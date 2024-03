Češi ve velkém odmítají tankovat benzin s vyšším podílem etanolu, raději si připlatí za ten bez něj před 8 hodinami | Petr Prokopec

Po značně negativní reakci publika na nařízení zdvojnásobení biosložky v pohonných hmotách se dalo čekat, že se část lidí bude chtít benzinu E10 vyhnout stůj co stůj, množství takových motoristů je ale zjevně ohromné.

Co začala Evropská unie v tichosti připravovat již v roce 2011, to se 1. ledna letošního roku stalo realitou. U čerpacích stanic byl benzin s pětiprocentním přídavkem etanolu (E5) nahrazen palivem E10. To obsah biosložky zvyšuje na dvojnásobek, což má dle Bruselu napomoci v boji s klimatickými změnami. Zda v tomto ohledu na nějaké zlepšení dojde, budeme s jistotou vědět až za pár let. Co nicméně víme na sto procent již nyní, to je fakt, že nové pohonné hmoty dělají problémy hlavně lidem vlastnícím starší auta. A nejde nutně jen o nějaké veterány, na větší podíl biosložky nejsou připravené hlavně vozy vyrobené před rokem 2000.

Proč tomu tak je? Na vině je hlavně ono zvýšené množství etanolu, neboť daný prvek přitahuje a zadržuje vodu. Té se do palivového systému nově dostává dvakrát víc než dříve, navíc je také klasifikován jako kyselý. Urychluje tedy korozi kovových částí jako jsou ventily, vstřikovače, palivový filtr či hlavy pístů. Nově tak bude enormně důležité, abyste pravidelně každých pár desítek tisíc kilometrů přistoupili k dekarbonizaci motoru. Aditiva mají totiž vyšší teplotu hoření a proto dokážou ze soustavy odstranit i lepivý gel, který po etanolu zůstává usazený pomalu na všem od sází až po výfuk.

Tato fakta pochopitelně Brusel raději nikde nezmiňuje, místo toho europolitici nepřekvapivě mluví jen o samých pozitivech. Jak jsme nicméně uvedli výše, plán na zdvojnásobení biosložky byl připravován více než dekádu. A zejména koncem loňska se o něm média v nemalé míře mluvilo. Mnozí motoristé tak od počátku ledna z obav o svá auta změnili své návyky, a to ve větší míře, než kdokoli čekal, jak potvrzuje tisková zpráva společnosti MOL. S příchodem ledna se totiž dramaticky zvedl zájem o prémiové palivo EVO 100 Plus, které jednak disponuje 100 oktany, především je ale stále spojeno s pětiprocentním podílem biosložky.

Důvodem, proč tomu tak je, je nahrazení oněch Bruselem požadovaných extra pěti procent etanolu složkou ETBE. Ta je klasifikována jako ekologická, ovšem bez negativních účinků na pohonné ústrojí. Není tedy potřeba, aby motor musel procházet pravidelnou dekarbonizací, stejně jako nemusíte dané palivo tak jako benzin E10 doplňovat různými aditivy. Vyšší cena EVO 100 Plus je tak vyvážena úsporami pramenícími z provozu. A to ani nemluvíme o případném servisu, jen výměna oněch ventilů či vstřikovačů by vás totiž vyšla na hodně slušnou sumičku.

MOL tak jen za leden prodal o 1,2 milionu litrů prémiového paliva více než loni ve stejném měsíci - výtoč se tak prakticky dvojnásobila. Z tiskové zprávy navíc vyplývá, že podobně jsou na tom i motoristé v okolních zemích, a to včetně Německa. To není až tak překvapivé, neboť v případě motorů koncernu Volkswagen může palivo E10 nadělat paseku i u aut z let 2001 až 2006. Problémy tak může mít i VW Golf páté generace, stejně jako třeba dvojková Škoda Octavia. Tedy poměrně rozšířená produkce.

Zvýšený zájem o 100oktanový benzin je tak na jednu stranu logický, na tu druhou je třeba vyjádřit překvapení nad tím, že si Češi v takové míře raději připlatí několik korun na každém litru, než aby riskovali problémy s autem. Rozmlouvat to ale nikomu nebudeme, sami jiné než 98- či 100oktanové palivo dávno tankujeme, jen když není zbytí.

Zájem o pohonné hmoty, které nadále disponují jen 5 procenty biosložky, se meziročně zdvojnásobil, a to přes citelně vyšší cenu 100oktanového benzinu. Lidé se zjevně možných dlouhodobých dopadů používání E10 děsí. Ilustrační foto: ADAC Presse

Zdroj: MOL

