Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje
Petr ProkopecA není to statistika samotné automobilky, ale výsledek každoročního srovnání německého ADACu, který lze stěží podezřívat z nadržování rumunské značce ovládané francouzskou automobilkou A rozdíly i oproti nejbližší konkurenci jsou někdy až drastické.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje
včera | Petr Prokopec
A není to statistika samotné automobilky, ale výsledek každoročního srovnání německého ADACu, který lze stěží podezřívat z nadržování rumunské značce ovládané francouzskou automobilkou A rozdíly i oproti nejbližší konkurenci jsou někdy až drastické.
Ještě před několika málo lety nebylo vlastnictví Dacie něčím, čím by se lidé chlubili. Rumunská automobilka byla jednoduše volbou těch, kteří si nemohli mezi novými vozy pořídit nic lepšího, ani když byla auta obecně levná. Tomu odpovídalo pojetí těchto aut od použité techniky přes kvalitu až po design. Jenže poslední roky zamíchaly kartami tak moc, že se pozice Dacie razantně změnila.
Nová auta zdražila nejméně o vysoké desítky procent, aniž by nabízela podstatně víc než před roky. Dacia zdražila též, ale méně, navíc zapracovala na vzhledu, kvalitě i použité technice. A její pozice se relativně zlepšuje tím spíš, čím víc soupeři přešlapují na místě, místo rumunské z nouze ctnosti tu tak máme o poznání zajímavější alternativu, jakousi volbu z rozumu, kterou není těžké před okolím ospravedlnit. A tak Dacie lákají stále stále více lidí, pozice Sandera coby evropské prodejní jedničky je už dnes skoro jistota.
Je to podobný obrat, jaký byl kdysi spojen se Škodou, ovšem i česká automobilka dnes patří mezi ty dražší , ostatně třeba za takovou základní Fabii dáte pomalu tolik, co stojí základní Duster. Tedy o řád větší SUV, které sice taktéž disponuje litrovým tříválcem, ovšem výkonnějším a schopným spalovat LPG. A na plyn mohu jezdit i ostatní vozy značky, tedy pochopitelně s výjimkou elektrického Springu.
Jsou ale jen levné na pořízení, nebo obstojí i optikou dlouhodobých prodejních nákladů? Asi už tušíte, že druhá možnost je správná. Ta správná kombinace vlastní z Dacie aktuálně udělala naprosto jasného absolutního vítěze cenového srovnání provozních nákladů všech významnějších aut na trhu z pera německého autoklubu.
ADAC mapoval, na jaké peníze vás vyjde jeden ujetý kilometr po najetí 75 000 km během 5 let. Do kalkulace je v tomto případě zahrnuto vše, tedy jak ztráta hodnoty, tak náklady na pohonné hmoty (jakéhokoli druhu), údržba a servis, pojištění a poplatky. Dacia s takto rozdanými kartami zvítězila ve všech segmentech (!), ve kterých je přítomna, a to nezřídka s obrovským náskokem.
Asi nejvíc ohromilo velké SUV Bigster, v jehož případě vás jeden kilometr vyjde na 42,2 centů, tedy na na 10 korun a 30 haléřů. To na první pohled může působit jako značná suma, znovu je ale třeba zopakovat, že promítnuto je do ní naprosto vše, zvládat touto optikou kilometr pod 8 Kč je naprostá rarita. Patrné je to i z výsledku provozně vůbec nejlevnější Dacie Sandero, která se dostala na 34,9 centů neboli na 8,50 Kč. Přesto má oproti druhému nejlepšímu vozu v kategorii malých aut náskok 7 centů (1,70 Kč) na km. Bigster je ovšem před nejbližší konkurenci napřed ještě víc - o 18,4 centu (4,50 Kč), za pět let vám tak ušetří 13 800 Eur (asi 336 tisíc Kč).
ADAC je tak vlastně jen dalším v řadě, kdo plně ukazuje na to, kterak se ceny nových aut většiny značek v Evropě utrhly ze řetězu. Rumuni z toho plně profitují, neboť za prvních deset letošních měsíců prodali 465 879 nových aut. To je nejen o 5,9 procenta víc než loni ve stejném období, ale zároveň pomalu stejné množství jako u Opelu a Fiatu dohromady. Jsme tedy vážně zvědavi na závěrečné účtování letošního roku. Je ale zjevné, že Dacia bude patřit mezi vítěze, přičemž Sandero se možná opět stane králem starého kontinentu, pokud jej tedy nepokoří Renault Clio.
Provozně nejlevnější auta podle ADACu
Minivozy
Dacia Spring - 35,4 centu (8,65 Kč) na kilometr - 4,8 centu (1,20 Kč)/km náskok před druhým v pořadí)
Malé vozy
Dacia Sandero - 34,9 centu (8,50 Kč) na kilometr - 7 centu (1,70 Kč)/km náskok před druhým v pořadí)
Nižší střední třída
Dacia Jogger - 42,9 centu (10,45 Kč) na kilometr - 1,5 centu (0,40 Kč)/km náskok před druhým v pořadí)
SUV nižší střední třídy
Dacia Duster - 44,4 centu (10,80 Kč) na kilometr - 4,7 centu (1,15 Kč)/km náskok před druhým v pořadí)
SUV střední třídy
Dacia Bigster - 42,2 centu (10,30 Kč) na kilometr - 18,4 centu (4,50 Kč)/km náskok před druhým v pořadí)
Pokud si pořídíte Bigster, může vám za pět let ušetřit i ve srovnání s nejbližší konkurencí tolik, že byste si za tyto peníze dovolit koupit... Foto: Dacia
...celé Sandero, které je samo o sobě provozně nejlevnější „plnohodnotné” nové auto vůbec. Foto: Dacia
Zdroj: ADAC přes Auto Bild
Bleskovky
- Levné americké Ferrari poráží skutečné Ferrari takovým způsobem a o tolik levněji, že musí lákat i kupce italských skvostů
včera
- Profík ukázal, jak bude vypadat nová Škoda Octavia Combi od Dacie, upřednostní hlavně praktičnost
22.12.2025
- Cristiano Ronaldo míří do filmu, i se svou sbírkou superaut se objeví v té nejzprofanovanější sérii
21.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Test Honda GL1800 Gold Wing Tour: dárek k padesátinám 08:00
- Návrat po 78 dnech včera 10:41
- Největší talent superbiků včera 10:00
- Triumph Tracker 400: ze světa flat-tracku 22.12.2025
- Ostrá reakce Tardozziho 22.12.2025
Nejnovější články
- Loni ještě neexistující čínská luxusní značka už prodejně překonává BMW, Mercedes a Porsche, poráží je v jejich vlastní hře
před 4 hodinami
- Chcete to nejlevnější auto na provoz? Máte v podstatě jedinou možnost, stejná značka ovládla všechny segmenty, ve kterých figuruje
včera
- Jen 25 lidí si bude moci koupit tento Rolls-Royce. Je to asi o 25 víc, než by šlo bez rozpaků snést
včera
- Elektrický supersport Rimacu je takový propadák, že se nedaří vyprodat ani 40kusovou edici, musí k ní nabízet podíl na řízení firmy
včera
- Co se stalo s taxíky bez řidiče poté, co město zasáhl pouhý výpadek proudu, je poněkud děsivé
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva