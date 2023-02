Český expert řekl, jak se budou dál vyvíjet ceny ojetých aut, německá data naznačují velký otřes před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Divočina, tak lze nejlépe jedním slovem shrnout vývoj na trhu s ojetinami v posledních měsících a letech. Ceny nabízených vozů jsou přes slábnoucí zájem velmi vysoké - Češi si myslí, že dál porostou, německá data tomu ale zapravdu nedávají.

Během posledních zhruba dvou let auta zdražila způsobem, jaký nikdo z žijících lidí nemohl poznat. Platí to i u ojetin, v jejichž případě bylo pravidlem, že je vždy prodáte za výrazně menší částku, než za jakou jste je pořídili. Tedy pochopitelně za předpokladu, že se nejedná o limitované edice či že jste při pořízení nevyužili nevědomosti a důvěřivosti původního majitele. To se ovšem po příchodu koronaviru změnilo, velmi často jste tak po několika odježděných měsících mohli ojeté auto poslat dále za vyšší sumu, než jakou jste zaplatili při pořízení. A ani nebylo třeba kvůli tomu nějak pečlivě leštit karoserii či cídit interiér.

Jak uvádí Jakub Šulta, šéf společnosti Carvago, která zanalyzovala trh s ojetinami v Česku i okolních zemích, s podobným vývojem máme počítat i letos. „Ceny ojetin rostou téměř kontinuálně od roku 2020. Poptávka po kvalitních zánovních vozech neustává a dle posledních zpráv od výrobců budou problémy s výrobou i v tomto roce. Od konce roku 2021 navíc automobilky výrazně zdražily nová auta, a to se letos a v následujících letech opět negativně promítne do cen,“ uvádí Šulta.

Dává to s ohledem na zmíněné smysl, problém je ale v tom, že od určité chvíle bez ohledu na cokoli na trhu prostě nebude dost kupců, kteří nabízené zboží „vezmou” za aktuální ceny. A prodejci se sklady plnými ojetin budou muset jít s cenami dolů, aby vůbec mohli přežít. Stát se to pochopitelně nemusí, data německého magazínu Automobilwoche ale naznačují, že velký otřes je na spadnutí.

Automobilwoche uvádí, že letos můžeme očekávat zlevňování. Odkazuje se nakonec i na to, že na americkém trhu ceny v nedávné době klesly o zhruba 15 procent oproti dřívějším rekordům, klíčové vodítko je ale jinde. Podle německých dat se rychle prodlužuje doba, po kterou ojetiny vyčkávají v bazarech na nového majitele (aktuálně se posunula z průměrných 91 na 97 dnů), což je vždy prvním vodítkem přetlaku nabídky nad poptávkou. A ten jiné následky než propad cen mít ani nemůže.

Dění má ovlivnit také nadále vysoká inflace, která snižuje koupěschopnost zákazníků. „Ve světle vysokých úrokových sazeb a nákladů na bydlení nečekáme v roce 2023 zlepšení, nýbrž naopak další úpadek,“ uvedl Albrecht Wollensak k zájmu o nové vozy. Dle šéfa společnosti Alphartis, která patří mezi největší německé prodejce, si tak zcela nové auto letos bude moci pořídit méně lidí než loni. Výrobci však již naznačili, že výrobu hodlají meziročně zvednout. To ovšem povede ke skladovým zásobám a tedy ke slevám, jenž se následně dotknou i ojetin.

Co se skutečně stane, ukáže jen čas. Obecně vzato můžeme očekávat, že trh s ojetými vozy již nestihnou takové šoky, k jakým došlo loni a předloni, na zlevňování i na zdražování ještě dojít může. Záviset bude hlavně na tom, kdy lidem začnou docházet peníze - vysoká inflace i vysoké úrokové sazby úvěrů se o to dříve nebo později postarají. Tak či onak ale nebude platit, že dolů nebo nahoru půjde úplně vše.

Když se vrátíme k vývoji nových aut za poslední rok, vidíme, že nejvíce zdražila auta, která spalují plyn či motorovou naftu. Jde tedy o vozy pro šetřílky, u nichž provozní náklady kvůli růstu cen pohonných hmot nejsou tak vysoké jako u benzinových modelů. Taková mohou být ceněná i nadále a mohou dále zdražovat, obecně méně žádané či provozně dražší a přesto relativně dostupné modely mohou být žádané jen pramálo a na ceně klesat. Do hry ale snadno mohou vstoupit okolnosti, které situaci zásadně změní, nelze je ale rozumně předvídat.

Nejoblíbenější ojetinou Čechů je Škoda Octavia z roku 2017, tedy třetí generace po faceliftu, osazená dvoulitrovým turbodieselem se 150 koňmi a manuální převodovkou. Takové auto si nejspíše bude cenu držet dál, jiná nemusí. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Automobilwoche, Carvago

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.