Co dělat, abyste auto nastartovali i v tuhé zimě? A jak případně rychle oživit baterii? před 5 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Letošní zima nepatří k mírným a nízké teploty umí startování auta řádně zkomplikovat. Pár preventivních kroků ale dokáže nepříjemnostem spolehlivě zamezit.

Letošní zima zatím ukazuje svou sílu mnohem více než v předchozích letech a i v dalších týdnech nás mají čekat chladné dny a ještě chladnější noci. Za takových podmínek auto potřebuje odpovědnou péči, zvláštní pozornost pak vyžaduje autobaterie. Na tu studené klima doléhá nejvíce, neboť akumulátor na jednu stranu ztrácí energii, současně přitom musí poskytnout více proudu k roztočení zatuhlého motoru. Pokud není baterie v pořádku, vůz jednoduše nenastartuje, a to je to poslední, co v zimním období chcete zažít.

Že nejde o ojedinělý problém, dosvědčují statistiky německého ADACu. Selhání autobaterie je na prvním místě v poruchách řešených jeho asistenční službou, slabý akumulátor způsobuje celou třetinu vyžádaných výjezdů. Tento podíl dále roste v zimě, přitom předejít mu lze docela snadno. Aby nedocházelo k opakování každoročních nesnází, stačí věnovat pár chvil preventivní péči. To nejdůležitější pro vás shrneme v následujících bodech.

Jak pečovat o baterii a prostor kolem ní

Moderní autobaterie jsou označovány za bezúdržbové, to ale neznamená, že se o ně nemusíte vůbec starat. Poněkud zavádějící označení v podstatě znamená jen absenci otvorů pro doplňování tekutého elektrolytu. Možná není nutné kontrolovat kapalinu, ale musí být pravidelně kontrolováno napětí nad 12,6 voltů a v případě potřeby akumulátor podpořit nabíječkou. A „zákrok elektrickým proudem” je relevantní i pro odpojené autobaterie, které se časem vybíjí samovolně.

Autobateriím ovšem neškodí jen jejich přirozená degradace, často jim škodíme sami špatným zacházením s autem či neschopností udržet v motorovém prostoru čistotu. Zkázu akumulátoru značně urychluje jeho opakované trápení v momentě, kdy je zesláblý, tehdy nejrychleji ztrácí své původní vlastnosti. Životnosti nepomáhá ani nečistota kontaktů, které není složité kontrolovat a případně je dát do pořádku.

Ilustrační foto: Varta

Chladné počasí není radno přehlížet, zvlášť v některých případech

Kvůli chladu výkon automobilových baterií citelně klesá. Teplota -10° Celsia znamená ztrátu třetiny původních schopností, při -20° Celsia je k dispozici pouze polovina výkonu automobilového akumulátoru. Úbytek přichází v nejméně příznivou dobu, protože zrovna motor v chladu vyžaduje více „šťávy” kvůli ztuhlým náplním a součástkám. Teploměr ukazující 20 pod nulou odpovídá zdvojnásobení spotřeby energie při startu motoru.

Zdravou autobaterii v autě, se kterým jezdíte desítky tisíc kilometrů za rok, to nerozhází, to ale není případ každého. Už nízký počet ujetých kilometrů může baterii prostřednictvím alternátoru dobíjet nedostatečně a jednoho dne nenastartujete ani vcelku nový akumulátor. Proto se jednoznačně doporučuje pravidelná kontrola a případě preventivní použití nabíječek u aut s nízkým kilometrovým nájezdem.

V dlouhodobém horizontu krátkých tras může dojít k nenávratnému poškození autobaterie procesem sulfatace. Trvalé napětí pod 12,4 voltů vede k tvorbě krystalů síranu olovnatého, a ty se vážou k elektrodám, a tudíž snižují kapacitu baterie. Pravidelné nabíjení může degradaci zabránit, teplá garáž se samozřejmě nejlepším řešením.



Ilustrační foto: Varta

Oslabené baterie o sobě dává vědět

Před definitivně posledním selháním jsou obvykle patrné známky oslabení napětí automobilové baterie. Například startér má problém roztočit motor při uvádění do provozu. Potíže se poznají rovněž problikáváním předních světel, které značí potřebnou okamžitou návštěvu autoservisu pro kontrolu kondice, nebo nákup úplně nové autobaterie.

Nejlepším řešením je v takové chvíli zmiňované nabití, pokud ovšem ani to k nápravě problematického stavu nevede, nezbude vám než akumulátor vyměnit za nový či alespoň jiný v lepším stavu.



Ilustrační foto: Škoda Auto

A co když přece nemůžete nastartovat?

Správná preventivní péče by měla problémům bezpečně zabránit, ale co když ji zanedbáte nebo se vám nastartovat přece jen nedaří? I tato nepříjemná situace pochopitelně má řešení, z nichž některá jsou realizovatelná snáze než jiná.

Pokud máte přístup alespoň teplé vodě, může pomoci postavit k baterii na 10 minut láhev s teplou vodou, to baterii ohřeje a ona bude schopná vydat více proudu. S vodou v okolí akumulátorů je ale potřeba být vždy opatrný, pochopitelně.

Dalším nápadem pro krizové chvíle může být před nastartováním na chvíli zapnout světla a rádio. Zdá se to hloupé, ale malý odběr elektřiny baterii zahřeje a to může stačit alespoň na kýžený jeden start.

Vcelku spolehlivým pomocníkem jsou startovací kabely a druhý vůz na blízku. Je nutné dodržet správné propojení a opatrné zacházení v motorovém prostoru. Trochu problematičtějším východiskem je roztlačení a následný pokus motor „nahodit” přes druhý nebo třetí převodový stupeň. To už ale vyžaduje trochu umu, pokusem nedošlo k nežádoucímu proniknutí nespáleného paliva do katalyzátoru.

Posledním a nejméně obvyklým postupem je desulfatace čili obnova kapacity zapojeného akumulátoru pomocí chemické reakce, něco takového ale bude v terénních podmínkách realizovatelné velmi komplikovaně.

Nezbývá než popřát hodně štěstí a co nejméně problémů - zde ovšem více než kde jinde platí, že štěstí přeje připraveným.



Ilustrační foto: Varta

Zdroj: ADAC

Mirek Mazal