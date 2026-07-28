Chcete kvalitní ojetou Škodu za málo peněz? Dnes už nevyráběný typ je žhavým tipem
Petr ProkopecKvalitní a levná? To nejsou adjektiva, která by šla s jakoukoli ojetou Škodou běžně dohromady - buď je kvalitní, nebo je levná. Citigo je výjimkou, v bazarech vám stačí dva průměrné české platy, a přesto za ně dostanete docela dost.
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Chcete kvalitní ojetou Škodu za málo peněz? Dnes už nevyráběný typ je žhavým tipem
včera | Petr Prokopec
Kvalitní a levná? To nejsou adjektiva, která by šla s jakoukoli ojetou Škodou běžně dohromady - buď je kvalitní, nebo je levná. Citigo je výjimkou, v bazarech vám stačí dva průměrné české platy, a přesto za ně dostanete docela dost.
Za posledních pár let došlo u Škody na takový růst cen, že tuto značku lze za lidovou můžeme označit už jen se zavřenýma očima a nasazenými svářečskými brýlemi. Uznáváme, že některé verze ze středních cenových vod se pořád nejeví až tak zle, ale pokud chcete něco opravdu dostupného? Tady už není z čeho brát.
Na vstup do klubu prostřelené slepice dnes potřebujete minimálně 419 900 Kč. A nedostanete za ně víc než základní Fabii, tedy čtyřmetrový hatchback, který se pod kapotou dočkal atmosférické verze litrového tříválce. Jeho 80 koní pak na přední kola přenáší pětistupňový manuál, přičemž o lité ráfky se opravdu nejedná - místo nich očekávejte ocelové patnáctky, kterým uvnitř dělá společnost manuální klimatizace.
Mladoboleslavští vám toho pochopitelně rádi dopřejí víc, ovšem v takové chvíli si budete připadat jako citron, který někdo vymačkal do poslední kapky - že Fabia ve výbavě Monte Carlo se 150 kobylami pod kapotou vychází na 609 900 Kč by ještě tolik nevadilo, ale pořád litrová verze ve střední výbavě za 519 900 Kč? To už se opravdu lépe jeví Octavia, která s cenou od 609 900 Kč působí skoro jako tern. Ale kolik lidí si může dovolit nové auto za 600 tisíc? A to je u Škody pořád láce, její poslední novinkou je SUV Peaq, které v první kloudné verzi stojí 1,5 milionu.
Čím dál tím více zájemců o obyčejná dostupná auta tak začíná showroomy s novými vozy obcházet velkým obloukem. Místo nich jsou jejich cílem autobazary, kde můžete nakupovat citelně levněji. U většiny značek platí, že u nás nakoupíte levněji v zahraničí, v případě Škody je tomu ale povětšinou naopak. Tady je Škoda modla a podle toho vypadají ceny ojetých vozů, i když kolikrát za moc nestojí. Výjimky se ale najdou.
Platí mezi ně i Citiqo, což byl 3,6metrový hatchback vyráběný až do roku 2020. Také ten tedy koupíte v zahraničí levněji, i v Česku vám ale stačí 70 tisíc korun, což není moc. A vyrážet do Německa se při takových cenách obvykle nevyplatí. Až už ale budete vybírat kdekoli, koupě se strachovat nemusíte, neboť český sourozenec Volkswagenu up! patří mezi velmi kvalitní auta. Potvrzují to i technici TÜV, dle kterých má jen čtvrtina aut starých 12 až 13 let na kontě významné vady, kvůli kterým se nemohou vrátit na veřejné komunikace.
Víc než 60 procent veškeré produkce ovšem prochází bez vad, a to zde skutečně mluvíme o kusech z počátku výroby, která startovala v roce 2011. Pokud byste pak narazili na jedny z posledních vyexpedovaných kousků, vězte, že míra spolehlivosti čtyř- a pětiletých aut je 83,2procentní a u šesti- a sedmiletých vozů 79,3procentní. Od druhé věkové kategorie navíc Citigo výrazným způsobem překonává průměr segmentu, zatímco u vad na něj pro změnu nedosahuje.
Máme tu tedy tip na zajímavý typ, jakkoli je třeba stále některé věci hlídat. Asi nejslabší stránkou vozu jsou brzdy. Alarm svítí také u předních světel, ke kterým se postupem času přidávají také ta směrová či lampy osvětlující registrační značku. Drobné nedostatky vykazují i hnací hřídele, zatímco u nejmladších aut může dojít na únik oleje. U starších je ale tento neduh už vyřešen.
Možná nejdražší opravou pak bude klimatizace, neboť kritizovány bývají jak kompresory, tak těsnost jednotek. Existují pak i hlášení o vodě v interiéru, a byť nejsou zase tak častá, je to impuls k obezřetnost. Suma sumárum se starším Citigo chybu neuděláte, což platí i o elektrické verzi. Jen je třeba pamatovat na to, že její baterie nenabízela úžasný dojezd ani jako nová. Po letech degradace na tom líp nebude a záruka na 8 let nebo 160 tisíc km může být v trapu. Výměna trakční baterie pak stojí kolem 200 tisíc Kč, to znamená pro auto obvykle konečnou.
Škoda Citigo se v roce 2017 dočkala faceliftu, který přihodil pár novinek uvnitř a na přídi. Kvalita nicméně zůstala, dnes je z ní zajímavý bazarový tip. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Auto Bild
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