.6.2025 | Petr Miler

Pokud vám někdo bude vyprávět, že s elektrickým autem uděláte lepší ekonomiku provozu, nevěřte mu ani sekundu. Není to technicky možné ve chvíli, kdy rozdíl ve vývoji cen jednotlivých typů automobilů v čase je takto diametrálně odlišný v jejich neprospěch.

Neřekneme to poprvé, je to ale nakonec možná klíčový aspekt, který lidi odhání od toho, aby si elektrické auto koupili znovu, když už si ho pořídí. Z různých průzkumů a studií sice tento aspekt obvykle nevychází jako hlavní, lidé si primárně stěžují na problémy s použitelností či samotnou pořizovací cenou .Když se pak ale bavíte s konkrétními zákazníky toho kterého auta, jako jsme to my udělali v případě testu elektrického Porsche Macan, vyplyne to na povrch jako pomyslný jazýček na vahách.

Leccos ostatního se totiž dá snést, hlavně pak ze strany lidí, kteří nemají hluboko do kapsy a pro provoz takového auta mají slušné zázemí. Ale kdo se smíří s tím, že akceptoval takové auto, které mu ve výsledku přináší minimum uspokojení navíc, aby za něj pak platil nesrovnatelně větší peníze? Taková je realita provozu elektrických vozů už řadu let a nic se na tom ani po takové době, proběhnuvším vývoji a nespočtu snížení cen těchto vozů nemění.

Ukazuje to také nejnovější studie vývoje cen jednotlivých typů aut v čase od firmy, která tradičně velmi precizně pracuje s rozsáhlými vzorky dat - iSeeCars. Tentokrát si vzala k ruce data o 2,4 milionu ojetých aut starých 1 až 5 let prodaných mezi květem 2024 a květem 2025 a zkoumala průměrný vývoj cen různých typů vozů. Jde o americká čísla, věrně ale reflektují vývoj v Evropě, kde ceny ojetin začaly znovu růst. Až na jednu obrovskou výjimku, kterou tu sledujeme též.

Ceny aut na trhu tedy meziročně vzrostly v průměru o 2 alias 630 dolarů (cca 13 600 Kč), přičemž podobný vývoj se týká všech segmentů - jen obyčejná auta a MPV si meziročně s cenou mírně pohoršila. Jedinou opravdovou výjimkou jsou elektromobily, které v průměru klesly na ceně o 8,8 % - skoro 9 procent za jediný rok - neboli 2 993 USD (asi 65 tisíc Kč). To je drastický sešup.

Bavíme se tedy o tom, že s průměrným elektromobilem platíte jen za ztrátu hodnoty o skoro 11 procent a 80 tisíc víc než za průměrné auto, oproti průměrnému SUV je to ještě víc. To jsou tak obrovské peníze, že je nelze ušetřit levnějším dobíjením, pokud byste takové měli k dispozici, ani ničím jiným, pakliže nejezdíte zásadně jiné než průměrné kilometry. Však pokud byste ujeli typických 10 tisíc km za rok, bavíme se o rozdílu 8 Kč/km v neprospěch elektromobilů jen na tomto aspektu. Na čem by to bylo možné zvrátit? Jiný tak významný provozní náklad neexistuje, ani zdaleka.

Nevěřte tak těm, kteří se pokouší tvrdit, že provozní náklady spojené s elektroauty jsou srovnatelné nebo dokonce nižší vedle spalovacích aut, není to technicky možné. Buď autor takového tvrzení pomíjí amortizaci, nebo podstatná data ohýbá. Ta „velká” od iSeeCars nebo třeba i evropského Autoscoutu jsou stále naprosto jednoznačná nedávají pro nic takového prostor.

Zmíněné se pak promítá i do přehledu největších propadáků ztráty hodnoty, který je elektromobilů a hybridů plný - v pomyslné „top 10” je takových vozů 7. Premiantem v případě absolutních čísel pak zůstává Porsche Taycan, které jen za poslední rok ztratilo na ceně v průměru 10 998 USD, tedy skoro 240 tisíc Kč. To už zabolí, přiložené tabulky vám ukážou víc.

Nůžky mezi světy ekonomiky provozu elektrických a spalovacích aut zůstávají doširoka rozevřené. Doširoka... Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: iSeeCars

Zdroj: iSeeCars

