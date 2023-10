Číňané používají bizarní elektronickou obdobu botiček. Špatně parkující zahanbí, sleduje a dožene k úhradě pokuty před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alca, tiskové materiály

Utahování si z totalitních praktik nám pod tíhou dění posledních let poněkud zhořklo, Čína je ale vždy připravena nám připomenout, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Tohle je vážně bizarní instrument.

Bezohledně parkující řidiči jsou protivní každému slušnému člověku, o tom není třeba dlouze debatovat. Přesto nemáme pocit, že by jejich prohřešky zavdávaly důvod k nekorektnímu zacházení s nimi samotnými. Jsme lidé ze staré školy, a tak věříme spíš tomu, že společnost dál posune snaha excesům některých lidí předcházet takovými zastaralými postupy, jako je vzdělávání, ne snaha dotyčné napravit tím, že je budeme očerňovat a tvrdě trestat. Ani u nás se ale naše představy nesetkávají s velkým zastáním, v Číně to platí o to méně.

Patrné je to i na novém způsobu řešení parkovacích deliktů, pro který si Číňané stvořili hodně svérázné „udělátko”. Vypadá trochu jako nášlapná mina, ale smysl jeho existence není explodovat, zase tak daleko v Číně nezachází (i když, kdo ví...). Celé zařízení mohou policisté s pomocí podtlaku připevnit na dveře hříšníka auta a navíc ho uvázat k vnějšímu zpětnému zrcátku. Je velmi nápadné, nepřehlédnutelné, což je jedním z jeho smyslů.

Už fakt, že někdo dostal „minu” na dveře, má dotyčného ostrakizovat, nápisy na zařízení hovoří jasně. Nabádají k tomu, aby hříšník s „jezdil bezpečně”, což evidentně nedělá, právě proto dostal toto „elektronické upozornění”, které jej má přimět k „civilizovanému parkování”. Jak? No samozřejmě tím, že se přihlásí na policii a zaplatí pokutu, pak mu bude odstraněno.

Nejde ale jen o jakýsi cejch hanby, zařízení je skutečně elektronické, a tak v prvé řadě měří čas, po který je na autě přiděláno. Pokuta je pak tím vyšší, čím později je odstraněno. A kdyby řidiče napadlo do auta sednout a prostě odjet, disponuje GPS a připojením k internetu, takže hříšník bude nalezen a dopaden i později. Pokud to nespraví pět na holou, pak trocha olova v zátylku by mohla... Jak někteří lidé na internetu žertují, zařízení by rovnou mohlo nahrávat komunikaci v okolí a rozdávat i pokuty za porušení slovního morálního statutu jako v Demilition Manovi.

Jiní pak poznamenávají, že pokud někdo nezaplatí déle, může se mu skoro i vyplatit vyměnit celé dveře. Ani to ale zřejmě nebude nutné, podtlak půjde jistě nějak narušit. Jen je otázkou, co pak dotyčného stihne za trest, když si něco takového dovolí a bude přistižen. Abychom zase neskončili u onoho olova...

Jak fungují konvenční botičky, známe dobře, na záběru níže můžete vidět tu elektronickou z Číny. Princip je stejný, konkrétní fungování ještě o něco krutější. Ilustrační foto: Alca, tiskové materiály

Zdroj: instantpuppycloud@Reddit

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.