Čína se nezapře. Plánuje zákonem omezit akceleraci aut, je to další směšná regulace

Petr Prokopec„Dej blbci funkci a vymyslí lejstro,” pravil slavně Jan Werich. Lidí vymýšlejících lejstra dnes máme v Evropě hromady, v Číně ale pořád dokážou zajít ještě dál. Omezovat akceleraci aut, navíc takto, je opravdu směšné.
včera | Petr Prokopec
Pokud elektromobilům něco nelze upřít, je to bleskurychlé zrychlení. Je sice pravdou, že podmíněno je stavem nabitím baterie, ovšem i když jsou téměř prázdné, jsou rodinné vozy schopné akcelerovat podobně jako mnohé hot hatche. S maximem „šťávy“ pak zvládají konkurovat i vrcholné sportovní lize. Oproti ní jsou ale o poznání levnější, takovou Teslu Model S Plaid u nás ze skladu pořád koupíte od asi 2,8 milionu korun. To jistě není málo, na stovku se s ní přitom dostanete za 2,1 sekundy, tedy rychleji než s nesrovnatelně dražším Bugatti Chiron.
Americký elektromobil je navíc pořád docela drahým zbožím, čínská produkce je ve srovnání s ním o poznání levnější. Ovšem i přesto s Teslou zvládá držet krok, jak dokazuje třeba takové Xiaomi SU7 Ultra. Za to si výrobce mobilů ve své domovině účtuje 529 900 juanů, tedy 1,55 milionu korun, stovky však vůz s 1 547 koňmi dosahuje taktéž okolo 2 sekund. Je to pravda trochu poník pro jeden trik, neboť slavnou Nordschleife zvládá v čase 7 minut a 04,957 sekundy, což je o třídu horší výkon než u spalovacích sporťáků s třetinovým výkonem. A mimo Čínu auto tak levné nebude. I tak je jeden ze symbolů jakési demokratizace supervýkonných aut.
Současná dostupnost tak rychlých strojů s sebou ovšem nese i problémy. Dostávají se takto k lidem, kteří s řízením rychlých aut nemají zkušenosti, speciálně pak v Číně, kde má jakási automobilová kultura mělké kořeny a snadno se stane, že mladý člověk, jehož rodiče měli nanejvýš jízdní kolo, se jako k jednomu z prvních aut dostane k vozu s akcelerací supersportu. Není pak divu, že čínská média pravidelně píší o nehodách, v jejichž středu najdeme bleskově akcelerující auta řízená zelenáči.
Radili bychom maximalizovat osvětu v jakémkoli smyslu těchto slov, čínští politici ale uvažují stejně jako ti bruselští - jako první je tedy napadne nový zákon, kterým by něco omezili. V tomto případě tedy chtějí, aby v platnost vstoupilo nařízení o tom, že „osobní auto po každém zapnutí, v což nejsou počítány automatické start-stopy, musí být uvedeno do režimu, kdy zrychlení z 0 na 100 km/h zabere víc než 5 sekund“. Tedy jinými slovy, pokud si Číňané do budoucna koupí jakékoli auto, a to bez ohledu na pohon, to bude standardně nastaveno v jakémsi pomalém režimu, který vám nedovolí ihned zašlápnout plynový pedál a odpálit z křižovatky jako v Bugatti.
Neznamená to nicméně, že všichni měli najednou utrum. Jde totiž pouze o základní nastavení auta po nastartování, které bude moci řidič manuálně změnit. Stačí tedy v podstatě, aby po stisku jednoho tlačítka zmáčknul ještě jedno a rázem bude mít k dispozici veškerý výkon, se kterým bude moci dosahovat stovky klidně pod 2 sekundy. K čemu tedy takové opatření vlastně je? Připomíná nám to jiná omezení, která akorát zkomplikují používání těm, kteří se chovají odpovědně, a pro ty, kteří to nesvedou, stejně nic nezmění.
Takové SU7 Ultra je schopné dosáhnout stovky za 2 sekundy, přitom ovšem nestojí ani 2 miliony korun. Jako takové se pak dostává i k lidem, kteří s tak rychlým vozem neumí zacházet. Čínská vláda to chce změnit, její opatření však stěží něco změní k lepšímu. Foto: Xiaomi
Zdroj: Carscoops
