Chcete nové auto bez obří obrazovky uprostřed palubky? I v roce 2025 taková koupíte, v budoucnu na tom můžete vydělat včera | Petr Prokopec

/ Foto: Citroën

Mnohým dnes tyto verze připadají směšné a chápeme to, obvykle jsou to ty nejlacinější v nabídce. Ale i tady zjevně platí, že nejlíp se směje ten, kdo se směje naposledy. Po letech bude tak rychle zastarávající věc jako palubní elektronika každému jen pro zlost.

Prakticky pokaždé, když usednu za volant některé z automobilových novinek, si říkám, zda vůbec existuje někdo, kdo touží po miliardě serepetiček zahrnutých hlavně do multimediálních systémů. Co totiž skutečně při řízení potřebujete? Klimatizaci a audiosystém, které se starají o vaše pohodlí a zabraňují nudě, jež by vyústila ve ztrátu pozornosti, a možná vestavěnou navigaci, pokud si potrpíte na opravdu přesný systém. Vše ostatní je ale více či méně nadbytečné a slouží hlavně k tomu, aby se výrobce napakoval, popř. oslovil klienty, kteří nerozumí autům jako takovým a nechají se utáhnout na vařené nudli nějaké dodatečné funkce.

Je navíc třeba si uvědomit, jak rychlým tempem probíhá digitalizace. Co je tedy dnes výkřik poslední techniky, to za pár let bude představovat jen zbytečnou zátěž. Ostatně se jen zeptejte majitelů těch ojetin, které se třeba na počátku milénia chlubili oněmi multimédii, zda nějakou funkci z nich využívají. Většina z nich vám totiž potvrdí, že navigace by je dovedla akorát tak do polí, neboť poslední aktualizace map byla k dispozici v roce 2012.

Je pak sice hezké, že dnešní vozy jsou připojené k internetu a tudíž je možné třeba onu navigaci pravidelně aktualizovat, ani jejich podpora ale nebude fungovat věčně, stejně jako nelze donekonečna aktualizovat starý iPhone. Už dnes čas ukazuje, v kurzu jsou kolikrát hlavně takové ojetiny, které se pyšní omezenou elektronickou výbavou, která nikoho netrápí svou pomalostí či poruchovostí.

Výrobci ale bohužel v posledních letech začali přecházet na obchodní model, který již se základními úrovněmi výbavy zvanými často „holobyt“ nepočítají. Místo aby startovali na nule, začíná jejich nabídka někde na pětce a pokračuje směrem vzhůru. To sebou logicky nese o poznání vyšší ceny, i proto třeba taková Dacia boduje jako nikdy dříve. Byť ani její výbava už není úplně spartánská, auto bez palubního systému od ní pořád mít můžete.

Není v tom sama, jak si aktuálně všimli kolegové z Motor1. Dost nízko je ochoten zajít i koncern Stellantis, a tak lze Citroën C3 Aircross a Opel Frontera stále pořídit bez multimédií a dotykové obrazovky uprostřed palubky. Pravda, držák mobilu na stejném místě vypadá jako pěst na oko, ale žít s ním na tomto místě půjde dobře. V důsledku toho si první zmíněný vůz u nás můžete pořídit již od 430 tisíc korun, zatímco ten druhý startuje na 549 990 Kč. Pokaždé je navíc standardem manuální klimatizace, kterou zvenčí doplňují 16palcová ocelová kola.

Tím vám samozřejmě nehodláme přikazovat, co si máte koupit či nikoli, od toho je tu EU. Volba je čistě na vás a zrovna u této dvojice ji může ovlivnit i fakt, že jak Citroën, tak Opel nabízí své vozy v sedmimístném provedení. Třetí řadu ale lze spárovat jen s vyššími úrovněmi výbavy, kde je už dotyková centrální obrazovka standardem. V takové chvíli ale již C3 Aircross vychází na rovný půlmilion korun, zatímco za Fronteru dáte dokonce 634 990 Kč.

Když ale nabušenější vůz budete třeba v roce 2035 prodávat, skutečně někdo tyhle věci ocení? A dá vám za ně ekvivalent současných 90 tisíc korun příplatku oproti nižšímu provedení? S ohledem na dění okolo starších BMW M3 E9x, která jako první dostala systém iDrive, si skoro troufneme říci, že ne.

Tenhle systém je s odstupem klidně 18 let v podstatě k ničemu, vlastně je kontraproduktivní - když v lepším případě funguje, je zoufale pomalý a stejně přes něj naladíte už leda rádio. U M3 neobvyklé verze bez iDrivu jsou tak dnes ceněné víc - auto funguje stejně a primitivní audiosystém u něj funguje pořád stejně skvěle. To s iDrivem jsou jen problémy a mapa o rozlišení asi 320x240 px, kde jsou s bídou pořádně zmapované úseky stavěné ještě za krále Klacka, vás přivede leda k zoufalství.

Informace ke zvážení tedy máte, pročež už jen dodáme, že takový Opel nedělá rozdíly dokonce ani v pohonných jednotkách a ty samé motory jako s vrcholem páruje i se základem. Sympatické, my máme technicky „bohaté”, ale výbavově skromné verze rádi.

I takto mohou vypadat nová auta v roce 2025. A jakkoli mnozí je budou považovat za zastaralé kvůli absenci multimédií, jejich majitelé na nich v budoucnu nebudou tratit takové peníze, za 10 let budou všechny tyhle serepetičky akorát k smíchu. Foto: Citroën/Opel

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.