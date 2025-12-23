Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje

A není to statistika samotné automobilky, ale výsledek každoročního srovnání německého ADACu, který lze stěží podezřívat z nadržování rumunské značce ovládané francouzskou automobilkou A rozdíly i oproti nejbližší konkurenci jsou někdy až drastické.

Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje

včera | Petr Prokopec

Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje

/

Foto: Dacia

A není to statistika samotné automobilky, ale výsledek každoročního srovnání německého ADACu, který lze stěží podezřívat z nadržování rumunské značce ovládané francouzskou automobilkou A rozdíly i oproti nejbližší konkurenci jsou někdy až drastické.

Ještě před několika málo lety nebylo vlastnictví Dacie něčím, čím by se lidé chlubili. Rumunská automobilka byla jednoduše volbou těch, kteří si nemohli mezi novými vozy pořídit nic lepšího, ani když byla auta obecně levná. Tomu odpovídalo pojetí těchto aut od použité techniky přes kvalitu až po design. Jenže poslední roky zamíchaly kartami tak moc, že se pozice Dacie razantně změnila.

Nová auta zdražila nejméně o vysoké desítky procent, aniž by nabízela podstatně víc než před roky. Dacia zdražila též, ale méně, navíc zapracovala na vzhledu, kvalitě i použité technice. A její pozice se relativně zlepšuje tím spíš, čím víc soupeři přešlapují na místě, místo rumunské z nouze ctnosti tu tak máme o poznání zajímavější alternativu, jakousi volbu z rozumu, kterou není těžké před okolím ospravedlnit. A tak Dacie lákají stále stále více lidí, pozice Sandera coby evropské prodejní jedničky je už dnes skoro jistota.

Je to podobný obrat, jaký byl kdysi spojen se Škodou, ovšem i česká automobilka dnes patří mezi ty dražší , ostatně třeba za takovou základní Fabii dáte pomalu tolik, co stojí základní Duster. Tedy o řád větší SUV, které sice taktéž disponuje litrovým tříválcem, ovšem výkonnějším a schopným spalovat LPG. A na plyn mohu jezdit i ostatní vozy značky, tedy pochopitelně s výjimkou elektrického Springu.

Jsou ale jen levné na pořízení, nebo obstojí i optikou dlouhodobých prodejních nákladů? Asi už tušíte, že druhá možnost je správná. Ta správná kombinace vlastní z Dacie aktuálně udělala naprosto jasného absolutního vítěze cenového srovnání provozních nákladů všech významnějších aut na trhu z pera německého autoklubu.

ADAC mapoval, na jaké peníze vás vyjde jeden ujetý kilometr po najetí 75 000 km během 5 let. Do kalkulace je v tomto případě zahrnuto vše, tedy jak ztráta hodnoty, tak náklady na pohonné hmoty (jakéhokoli druhu), údržba a servis, pojištění a poplatky. Dacia s takto rozdanými kartami zvítězila ve všech segmentech (!), ve kterých je přítomna, a to nezřídka s obrovským náskokem.

Asi nejvíc ohromilo velké SUV Bigster, v jehož případě vás jeden kilometr vyjde na 42,2 centů, tedy na na 10 korun a 30 haléřů. To na první pohled může působit jako značná suma, znovu je ale třeba zopakovat, že promítnuto je do ní naprosto vše, zvládat touto optikou kilometr pod 8 Kč je naprostá rarita. Patrné je to i z výsledku provozně vůbec nejlevnější Dacie Sandero, která se dostala na 34,9 centů neboli na 8,50 Kč. Přesto má oproti druhému nejlepšímu vozu v kategorii malých aut náskok 7 centů (1,70 Kč) na km. Bigster je ovšem před nejbližší konkurenci napřed ještě víc - o 18,4 centu (4,50 Kč), za pět let vám tak ušetří 13 800 Eur (asi 336 tisíc Kč).

ADAC je tak vlastně jen dalším v řadě, kdo plně ukazuje na to, kterak se ceny nových aut většiny značek v Evropě utrhly ze řetězu. Rumuni z toho plně profitují, neboť za prvních deset letošních měsíců prodali 465 879 nových aut. To je nejen o 5,9 procenta víc než loni ve stejném období, ale zároveň pomalu stejné množství jako u Opelu a Fiatu dohromady. Jsme tedy vážně zvědavi na závěrečné účtování letošního roku. Je ale zjevné, že Dacia bude patřit mezi vítěze, přičemž Sandero se možná opět stane králem starého kontinentu, pokud jej tedy nepokoří Renault Clio.

Provozně nejlevnější auta podle ADACu

Minivozy

Dacia Spring - 35,4 centu (8,65 Kč) na kilometr - 4,8 centu (1,20 Kč)/km náskok před druhým v pořadí)

Malé vozy

Dacia Sandero - 34,9 centu (8,50 Kč) na kilometr - 7 centu (1,70 Kč)/km náskok před druhým v pořadí)

Nižší střední třída

Dacia Jogger - 42,9 centu (10,45 Kč) na kilometr - 1,5 centu (0,40 Kč)/km náskok před druhým v pořadí)

SUV nižší střední třídy

Dacia Duster - 44,4 centu (10,80 Kč) na kilometr - 4,7 centu (1,15 Kč)/km náskok před druhým v pořadí)

SUV střední třídy

Dacia Bigster - 42,2 centu (10,30 Kč) na kilometr - 18,4 centu (4,50 Kč)/km náskok před druhým v pořadí)


Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje - 1 - Dacia Bigster 2024 prvni oficialni sada 11Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje - 2 - Dacia Bigster 2024 prvni oficialni sada 12Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje - 3 - Dacia Bigster 2024 prvni oficialni sada 26
Pokud si pořídíte Bigster, může vám za pět let ušetřit i ve srovnání s nejbližší konkurencí tolik, že byste si za tyto peníze dovolit koupit... Foto: Dacia

Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje - 4 - Dacia Spring Sandero Jogger Logan 2025 prvni sada 15Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje - 5 - Dacia Spring Sandero Jogger Logan 2025 prvni sada 16Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje - 6 - Dacia Spring Sandero Jogger Logan 2025 prvni sada 20
...celé Sandero, které je samo o sobě provozně nejlevnější „plnohodnotné” nové auto vůbec. Foto: Dacia

Zdroj: ADAC přes Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.