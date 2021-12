Číňané začali v Evropě prodávat své vrcholné SUV, napěchované vším stojí míň než Kodiaq v základu před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Tohle auto nejlépe ukazuje, kam až se Číňané v posledních letech dostali. Není to tak, že by mělo automatickou klimatizaci a elektrická okna, nabízí i spoustu pokročilé techniky a elektroniky, kterou do Kodiaqu ani nedostanete. Přesto pořád zaujme i cenou.

Auta čínských výrobců si získávají stále více uznání, však na některých západních trzích už překonávají soky z Německa či USA. Nepřichází to náhodou, jejich tvůrci neberou už hotové modely jako věc, za kterou mohou udělat tlustou čáru a věnovat se novému projektu, spíše se jej - podobně jako Japonci či Korejci - snaží dále postupně posouvat směrem své vlastní představě o dokonalosti.

Nakonec tedy až tak nepřekvapí, že stále relativně nové sedmimístné Cherry Tiggo 8 představené teprve v roce 2018 se pro letošek dočkalo nejprve modernizace skryté v závislosti na trhu za tradiční čínský slůvka Plus nebo Pro. A nyní dostalo také nové vrcholné provedení Ultimate, které se svou „plnou polní” dorazilo rovněž do Evropy.

Vyznat se v záplavě čínských SUV není jednoduché, a tak si nejprve připomeňme, čím vlastně Tiggo 8 je. Jde o jeden z vrcholných modelů značky Chery, který je skoro na chlup stejně velký jako Škoda Kodiaq - na délku měří totožných 4 700 mm, na šířku je s 1 860 mm nepatrně užší a s výškou 1 705 mm nepatrně vyšší. A stejně jako v případě Škody jde o až sedmimístný vůz.

Vizuálně se auto s verzí Pro posunulo o trochu výše. Přepřáhlo na nová světla s LED technikou včetně dynamických blinkrů, které můžete vidět na hlavní fotce. A také na upravené nárazníky, čímž svébytnému designu přidalo více na svěžesti. Více se toho změnilo uvnitř, neboť interiér Tigga 8 dostal nový multimediální systém s dotykovým displejem, který již není zasazen do palubní desky, ale vystupuje z ní. Kromě toho je možné počítat s plně digitálním přístrojovým štítem a novým voličem automatu. Zbytek se již nemění, což znamená mimo jiné bohatou základní výbavu včetně vychytávek, za které u nás musíte připlácet.

Pár příkladů za všechny? Pět ze sedmi sedadel může být vybaveno jak vyhříváním, tak chlazením, což nemají mnohé luxusní německé modely ani za příplatek. Auto nabízí také dálkový start, a tedy i chlazení či vyhřívání interiéru podle potřeby, které můžete spustit klidně přes chytré hodinky. A nebo ovládání ventilace pro cestující přes dotykový displej, takovou věc vídáme třeba v BMW, ne v mainstreamových autech.

Jde tedy o velké, prostorné, slušně vyhlížející a velmi dobře vybavené auto, ale co technika? I tady se odehrály velké změny. Dosud bylo auto nabízeno v Evropě výlučně s motorem 2,0 turbo o výkonu až 170 koní s automatem CVT, nově přichází svěží motorizace. Starší agregát udělal místo prvnímu zástupci třetí generace rodiny agregátů Acteco, a to jedna-šestce, jejíž výkon činí až 186 koní, ty pak navíc dostane na starosti sedmistupňová dvouspojková převodovka od Getragu. Na vývoji techniky se prý podílely firmy jako Bosch či Valeo a samotný motor má dosahovat termální účinností pozoruhodných 37 procent.

Tohle auto se už dříve začalo prodávat v Rusku od 1 869 900 rublů, tedy asi 572 tisíc Kč. Což je vzhledem k jeho velikosti, výbavě a technice pěkná cena, samo Chery ale říká, že tuto variantu volí jen malá část zákazníků. Většina jde za výše posazenými verzemi a komu ty dosavadní zvané Speedline a Dreamline nebyly dost, ten může nyní nově sáhnout i po absolutně vrcholné verzi Ultimate, která stojí s aktuálním zvýhodněním od 2 319 900 rublů.

To je asi 710 tisíc Kč, za něž kupec dostane absolutně plnou výbavu včetně jakéhosi čínského autopilotu zvaného ADAS. Jde o kombinaci systémů jako jsou adaptivní tempomat, rozpoznávání dopravních značek, autonomní nouzové brzdění, varování před kolizí, udržování jízdy v pruhu, automatický pohyb v dopravní zácpě či rozeznávání světel na semaforech. Měl by tak ve výsledku být schopen relativně samostatného pohybu, pochopitelně pod neustálým dohledem řidiče. K němu pochopitelně náleží i veškerá zbývající komfortní, elektronická a technická výbava, ze které je těžké dále něco vypichovat - na co si vzpomenete, to tu je. Adaptivní světla, podvozek, 360° parkovací asistent... Kompletní rozsah výbavy by vydal na á-čtyřku.

Ceny je přitom pořád velmi zajímavá, však připomeňme, že Škoda dnes u nás nabízí Kodiaq od 863 900 Kč (a jen za poslední čtyři měsíce zdražil o neskutečných 45 tisíc Kč, tedy více jak 5 %). Přitom v tomto provedení nedostanete ani technicky a ani výbavově to, co nabízí Číňané za základních 572 tisíc. Kdybyste chtěli něco srovnatelného, budete s cenou snadno o 50 až 100 procent výš v závislosti na tom, co s čím budete porovnávat. Není tedy divu, že Chery podle svých slov eviduje o vůz enormní zájem, takové auto by si skoro jistě našlo zákazníky i u nás.

Chery Tiggo 8 Pro vypadá k světu a i uvnitř toho lze čekat spoustu - jde o velké, sedmimístné SUV s hromadou výbavy a slušnou technikou. Ani novvý vrchol Ultimate nestojí tolik co Škoda Kodiaq v základu s ničím zvláštním. Foto: Chery

Zdroj: Chery

Petr Prokopec

